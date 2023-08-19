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Китай провел военные учения у берегов Тайваня

Ольга Лебедева
1 ч. назад

Власти КНР назвали китайские маневры "строгим предупреждением" в ответ на визит вице-президента Тайваня Уильяма Лая в США. В Пекине его считают "возмутителем спокойствия".

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Китайский истребитель
Военные учения Китая 19 августаФото: EASTERN THEATRE COMMAND/REUTERS

Народно-освободительная армия Китая провела военные учения у берегов Тайваня - к северу и юго-западу от этого острова. Китайские военные начали "воздушные и морские маневры военно-морского флота и авиации вокруг острова Тайвань", сообщили в субботу, 19 августа, китайские государственные СМИ со ссылкой на представителя вооруженных сил.

При этом проверялась способность китайской армии взять под контроль воздушное и морское пространство и действовать "в реальных боевых условиях". Согласно заявлению Пекина, учения являются "строгим предупреждением" властям Тайваня, предостерегающим их от сговора с зарубежными странами.

В Тайбэе в свою очередь сообщили, что китайские истребители 42 раза залетели в зону тайваньской ПВО, 25 из них пересекли серединную линию Тайваньского пролива. Власти Тайваня осудили "иррациональные и провокационные действия" Китая.

Пекин раскритиковал действия вице-президента Тайваня

Несколько дней назад вице-президент Тайваня Уильям Лай по пути в Парагвай сделал две остановки в США - в Нью-Йорке и Сан-Франциско. Политик намерен баллотироваться на президентских выборах в январе, на данный момент он считается фаворитом. Пекин назвал Лая "возмутителем спокойствия" и пообещал предпринять меры по защите суверенитета и территориальной целостности КНР.

Китай считает самоуправляемый Тайвань своей территорией и в последние годы демонстрирует резкое недовольство политической активностью властей острова, увеличивая количество военных самолетов, направляемых в сторону Тайваня. В последний год он также начал посылать свои военно-морские корабли и беспилотные летательные аппараты для облета акватории вблизи острова.

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