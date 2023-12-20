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В Китае растет число жертв землетрясения

Павел Мыльников
20 декабря 2023 г.

Количество погибших в результате землетрясения в провинциях Ганьсу и Цинхай достигло 131, еще не менее 536 человек ранены.

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Легковой автомобиль и разрушенное здание после землетрясения в китайской провинции Ганьсу
Последствия землетрясения в провинции ГаньсуФото: STR/AFP/Getty Images

Количество погибших в результате землетрясения в северо-западной части Китая выросло до 131 человека. Такие данные Центральное телевидение КНР приводит в среду, 20 декабря. По уточненным сведениям, в провинции Ганьсу число жертв составляет 113, еще 18 человек признаны погибшими в соседней провинции Цинхай.

В то же время увеличилось и количество раненых. В Цинхае пострадали как минимум 198 человек, в Ганьсу оценки разнятся от 536 до 782.

Перебои с водой, тысячи поврежденных строений

Подземные толчки произошли вечером 18 декабря, магнитуда составила 5,9-6,2. Эпицентр находился в провинции Ганьсу, в нескольких километрах от административной границы с Цинхаем.

В зоне бедствия было нарушено водоснабжение, повреждены линии электропередачи, тысячи зданий и объекты транспортной инфраструктуры. Власти распорядились направить в пострадавшие регионы палатки, складные кровати, одеяла и обогревательные устройства.

В мае 2008 года в китайской провинции Сычуань произошло одно из наиболее разрушительных землетрясений последних лет. Трагедия унесла жизни свыше 87 тысяч человек.

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