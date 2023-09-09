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КатастрофыМарокко

В Марокко сотни человек погибли в результате землетрясения

Павел Мыльников
9 сентября 2023 г.

МВД Марокко предварительно оценило число погибших при землетрясении более чем в 290 человек. Толчки ощущались в нескольких регионах королевства. В Марракеше зафиксированы обрушения построек.

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Легковой автомобиль под завалами здания в Марракеше
Последствия землетрясения в МарракешеФото: Al Oula TV via REUTERS

В результате сильного землетрясения в Марокко погибли не менее 296 человек. Такие предварительные данные министерство внутренних дел североафриканского королевства привело в ночь на субботу, 9 сентября. Еще как минимум 153 человека получили ранения и отправлены в больницы, добавило ведомство.

Землетрясение магнитудой 7,2 произошло накануне около 23.00 по местному времени (01.00 9 сентября мск), уточнил Национальный геофизический институт Марокко. Эпицентр находился в регионе Марракеш - Сафи, указали геофизики. По данным Геологической службы США, эпицентр был расположен на глубине 18,5 километра, а магнитуда составила 6,8.

Толчки ощущались в нескольких регионах. Очевидцы сообщают об обрушении различных построек в Марракеше.

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