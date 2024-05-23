Китай начал военные учения около Тайваня

На третий день после вступления в должность нового президента Тайваня Китай приступил к морским маневрам в непосредственной близости от острова. Они продлятся два дня.

Всего через несколько дней после вступления в должность нового президента Тайваня Лая Циндэ Китай приступил к проведению военных учений в непосредственной близости от острова, который считает своей мятежной провинцией. Об этом в четверг, 23 мая, объявило Восточное командование Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Ранее власти КНР заявляли, что остров Тайвань "является неотъемлемой частью территории Китая, а дела Тайваня являются внутренними делами Китая".

В сообщении уточняют, что в маневрах, начавшихся утром 23 мая, задействованы китайские сухопутные войска, военно-морской флот, военно-воздушные силы и ракетные войска. Учения пройдут в Тайваньском проливе, на севере, юге и востоке от берегов Тайваня, а также в районах вокруг контролируемых Тайванем островов Цзиньмэнь , Мацзу, Уцююй и Дунъинь и продлятся до вечера 24 мая по местному времени.

"Это также суровое наказание за сепаратистские действия сторонников независимости Тайваня и строгое предупреждение против вмешательства и провокаций со стороны внешних сил", - цитирует Reuters заявление официального представителя Восточного командования армии КНР. Учения "будут сосредоточены на совместной проверке боевой готовности военно-морских и военно-воздушных сил и отработке ударов по ключевым целям, уточнили в НОАК.

Лай Циндэ призвал Китай прекратить угрозы

В Тайбэе 20 мая состоялась инаугурация нового президента Тайваня Лая Циндэ, победившего на выборах в середине января. В своей речи новый лидер от Демократической прогрессивной партии Тайваня призвал Китай прекратить угрозы и "уважать выбор тайваньского народа" в его стремлении сохранить независимость. Он также сказал, что будет "стремиться к мирному диалогу с Китаем" и восстановлению двусторонних отношений, подчеркнув, что "будущее Тайваня в Китайской Республике будут определять 23 миллиона его жителей".

Пекин рассматривает Лая Циндэ как убежденного сепаратиста и ассоциирует его избрание с "объявлением войны". Министр иностранных дел Китая Ван И назвал выступление Лая "позорным" и заявил, что все "попытки Тайваня добиться независимости заведут в тупик".

Китай ввел санкции против ряда оборонных концернов США

На фоне инаугурации нового президента Тайваня Лая Циндэ Китай 20 мая ввел санкции в отношении еще трех оборонных концернов США. В список "ненадежных предприятий" включены оборонные и космические подразделения компаний Boeing, а также General Atomics Aeronautical Systems и General Dynamics Land Systems, сообщило министерство торговли КНР. Этим компаниям запрещено делать новые инвестиции в КНР, их руководителям запрещен въезд в Китай.

Китай в последнее время ввел уже целый ряд санкций в отношении американских предприятий, поставляющих вооружения Тайваню. Еще в сентябре 2023 года штрафные меры были введены против концернов Lockheed Martin и Northrop Grumman. В январе черный список пополнили еще пять американских фирм.