Власти КНР подсчитывают экономический ущерб от землетрясения

В пострадавшей от землетрясения провинции Ганьсу сельскохозяйственная и рыбная промышленность потеряла полмиллиарда юаней. Трагедия унесла жизни не менее 148 человек.

Ущерб экономике Китая от землетрясения в северо-западной части страны составит сотни миллионов юаней. Такую оценку властей государственные СМИ привели в субботу, 23 декабря.

Только в провинции Ганьсу сельскохозяйственная и рыбная промышленность потеряла 532 миллиона юаней (около 68 миллионов евро), сообщило Центральное телевидение КНР со ссылкой на руководство пострадавшего региона. Его власти намерены использовать средства из фонда помощи, созданного после катастрофы, чтобы сельскохозяйственный сектор возобновил деятельность как можно скорее.

Не менее 148 погибших, около 1000 раненых

Землетрясение произошло 18 декабря, магнитуда составила 5,9-6,2. По официальным данным, в провинции Ганьсу, где находился эпицентр, погибли как минимум 117 человек, в соседней провинции Цинхай - не менее 31. Около тысячи человек получили ранения. Продолжается поисковая операция.

В зоне бедствия было нарушено водоснабжение, повреждены линии электропередачи, тысячи зданий, а также объекты транспортной инфраструктуры. Свыше 139 тысяч жителей обеих провинций были направлены во временные убежища.

В мае 2008 года в провинции Сычуань в центральной части Китая произошло одно из наиболее разрушительных землетрясений последних лет. В результате трагедии погибли более 87 тысяч человек.

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