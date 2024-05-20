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Китай ввел санкции против еще трех оборонных концернов США

Сергей Ромашенко
20 мая 2024 г.

Пекин обвинил американские компании, включая подразделения Boeing, в поставке оружия Тайваню. Вашингтон объяснил поставки оружия Тайваню усилением военного присутствия КНР возле мятежного острова.

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Флаги США и Китая за разбитым стеклом
США и Китай уже давно находятся в состоянии торговой войныФото: Bildagentur-online/Ohde/picture alliance

Китай на фоне инаугурации нового президента Тайваня Лая Циндэ ввел санкции в отношении еще трех американских оборонных концернов. В список "ненадежных предприятий" включены оборонные и космические подразделения компаний Boeing, а также General Atomics Aeronautical Systems и General Dynamics Land Systems, сообщило министерство торговли КНР в понедельник, 20 мая.

В сообщении говорится, что эти американские компании поставляли вооружения Тайваню, который Китай считает своей мятежной провинцией и неотъемлемой частью. Данным компаниям запрещено делать новые инвестиции в КНР, их руководителям запрещен въезд в Китай.

Санкционная война США и Китая

Китай в последнее время ввел уже целый ряд санкций в отношении американских предприятий, поставляющих вооружения Тайваню. Еще в сентябре 2003 года штрафные меры были введены против концернов Lockheed Martin и Northrop Grumman. В январе черный список пополнили еще пять американских фирм.

Отношения между Вашингтоном и Пекином уже давно весьма напряженные. Президент США Джо Байден объясняет поставки американских вооружений Тайваню усилением давления Пекина на этот мятежный остров и, в частности, усилением военного присутствия КНР возле Тайваня в воздухе и на море. США также вводят все новые санкции в отношении Китая.

Китай считает Тайвань своей мятежной провинцией и уже неоднократно угрожал ему военным вторжением. В то же время Тайвань считает себя независимым государством, и новый президент Тайваня Лай Циндэ до сих пор не давал понять, что он не намерен ставить эту позицию под вопрос. Тайвань признают независимым государством лишь около десятка стран, такие как Палау, Тувалу и Белиз. Не признают Тайвань официально и США. Тайвань также не является членом ООН.

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