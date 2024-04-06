Близ Нью-Йорка произошло сильнейшее за 40 лет землетрясение

На восточном побережье США в штате Нью-Джерси в пятницу, 5 апреля, произошло два землетрясения за сутки. Магнитуда первых толчков, которые произошли примерно в 10.23 по местному времени, составила около 4,8, следует из данных Национальной геологической службы США (USGS). Землетрясение ощущалось в нескольких прибрежных городах от Филадельфии до Бостона, в том числе и в Нью-Йорке.

Среди прочего, толчки ощутили участники очередного заседания Совета Безопасности ООН, это попало на видеотрансляцию из штаб-квартиры организации в Нью-Йорке. Однако эвакуация из здания не потребовалась, а само заседание приостановили лишь на несколько секунд.

После первого землетрясения в регионе также произошел ряд афтершоков магнитудой до 2, а в 17.59 по местному времени были зафиксированы новые подземные толчки магнитудой 4.0. По данным USGS, очаг землетрясения находился близ населенного пункта Уайтхаус в Нью-Джерси, и залегал на глубине 9,4 км.

Самое сильное землетрясение близ Нью-Йорка за последние 40 лет

Землетрясения на восточном побережье США - относительно редкое явление, отмечают СМИ. В прошлом году в штате Нью-Йорк произошло землетрясение магнитудой 3,8. Однако последние толчки стали самыми ощутимыми в регионе с 1983 года, когда землетрясение магнитудой 5,1 произошло в городке Ньюкомб на севере штата. Самым же сильным землетрясением на восточном побережье США в последние десятилетия были толчки, наблюдавшиеся в 2011 году в Виргинии - их магнитуда достигала 5,9.

В течение дня аэропорты в Нью-Джерси и Нью-Йорке приостанавливали работу. Однако, по предварительным данным местных властей, толчки не привели к каким-либо серьезным повреждениям инфраструктуры. О пострадавших в результате происшествия также не сообщается.

Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс отметил, что в ближайшие дни в регионе могут наблюдаться дальнейшие афтершоки с магнитудой до 3.

Сильнейшее за 25 лет землетрясение произошло на Тайване

Незадолго до этого на Тайване произошло землетрясение, магнитуда которого составила как минимум 7,2 - оно стало сильнейшим за последние четверть века на острове. По данным местных властей, в результате катастрофы погибли как минимум девять человек, и не менее 1000 жителей пострадали.

Однако Тайвань находится внутри Тихоокеанского огненного кольца - линии сейсмических разломов, опоясывающих Тихий океан, где происходит большинство землетрясений в мире.

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