Число жертв землетрясения на Тайване возросло до тринадцати

Официальное число погибших увеличилось после обнаружения трех тел на туристической тропе. Еще шесть человек числятся пропавшими без вести.

Спустя три дня после землетрясения на Тайване число погибших возросло до 13 человек, сообщают местные власти в субботу, 6 апреля. Количество увеличилось после обнаружения еще трех тел на туристической тропе, отмечается в сообщении. Крмое того, еще шесть человек числятся пропавшими без вести.

Согласно отчету корреспондента AFP, наблюдавшего за процессом, спасатели из государственного агентства по борьбе со стихийными бедствиями Тайваня вывезли 28 человек из отрезанных землетрясением районов в национальном парке Тароко уезда Хуалянь, где находился эпицентр землетрясения.

Отмечается также, что 6 апреля в уезде Хуалянь был зафиксирован еще один подземный толчок, на этот раз магнитудой 5,2. В регионе, расположенном в 100 километрах к югу от Тайбэя, за несколько дней после землетрясения было зафиксировано более 300 афтершоков.

Пострадали или отрезаны от внешнего мира более 1500 человек

По последним данным, в результате сильнейшего за 25 лет землетрясения на Тайване пострадали 1145 человек. Еще 440 туристов и жителей остались отрезанными от внешнего мира в различных местах национального парка, но, по словам властей, находятся в безопасности.

По словам министерства внутренних дел острова, некоторые поврежденные участки дорог были восстановлены. Правительство пытается как можно скорее вывезти застрявших людей в безопасные места, но проливной дождь усложнил работу. Вечером 6 апреля ожидается прибытие поисковой группы из Турции, которая, используя свой опыт и специальное оборудование, поможет найти пропавших людей в труднодоступных местах страны.

Сильнейшее землетрясение за последние 25 лет

3 апреля на Тайване произошло сильнейшее за последние четверть века землетрясение. В городе Хуалянь, являющемся административным центром одноименного уезда, сильно пострадало многоэтажное здание: обрушился первый этаж, а остальные накренились под углом 45 градусов. В столице Тайваня повреждены жилые дома и офисные здания, а также недавно построенная надземная линия метро. Движение на восточном побережье острова было практически остановлено: оползни и падающие обломки породы повредили туннели и шоссе в горном районе, были повреждены автомобили.

По данным тайваньского агентства мониторинга землетрясений, магнитуда составила 7,2, а Геологическая служба США оценила ее в 7,4. Эпицентр землетрясения располагался примерно в 18 км к юго-востоку от Хуаляня на глубине около 35 км.

Самое сильное за последние годы землетрясение на Тайване произошло 21 сентября 1999 года. Его магнитуда составила 7,7. В результате погибли 2400 человек, около 100 тысяч получили ранения, были разрушены тысячи зданий.

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