Путин хочет продать Казахстану НПЗ в ФРГ. Оценки экспертов

За громким заявлением Владимира Путина последовало четкое опровержение из Астаны и многозначительная тишина в Берлине. "Неоднократно обсуждался и вопрос, связанный с возможной продажей "Роснефтью" своей доли в немецком НПЗ Шведт, с тем, чтобы Казахстан сам поставлял нефть для переработки на этот НПЗ в Германию", - сообщил российский президент в конце ноября по итогам своего визита в казахстанскую столицу.

Казахстан (пока) не рассматривает покупку НПЗ в Шведте

В такой сделке была бы экономическая логика, поскольку нефтеперерабатывающий завод PCK Raffinerie Schwedt в восточногерманском городе Шведте, на протяжении шести десятилетий снабжавшийся советской и затем российской нефтью по нефтепроводу "Дружба", с февраля 2023 года получает сырье из Казахстана. Оно идет транзитом через Россию, Беларусь и Польшу по этому же трубопроводу, и казахстанская сторона наращивает эти поставки.

Астана, 27 ноября 2024. Президенты России и Казахстана, Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев, после подписания двусторонних соглашений Фото: Mikhail Tereshchenko/ITAR-TASS/IMAGO

Однако упомянутое Путиным "неоднократное обсуждение" возможной сделки, если оно действительно столь часто имело место, никаких результатов так и не дало. На просьбу DW уточнить, ведутся ли уже на данную тему конкретные двусторонние переговоры между Астаной и Москвой, министерство экономики Казахстана кратко ответило: "Казахстан не рассматривает покупку НПЗ в Шведте".

На следующий день, 5 декабря, официальный представитель министерства Шынгыс Ильясов повторил ту же формулировку в ответе на аналогичный запрос информационного агентства "Интерфакс-Казахстан", добавив лишь обтекаемое "в настоящее время". Поэтому похоже, что "неоднократное обсуждение" скорее носило характер настойчивых предложений Москвы, неизменно наталкивавшихся на упорный отказ Астаны.

Так что надежды Владимира Путина на этот вариант разрешения проблемы немецких активов "Роснефти" и, прежде всего, принадлежащего российской государственной компании контрольного пакета нефтеперерабатывающего завода в Шведте не оправдываются. Во всяком случае пока.

Одновременно не оправдываются и надежды канцлера Германии Олафа Шольца (Olaf Scholz), заявившего в сентябре, что у этого НПЗ до конца года может появиться новый собственник. Ведь Берлин четко дал понять фирме Rosneft Deutschland, немецкой дочерней компании "Роснефти", что ее доля в PCK Raffinerie должна быть продана.

У немецкой стороны нет информации о переговорах

Еще в сентябре 2022 года правительство Германии под впечатлением агрессии РФ против Украины взяло этот актив в доверительное управление государства, иными словами -лишило "Роснефть" контроля на своей собственностью, но не стало ее национализировать. В Берлине стремятся к юридически безупречному вытеснению российской госкомпании с немецкого рынка, а для этого она должна согласиться на продажу своей собственности.

С тех пор власти ФРГ уже четыре раза продлевали рассчитанный на полгода режим доверительного управления, нынешний действует до начала марта 2025, но такое подвешенное состояние не может продолжаться вечно. PCK Raffinerie -градообразующее предприятие в Шведте и важнейший индустриальный работодатель в этой части федеральной земли Бранденбург. Заводу требуется стабильная структура собственности, в том числе для принятия решений об инвестициях в его модернизацию, а работники хотят иметь уверенность в завтрашнем дне и гарантии сохранения рабочих мест.

Контрольным пакетом НПЗ в Шведте пока владеет российская государственная компания "Роснефть" Фото: Patrick Pleul/picture alliance/dpa

Поэтому Шольц в сентябре во время региональной предвыборной кампании в земле Бранденбург вселял в избирателей надежды на скорое решение проблемы. Однако оно по-прежнему не просматривается. Весьма показательно, что министерство экономики ФРГ до публикации этой статьи вечером 6 декабря так и не ответило на вопросы DW о варианте продажи доли "Роснефти" в НПЗ в Шведте Казахстану. Видимо, сказать нечего.

Восточный комитет немецкой экономики (Ost-Ausschuss der Deutsche Wirtschaft), активно лоббирующий сейчас развитие экономических связей с Казахстаном, а потому обычно хорошо информированный о состоянии двустороннего сотрудничества, коротко ответил, что "не в курсе актуального состояния дел" в данном вопросе. Аналогично ответила и пресс-служба бывшего Объединения предприятий нефтеперерабатывающей промышленности, переименованного в Экономическое объединение топливо и энергия (Wirtschaftsverband Fuels und Energie en2x). Оно тоже не в курсе.

Но нет информации и о том, чтобы активный интерес к контрольному пакету акций в PCK Raffinerie проявляли бы сейчас Катар, который рассматривался в Берлине как один из реалистичных потенциальных покупателей, или польская полугосударственная нефтяная компания Orlen.

Решать проблему придется следующему правительству ФРГ

У Orlen имеется большая сеть бензоколонок в Германии, к тому же продукция НПЗ в Шведте частично идет и в Польшу, а сырье на этот завод поступает по нефтепроводу "Дружба", в который, в частности, закачиваются и те объемы, которые завод закупает на мировом рынке и импортирует морским путем через польский порт Гданьск. Так что есть весомые аргументы в пользу покупки доли "Роснефти" именно этой компанией. Однако для Варшавы, думается, с политической точки зрения неприемлем вариант, при котором польская фирма покупает такой актив напрямую у госконцерна страны-агрессора и переводит ему при этом многомиллиардную сумму.

Все это очень похоже на тупиковую ситуацию, и шансы на то, что обещанная бранденбургским избирателям смена основного собственника PCK Raffinerie произойдет хотя бы до намеченных на 23 февраля 2025 досрочных парламентских выборов в Германии, быстро таят. Так что нынешнему правительству ФРГ, видимо, придется в очередной, пятый раз продлевать шестимесячный режим доверительного управления и передавать окончательное решение проблемы НПЗ в Шведте следующему кабинету министров.

"Нынешнему правительству уже просто не хватит времени для решения столь комплексной проблемы", - полагает Якопо Мария Пепе (Jacopo Maria Pepe), эксперт по энергетическому сотрудничеству с постсоветскими странами берлинского фонда "Наука и политика" (SWP). Этот научный институт консультирует по внешнеполитическим вопросам как правительство и парламент Германии, так и Евросоюз.

Каковы приоритеты Германии?

В интервью DW Якопо Мария Пепе расценил заявление Владимира Путина как положительный сигнал хотя бы потому, что "Россия проявляет готовность продавать", а законная смена собственника на НПЗ в Шведте по инициативе самой России - в интересах Германии. "Элегантность казахстанского варианта в том, что россияне сами хотят продавать. Большой вопрос, захотят ли в Москве продавать, к примеру, Катару". В то же время эксперт подчеркнул, что в случае переговоров между Москвой и Астаной Берлин был бы фактически обречен на роль стороннего наблюдателя.

Эксперт берлинского научно-исследовательского института SWP Якопо Мария Пепе Фото: Stiftung Wissenschaft und Politik

На вопрос DW, в какой мере российско-казахстанская сделка отвечала бы стратегическим интересам ФРГ, Якопо Мария Пепе ответил: "Это вопрос приоритетов: чего именно добивается Германия? Если она стремится к максимальной независимости от России, причем не только от российской нефти, но и от путей доставки по российской территории, то вариант с Катаром был бы лучше".

"Если же Германия стремится максимально загрузить мощности в Шведте и обеспечить стабильное снабжение Берлина, Бранденбурга и Западной Польши нефтепродуктами по относительно выгодным ценам, то лучше использовать "Дружбу", а не поставки по морю, которые усложнят логистику и будут дороже стоить". Однако такой вариант, добавил эксперт, не решает задачу диверсификации путей доставки, потому что нефть по-прежнему шла бы по российской территории. В результате НПЗ в Шведте, по сути дела, так и не выйдет окончательно из-под контроля России.

В то же время Якопо Мария Пепе исходит из того, что поставки казахстанской нефти в Германию, в том числе по трубам Каспийского трубопроводного консорциума в Новороссийск и оттуда далее по морю, будут нарастать в соответствии с согласованными планами независимо от будущей структуры собственности на заводе PCK Raffinerie: "Германия будет и дальше импортировать нефть из Казахстана".

Сомнения казахстанских экспертов

В свою очередь, в казахстанском экспертном сообществе теоретическую возможность продажи активов "Роснефти" в Шведте Казахстану оценивают в целом позитивно, хотя и отмечают определенные риски.

Олег Червинский, издатель аналитического журнала Petroleum, считает, что с точки зрения инвестиций, это был бы прибыльный актив, однако делает существенные оговорки. "Во-первых, вопрос продажи активов "Роснефти" в Шведте должен быть детально согласован с российской стороной, чтобы в будущем не возникло никаких проблем с поставками сырья, ведь единственный трубопровод из Казахстана в Германию идет по территории России и обслуживается "Транснефтью".

Во-вторых, подчеркивает эксперт, необходимо разобраться, достаточно ли у национального оператора "КазМунайГаза" ресурсов и возможностей для поддержания устойчивой работы этого актива. По его словам, важно, чтобы не повторилась история с Rompetrol, румынским активом "КазМунайГаза". "Он оказался абсолютно невыгодным, но его приходится обеспечивать сырьем в приоритетном порядке. Хватит ли сырья еще на один зарубежный завод - большой вопрос", - заявил Олег Червинский в беседе с DW.

Приобретение активов "Роснефти" в Шведте могло бы стать выгодным шагом для Казахстана и укрепило бы позиции страны на европейском рынке, отметил в беседе DW Асылбек Джакиев, председатель Нефтегазового совета Казахстана. Но он тоже напомнил об опыте страны с зарубежными инвестициями, в частности, с НПЗ Rompetrol в Румынии, куда было вложено значительное количество средств, но этот актив, в конечном итоге, по его словам, оказался неэффективным. "НПЗ в Шведте для Казахстана был бы лакомым активом, но смог бы "КазМунайГаз" управлять новым активом грамотно?", - задался вопросом Асылбек Джакиев и указал на сомнения в экспертном сообществе.