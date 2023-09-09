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ЕС предложил Марокко помощь после мощного землетрясения

Александра Иванова
9 сентября 2023 г.

По обновленным данным МВД Марокко, число погибших в результате землетрясения превысило 630 человек. Из 329 раненых 51 человек находится в критическом состоянии.

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Последствия землетрясения в Марокко, Марракеш, 9 сентября 2023 года
Последствия землетрясения в МароккоФото: Abdelhak Balhaki/Reuters

Европейский Союз предложил Марокко помощь в борьбе с последствиями мощного землетрясения. "ЕС готов поддержать Марокко в этот трудный момент", - написал в соцсети X утром в субботу, 9 сентября, председатель Европейского совета Шарль Мишель, добавив, что мысленно он сейчас со всеми пострадавшими, а также спасателями, работающими на месте трагедии.

К тому моменту число погибших в результате землетрясения в Марокко достигло 632 человек, сообщает агентство Reuters со ссылкой на выступление министра внутренних дел Марокко в эфире национального телевидения. Число раненых в результате катастрофы составило 329 человек. По данным марокканского МВД, 51 пострадавший находится сейчас в критическом состоянии.

Землетрясение магнитудой 7,2

Землетрясение магнитудой 7,2 произошло накануне, около 23.00 по местному времени (01.00 9 сентября мск), уточнил Национальный геофизический институт Марокко. Эпицентр находился в регионе Марракеш - Сафи, указали геофизики. По данным Геологической службы США, эпицентр был расположен на глубине 18,5 километра, а магнитуда составила 6,8.

Толчки ощущались в нескольких регионах. Очевидцы сообщают об обрушении различных построек в Марракеше.

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