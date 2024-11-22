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Казахстан увеличил поставки нефти в ФРГ до 1,3 млн тонн

Ольга Лебедева
22 ноября 2024 г.

Объем экспорта нефти из Казахстана в Германию по итогам 2024 года может возрасти до 1,3-1,35 млн тонн, заявил глава казахстанской государственной компании "КазМунайГаз" Асхат Хасенов.

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НПЗ в немецком Шведте
НПЗ в немецком ШведтеФото: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/picture alliance

Объем экспорта нефти из Казахстана в Германию по нефтепроводу "Дружба" по итогам 2024 года возрастет на 100-150 тысяч тонн. Тем самым общий объем поставок может возрасти до 1,3-1,35 млн тонн по сравнению с первоначальным планом в 1,2 млн тонн, заявил на пресс-конференции в Астане в пятницу, 22 ноября, председатель правления казахстанской государственной нефтегазовой компании "КазМунайГаз" Асхат Хасенов.

Он уточнил, что в 2025 году рост поставок казахстанской нефти по этому транспортному маршруту будет зависеть от конкретной цены. "У нас она не долгосрочная. Мы каждый месяц с ними обсуждаем сами", - пояснил Хасенов.

Казахстанская нефть с месторождений Карачаганак и Кашаган поступает в российский нефтепровод "Дружба" и по северной ветке проходит по маршруту Унеча-Адамова застава транзитом через Белоруссию и Польшу с поставкой на завод в немецком Шведте.

За 9 месяцев 2024 года Казахстан поставил ФРГ 1,2 млн тонн нефти

Несколько дней назад министерство энергетики Казахстана заявило, что с января по октябрь по системе магистральных трубопроводов "Дружба" было поставлено 1,2 млн тонн нефти. Тем самым уже за 9 месяцев текущего года Казахстан выполнил обязательства по поставкам нефти для НПЗ в Шведте, который ранее работал на российской нефти.

В 2023 году с казахстанского месторождения Карачаганакс было поставлено в Германию 933 тысячи тонн нефти. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил готовность  что нарастить экспорт нефти в ФРГ.

 

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