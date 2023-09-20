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КультураМарокко

Культурное наследие Марокко после трагедии

Зильке Вюнш | Виктор Вайц
20 сентября 2023 г.

Войны и стихийные бедствия уносят жизни людей и разрушают древние памятники культуры. Что делает утрата культурного наследия с людьми, которые уже потеряли все?

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Разрушенный объект всемирного наследия ЮНЕСКО: Медина Марракеша
Разрушенный объект всемирного наследия ЮНЕСКО: Медина МарракешаФото: Rida Tabit/dpa/picture alliance

Точной информации о реальных масштабах разрушений, вызванных землетрясением в Марокко, пока нет. В то время как число погибших растет, а надежды на спасение выживших под завалами, остается все меньше, осторожно проводится первая инвентаризация культурных ценностей, пострадавших в результате катастрофы.

По данным ЮНЕСКО, несколько из девяти объектов Всемирного наследия в Марокко серьезно повреждены. К ним относятся части почти тысячелетней Медины в Марракеше, которая является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО с 1985 года. Самая важная достопримечательность города, мечеть Аль-Кутубия, построенная в XII веке, также сильно повреждена. Рухнул и минарет мечети Харбух, а исторический еврейский квартал аль-Маллах получил серьезные повреждения. В знаменитой исторической городской стене из красного камня образовалось множество трещин и дыр. 

Хотя в Марракеше уже идут работы по очистке завалов и уже даже открылись первые кафе, за пределами города дела обстоят гораздо хуже. Эпицентр землетрясения находился в провинции Аль-Хауз в горах Высокий Атлас. 

Спасение людей, потом - культуры 

"После такой катастрофы самое главное - спасти жизни", - заявил журналу The Art Newspaper Эрик Фальт, региональный директор бюро ЮНЕСКО в странах Магриба. Однако Фальт также подчеркнул важность оценки ущерба и восстановления материального и нематериального культурного наследия. По его словам, необходимо немедленно разработать план для второго этапа, который будет включать реконструкцию школ и культурных учреждений, пострадавших от землетрясения. Он добавил, что для ЮНЕСКО сохранение и восстановление наследия Марракеша станет долгосрочной задачей, решение которой потребует огромных усилий.

На фотографиях на социальной платформе X (ранее Twitter) среди разрушенных зданий есть мечеть Тин Мал в глубине хребта Атласских горах, одно из самых важных исторических зданий в стране. "Это символическое место в истории Марокко", - говорит Фальт. Ее разрушение представляет собой неоценимую потерю для страны. Мечеть Тин Мал была кандидатом на включение в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в Марокко.

Утрата культурной идентичности

Представители ЮНЕСКО уже несколько дней находятся на месте, чтобы получить полную картину о поврежденных памятниках культуры. Зачастую эти памятники старины имеют большое значение не только для туристов и историков, но и для пострадавших местных жителей, объясняет в интервью DW президент Международной организации по защите культурных ценностей Blue Shield Сюзанн Хардер (Susann Harder): "Даже в кризисные времена люди имеют право на культуру. Это не означает, что они должны пойти в музей среди руин и смерти. Но важно, чтобы они имели возможность соблюдать ритуальные традиции на похоронах, чтобы они могли искать места для молитв за пределами разрушенных исторических мечетей, особенно в это тяжелое для них время". Ритуалы и праздники, во время которых люди испытывают чувство общности, могут дать им ощущение стабильности и единства, считает Сюзанн Хардер.

Минарет мечети Харбуш в Марракеше после замлетрясения
Минарет мечети Харбуш в Марракеше после замлетрясенияФото: Lafargue Raphael/ABACA/picture alliance

Культура чрезвычайно важна для людей, которые только что потеряли все, говорит Хардер, которая изучала Всемирное культурное наследие и египтологию. Конечно, после катастрофы необходимо в первую очередь спасать людей, обеспечить население едой и питьевой водой, найти безопасные убежища. Но после этого наступит время, когда люди вспомнят о культурном наследии.

В Марокко это прежде всего старые города, признанные Всемирным наследием, например, старый город Марракеш. Если что-то подобное разрушается, люди теряют часть своей культурной идентичности. "Такие места имеют не только туристическое значение. Прежде всего, это жилые помещения", - говорит Хардер. 

Когда разрушается культурное наследие, в результате стихийных бедствий или войн, люди не только теряют важный якорь, но и часть своей культурной памяти. Здесь очень кстати процитировать мнение жителя Марракеша, который сказал репортеру газеты The National буквально следующее: "Я шокирован. Этими старыми городами определялась наша культурная идентичность".

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