Более тысячи человек пострадали от землетрясения на Тайване

Поисково-спасательная операция после сильнейшего за 25 лет землетрясения на Тайване продолжается, десятки людей остаются заблокированы в дорожных туннелях.

Число пострадавших в результате мощного землетрясения на Тайване, произошедшего накануне, выросло до 1099 человек, погибли 10 человек, сообщили местные власти в четверг, 4 апреля. Еще 52 человека, согласно последним данным Национального пожарного агентства, считаются пропавшими без вести.

Спустя сутки после землетрясения, эпицентр которого находился в уезде Хуалянь , сотрудники спасательных и гуманитарных служб продолжают работать над освобождением десятков людей, заблокированных в дорожных туннелях. Как сообщило Национальное пожарное агентство, 70 шахтеров, ранее застрявшие в двух шахтах, были освобождены.



Кроме того, более 600 человек остаются отрезаны от внешнего мира в отеле и туристическом центре в Национальном парке Тароко, поскольку подъездные дороги заблокированы оползнями.

Сильнейшее землетрясение за последние 25 лет

В среду, 3 апреля, на Тайване произошло сильнейшее за последние четверть века землетрясение. В городе Хуалянь, являющемся административным центром одноименного уезда, сильно пострадало многоэтажное здание: обрушился первый этаж, а остальные накренились под углом 45 градусов. В столице Тайваня, Тайбэе, есть повреждения жилых домов и офисных зданий, а также недавно построенной надземной линии метро. Движение на восточном побережье острова было практически остановлено: оползни и падающие обломки породы повредили туннели и шоссе в горном районе, были повреждены автомобили.

По данным тайваньского агентства мониторинга землетрясений, магнитуда составила 7,2, а Геологическая служба США оценила ее в 7,4. Эпицентр землетрясения располагался примерно в 18 км к юго-востоку от Хуаляня на глубине около 35 км.

Самое сильное за последние годы землетрясение на Тайване произошло 21 сентября 1999 года. Его магнитуда составила 7,7. В результате погибли 2400 человек, около 100 000 получили ранения, были разрушены тысячи зданий.

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