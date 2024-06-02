Минобороны Китая грозит ограничить независимость Тайваня

Внешние силы и "сепаратисты" все больше "подрывают" перспективу мирного "воссоединения" Тайваня с Китаем, и Пекин готов предпринять "решительные меры", чтобы помешать их действиям. Об этом заявил глава Минобороны КНР Дун Цзюнь, выступая на ежегодном форуме по вопросам безопасности "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре в воскресенье, 2 июня, его цитирует агентство Reuters.

По словам китайского министра, правящая на Тайване Демократическая прогрессивная партия "постепенно следует сепаратизму и стремится стереть китайскую идентичность". "Эти сепаратисты недавно сделали фанатичные заявления, которые показывают их предательство китайской нации и своих предков. Они будут пригвождены к позорному столбу истории", - заявил Дун.

Глава Минобороны КНР добавил, что хотя Китай привержен "воссоединению" с Тайванем мирным путем, армия КНР "останется мощной силой" в возможном решении этого вопроса. Кроме того, Дун обвинил иностранные державы во вмешательстве во "внутренние вопросы" страны и "подбадривании сепаратистов". "Мы предпримем решительные действия, чтобы ограничить независимость Тайваня и позаботимся о том, чтобы это никогда не увенчалось успехом", - сказал он. "Мы очень уверены в нашей способности ограничить независимость Тайваня".

Официальные лица КНР не раз указывали, что Пекин считает Тайвань мятежной провинцией, которая в случае необходимости должна быть возвращена в состав Китая с помощью военной силы. Власти острова провозгласили независимость от материкового Китая после окончания гражданской войны в 1949 году, но Тайвань как суверенное государство признают лишь около десятка стран, таких как Палау, Тувалу и Белиз.

Китай провел военные учения рядом с Тайванем в ответ на инаугурацию президента

На своей инаугурации 20 мая избранный в начале года президент ТайваняЛай Циндэ подтвердил курс на независимость. "Я хочу призвать Китай прекратить запугивать Тайвань при помощи политических военных средств, а также взять на себя глобальную ответственность вместе с Тайванем за упорную работу по поддержанию мира и стабильности по обе стороны Тайваньского пролива и во всем регионе, чтобы мир не боялся развязывания войны", - заявил Лай Циндэ во время инаугурации.

В ответ на "сепаратистские высказывания" Китай провел военные учения возле Тайваня, в которых участвовали 111 самолетов и десятки кораблей. Тайбэй назвал эти маневры "вопиющей провокацией" по отношению к существующему миропорядку.

В администрации президента Тайваня отреагировали на слова китайского министра на форуме, заявив, что Дун исказил позицию тайваньского правительства. "Китаю не хватает уверенности, чтобы вступить в диалог с правительством Тайваня, и его иррациональные высказывания не могут получить международного признания", - говорится в заявлении офиса.

Официальным лицам Тайваня при этом не разрешили направить представителей на конференцию - Пекин требует от мирового сообщества соблюдать принципы "политики одного Китая", которые не предполагают международные официальные контакты с Тайбэем без одобрения Пекина.