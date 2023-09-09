  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
"Зерновая сделка"
Ситуация в Беларуси
ОбществоМарокко

В Марокко почти 3000 погибших в результате землетрясения

Илья Коваль
12 сентября 2023 г.

Уже известно о свыше 2900 погибших в результате сильнейшего за 60 лет землетрясения в Марокко, еще порядка 5500 человек ранены, следует из данных МВД страны. В Марокко объявлен трехдневный траур.

https://p.dw.com/p/4W9QU
Мужчина перед домом в Марокко, пострадавшим от землетрясения
Фото: Saouri Aissa/Xinhua/IMAGO

В результате мощного землетрясения в Марокко погиб по меньшей мере 2901 человек, сообщают гостелеканалы страны со ссылкой на данные марокканского МВД во вторник, 12 сентября.

Еще не менее 5530 человек получили ранения. Число установленных жертв землетрясения может еще вырасти. В связи с трагедией королевский двор Марокко ранее объявил в стране трехдневный траур.

ЕС и Германия готовы помочь Марокко

Десятки немецких спасателей изъявили готовность вылететь в североафриканскую страну для помощи в преодолении последствий землетрясения, заявили в Службе технической помощи Германии (THW). "Пока от Марокко не было запроса о помощи. Но с нашей стороны все приведено в готовность", - цитирует агентство dpa представителя организации.

Ранее Европейский Союз предложил Марокко помощь в борьбе с последствиями мощного землетрясения. "ЕС готов поддержать Марокко в этот трудный момент", - написал в соцсети X председатель Европейского совета Шарль Мишель.

Землетрясение магнитудой 6,8 произошло в ночь на 9 сентября. Эпицентр находился в горном регионе Марракеш - Сафи, в 70 километрах на юго-запад от Марракеша, уточнил Национальный геофизический институт Марокко. По данным Геологической службы США, очаг был расположен на глубине 18,5 километра. Это сильнейшее землетрясение в Марокко за более чем 60 лет, передает dpa.

Смотрите также:

Землетрясение в Марокко: число жертв продолжает расти

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Беспрецедентный наплыв мигрантов в испанскую Сеуту - Мадрид отправляет тысячи нелегалов обратно в Марокко (19.05.2021)

Беспрецедентный наплыв мигрантов в испанскую Сеуту - Мадрид отправляет тысячи нелегалов обратно в Марокко (19.05.2021)

В Сеуту - испанский полуанклав на севере Африки - прибыли несколько тысяч нелегальных мигрантов из Марокко. Они добирались вплавь, на лодках или шли пешком во время отлива. Испания отправляет мигрантов обратно.
Политика19 мая 2021 г.02:49 мин.
external

Как Тунис стал новым "окном в Европу" для беженцев (05.09.2023)

Как Тунис стал новым "окном в Европу" для беженцев (05.09.2023)

Все больше людей в последние годы стремятся любыми путями попасть из Северной Африки в Европу. Получается это далеко не у всех. Тела тех, для кого дорога в Европу стала последним путешествием в их жизни, порой просто остаются лежать на берегу. DW познакомилась с одним из тех, кто собирается попытать счастья, а также с контрабандистом, который берет на себя организацию рискованного маршрута.
Миграция5 сентября 2023 г.03:08 мин.
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Канцлер Германии Олаф Шольц

Канцлер ФРГ Шольц выступил против "мнимого мира" в Украине

Политика12 сентября 2023 г.
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Карикатура - карикатурный президент России Владимир говорит в микрофон у пульта, подняв вверх указательный палец: "Сейчас буду говорить цитатами… Записывайте!"

Речь Путина во Владивостоке, или Как войти в историю

Речь Путина во Владивостоке, или Как войти в историю

Политика12 сентября 2023 г.
Концерт The Killers в Грузии, 15 августа 2023 года

Концерты звезд в Грузии: власти пиарятся за счет бюджета?

Концерты звезд в Грузии: власти пиарятся за счет бюджета?

Политика12 сентября 2023 г.
Дискуссия на 21-м Минском форуме

Минский форум в Вильнюсе: как удержать внимание к Беларуси?

Минский форум в Вильнюсе: как удержать внимание к Беларуси?

Политика12 сентября 2023 г.
На месте раскопок в Ахене

В Ахене нашли водопровод времен Карла Великого

В Ахене нашли водопровод времен Карла Великого

Туризм12 сентября 2023 г.
Смог над Софией

В каких городах Европы самый грязный воздух

В каких городах Европы самый грязный воздух

Природа и окружающая среда12 сентября 2023 г.
Глава МИД Германии Анналена Бербок

Визит Бербок в Киев и другие события 565-го дня войны

Визит Бербок в Киев и другие события 565-го дня войны

Конфликты11 сентября 2023 г.
На главную страницу