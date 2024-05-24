Способен ли Тайвань защитить себя от Китая?

Крупномасштабные китайские военные учения вблизи Тайваня проходят всего через несколько дней после того, как в понедельник, 20 мая, Лай Циндэ (Уильям Лай), представитель правящей Демократической прогрессивной партии Тайваня (ДПП), был приведен к присяге в качестве президента Китайской Республики (официальное название Тайваня). В инаугурационной речи Лай поклялся защищать демократию на острове и призвал Пекин прекратить военное запугивание.

Руководство Китая во главе с Си Цзиньпином считает Тайвань частью китайской территории, которая должна быть "воссоединена" с материком - если потребуется, то и силовым путем. В четверг, 23 мая, через три дня после того, как Лай был приведен к присяге, полковник китайских ВМС Ли Си заявил госСМИ, что учения являются "суровым наказанием" за "сепаратистские действия".

Карта китайских военных учений в районе Тайваня, опубликованная НОАК Фото: https://mil.huanqiu.com

Су Цзуюнь, научный сотрудник тайваньского Института исследований национальной обороны и безопасности (INDSR), отметил в этой связи в интервью DW, что эти учения - часть существующей уже долгие годы модели "использования военных средств для передачи политических сигналов".

"Асимметричный" подход Тайваня к противодействию Китаю

Министерство обороны Тайваня осудило учения как "безрассудную провокацию" и мобилизовало в ответ морские, воздушные и наземные силы, добавив, что весь личный состав "приведен в готовность". Наблюдатели считают, что в последние годы способность Тайваня защитить себя от намного большей по численности и лучше вооруженной Народно-освободительной армии Китая (НОАК) увеличилась за счет роста расходов на оборону, а также расширения возможности вести асимметричную войну, известную также как "стратегия дикобраза".

Последняя подразумевает использование компактных, но высокоэффективных видов вооружений, чтобы сделать вторжение более крупных сил запредельно дорогим. Согласно недавнему докладу Конгресса США, посвященному защите Тайваня, Вашингтон настаивает на асимметричном подходе. Он "предполагает, что Тайвань будет инвестировать в потенциал, предназначенный для того, чтобы сорвать вторжение десантных кораблей с помощью комбинации противокорабельных ракет, морских мин и других подобных небольших, рассредотачиваемых и относительно недорогих систем вооружений".

Это включает в себя использование беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), к примеру беспилотника тайваньской разработки Albatross II, который был представлен в прошлом году. Недорогие виды оружия, такие как крылатые ракеты мобильной береговой обороны (CDCM), могут уничтожить дорогостоящие военно-морские корабли. Другими относительно дешевыми, но высокоэффективными средствами являются построенные с использованием стелс-технологии быстроходные корабли и ракетные штурмовые катера. Они могут быть рассредоточены среди рыболовецких судов в портах Тайваня. Морские мины и быстроходные миноукладчики также способны осложнить высадку десанта.

География Тайваня помогает защите острова

География - еще одно естественное преимущество для защиты Тайваня. Полномасштабное вторжение на остров потребует отправки сотен тысяч бойцов через Тайваньский пролив, что стало бы длительной и трудоемкой операцией с применением тысяч кораблей, которые были бы уязвимы для нападения. "Вторжение на Тайвань или успешное проведение блокады" острова стали бы "самой сложной военной операцией в современной истории", включающей синхронизацию действий воздушных, морских и сухопутных сил, а также кибервойск, пишет Дэвид Сакс, эксперт по Азии в Совете по международным отношениям (Council on Foreign Relations, CFR).

По словам Сакса, сезон муссонов означает, что десантная операция может проводиться в этом регионе только несколько месяцев в году. Кроме того, на Тайване мало глубоководных портов и подходящих для высадки десанта площадок на берегу, которые потребовались бы силам вторжения. Восточное побережье острова окаймлено скалами, служащими естественным барьером для крупномасштабного вторжения. А из-за мелководья на западном побережье крупным кораблям придется бросать якорь дальше от берега.

Морские мины в сочетании с быстроходными кораблями и ракетными десантными катерами, а также боевая техника наземного базирования, размещенная на берегу и близлежащих островах, по мнению эксперта CFR, позволят Тайваню противостоять НОАК, когда она будет находиться в наиболее уязвимой позиции - еще до того, как ее подразделения смогут создать плацдарм на острове. И даже если бы силы вторжения смогли создать такой плацдарм, гористая местность Тайваня ограничивает проведение военных операций, подчеркивает Сакс. По его словам, столица Тайваня Тайбэй расположена в своеобразной окруженной горами чаше, в которую имеются несколько входов, что дает преимущество обороняющейся стороне.

Тайвань, добавляет Сакс, также подготовил свои города к партизанской войне на случай, если НОАК все же удастся высадиться на острове. Переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК) и мобильное оружие, такое как реактивная система залпового огня (РСЗО) HIMARS, могут быть использованы в боях в городской черте, а здания могут быть превращены в казармы, указывает эксперт.

Тайвань увеличивает расходы на оборону

Цай Инвэнь и Лай Циндэ, 20 мая 2024 года Фото: Sam Yeh/AFP

Кроме того, Тайвань вкладывает значительные средства в закупки более мощных систем вооружений. Соединенные Штаты тут - его главный партнер, на протяжении десятилетий Вашингтон продавал Тайбэю оружие в соответствии с "Законом об отношениях с Тайванем", который позволяет поставлять острову "оборонительные" виды оружия.

Тайвань все еще ожидает поставок закупленной в США военной техники на сумму 19 млрд долларов, включая истребители, танки, ракеты и более мелкие вооружения. При президенте Цай Инвэнь, предшественнице Лая Циндэ, с 2019 по 2023 год власти острова поднимали расходы на оборону в среднем почти на 5% в год, а в процентном отношении к ВВП они выросли с 2% до 2,5 %. В 2024 году военный бюджет снова увеличится, хотя и не так сильно, составив 18,8 млрд долларов.

Чего хочет добиться Китай с помощью военных учений?

По оценкам наблюдателей, в последние десятилетия Китай активно расширял и модернизировал свой военный потенциал с акцентом на возможную аннексию Тайваня. КНР обычно демонстрирует эти возможности, чтобы заявить о своей позиции в самые важные моменты, когда политика Тайбэя отклоняется от интересов Пекина, или же после общения американских законодателей с тайваньскими властями.

В Китае президента Тайваня Лай Циндэ называют "опасным сепаратистом". В августе 2022 года после визита на остров тогдашнего спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси Китай провел крупнейшие в своей истории военные учения в районе Тайваня, отрабатывая "операцию окружения". Чан Уюэ, эксперт по межкитайским отношениям из Тамканского университета на Тайване, в интервью DW сказал, что нынешние учения, похоже, менее масштабны, чем состоявшиеся в августе 2022 года.

В отличие от тех маневров, включавших боевые стрельбы, на этот раз Пекин не объявлял "бесполетных зон", и эти учения продлятся всего два дня по сравнению с пятью днями два года назад. По словам Чана, это может свидетельствовать о снижении вероятности масштабных ракетных испытаний и артиллерийских стрельб. Хотя литера А в название учений Joint Sword-2024А намекает на то, что в будущем нас ждет еще больше военных маневров, Чан полагает, что на данном этапе "риски остаются управляемыми", несмотря на усиление давления со стороны Пекина.

По мнению Чана Уюэ, НОАК с большой вероятностью вторгнется в запрещенные и ограниченные для посещения воды Тайваня, чтобы "формально нарушить" негласное признание границ между двумя сторонами, подобно тому, как в последние годы КНР постепенно разрушала концепцию так называемой "средней линии в Тайваньском проливе". "Сейчас Пекин применяет постепенный и прогрессивный подход, стремясь каждый раз активизировать свои действия", - уточнил Чан.

Что касается влияния военных учений Китая на тайваньское общество, то, по оценке исследователя в области обороны Су Цзуюня, эффективность китайской тактики "серой зоны", призванной подорвать моральный дух населения острова, с течением времени "постепенно уменьшается" - по мере того как теряется эффект шока.