На Тайване произошло сильнейшее за 25 лет землетрясение

По данным тайваньского агентства мониторинга землетрясений, магнитуда составила 7,2. Эпицентр землетрясения располагался примерно в 18 км к юго-востоку от Хуаляня на глубине около 35 км.

В результате сильнейшего за четверть века землетрясения на Тайване погибли по меньшей мере четыре человека. Об этом в среду, 3 апреля, сообщает агентство AP со ссылкой на данные Национального пожарного агентства. Все погибшие проживали в уезде Хуалянь , оказавшемся в эпицентре землетрясения.

В одноименном городе, являющемся административным центром уезда, сильно пострадало многоэтажное здание: обрушился первый этаж, а остальные накренились под углом 45 градусов. В столице Тайваня, Тайбэе, есть повреждения жилых домов и офисных зданий, а также недавно построенной надземной линии метро. Движение на восточном побережье острова было практически остановлено: оползни и падающие обломки породы повредили туннели и шоссе в горном районе, были повреждены автомобили, но, по предварительной информации, обошлось без пострадавших.

По данным тайваньского агентства мониторинга землетрясений, магнитуда составила 7,2, а Геологическая служба США оценила ее в 7,4. Эпицентр землетрясения располагался примерно в 18 км к юго-востоку от Хуаляня на глубине около 35 км. После первого толчка последовали многочисленные афтершоки, и, по данным Геологической службы США, одно из последующих землетрясений имело магнитуду 6,5.

Соседние регионы не пострадали

По данным китайских СМИ, землетрясение ощущалось в Шанхае и нескольких провинциях на юго-восточном побережье Китая. Китай и Тайвань находятся на расстоянии около 140 км друг от друга.

Японское метеорологическое агентство сообщило, что примерно через 15 минут после землетрясения на побережье острова Йонагуни была зафиксирована волна цунами высотой 30 см. Более мелкие волны наблюдались на островах Исигаки и Мияко.

Предупреждение об опасности цунами распространил Филиппинский институт вулканологии и сейсмологии, однако через несколько часов оно было снято.

Внутри Тихоокеанского огненного кольца

Тайвань находится внутри Тихоокеанского огненного кольца - линии сейсмических разломов, опоясывающих Тихий океан, где происходит большинство землетрясений в мире.

Самое сильное за последние годы землетрясение на Тайване произошло 21 сентября 1999 года. Его магнитуда составила 7,7. В результате погибли 2400 человек, около 100 000 получили ранения, были разрушены тысячи зданий.

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