В Марокко почти 3000 погибших в результате землетрясения

Уже известно о свыше 2900 погибших в результате сильнейшего за 60 лет землетрясения в Марокко, еще порядка 5500 человек ранены, следует из данных МВД страны. В Марокко объявлен трехдневный траур.

В результате мощного землетрясения в Марокко погиб по меньшей мере 2901 человек, сообщают гостелеканалы страны со ссылкой на данные марокканского МВД во вторник, 12 сентября.

Еще не менее 5530 человек получили ранения. Число установленных жертв землетрясения может еще вырасти. В связи с трагедией королевский двор Марокко ранее объявил в стране трехдневный траур.

ЕС и Германия готовы помочь Марокко

Десятки немецких спасателей изъявили готовность вылететь в североафриканскую страну для помощи в преодолении последствий землетрясения, заявили в Службе технической помощи Германии (THW). "Пока от Марокко не было запроса о помощи. Но с нашей стороны все приведено в готовность", - цитирует агентство dpa представителя организации.

Ранее Европейский Союз предложил Марокко помощь в борьбе с последствиями мощного землетрясения. "ЕС готов поддержать Марокко в этот трудный момент", - написал в соцсети X председатель Европейского совета Шарль Мишель.

Землетрясение магнитудой 6,8 произошло в ночь на 9 сентября. Эпицентр находился в горном регионе Марракеш - Сафи, в 70 километрах на юго-запад от Марракеша, уточнил Национальный геофизический институт Марокко. По данным Геологической службы США, очаг был расположен на глубине 18,5 километра. Это сильнейшее землетрясение в Марокко за более чем 60 лет, передает dpa.

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