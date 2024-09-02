ФРГ продлила внешнее управление над Rosneft Deutschland

ФРГ продлила внешнее управление над Rosneft Deutschland2 сентября 2024 г.
Правительство Германии до 10 марта 2025 года продлило доверительное управление над дочерними компаниями "Роснефти" - Rosneft Deutschland и RN Refining & Marketing. Об этом в понедельник, 2 сентября, сообщило министерство экономики и защиты климата ФРГ.
Таким образом Rosneft Deutschland остается под контролем Федерального агентства по сетям (Bundesnetzagentur). Это также относится к соответствующим долям компании в трех нефтеперерабатывающих заводах - PCK Schwedt в городе Шведте, MiRo в Карлсруэ и Bayernoil в Фобурге-на-Дунае.
На долю Rosneft Deutschland приходится около 12% мощностей по переработке нефти в Германии, что делает ее одной из крупнейших компаний в этой области в стране.
Продажа Rosneft Deutschland должна быть завершена к концу года
"Продление срока действия договора доверительного управления позволит снизить прогнозируемые риски для безопасности поставок", - подчеркнуло Минэкономики ФРГ. Соглашение, в частности, гарантирует поставки в Берлин и федеральную землю Бранденбург и обеспечивает дальнейшее функционирование Шведта, говорится в заявлении.
Российская компания "Роснефть" подтвердила процесс по продаже Rosneft Deutschland, который должен быть завершен к концу года - об этом свидетельствуют заявления потенциальных покупателей и переговоры с правительством Германии.
Продажа была бы самым юридически безопасным и, следовательно, самым быстрым способом обеспечить инвестиции в нефтеперерабатывающие заводы, уверены в германском ведомстве. По его данным, на текущем этапе удается нивелировать правовые риски судебных споров.
Для обеспечения надежности поставок деятельность нефтеперерабатывающих заводов будет поддерживаться, как и прежде. При этом важные деловые партнеры, в том числе поставщики сырой нефти, угрожают прекратить деловые отношения, если контроль вернется к российской материнской компании, констатировало Минэкономики.
Доверительное управление дочерними компаниями "Роснефти" в Германии
В сентябре 2022 года Германия на фоне войны РФ в Украине лишила "Роснефть" контроля над ее активами в стране. Министерство экономики ФРГ перевело Rosneft Deutschland и RN Refining & Marketing под доверительное управление Федерального агентства по сетям.
Министр экономики Германии Роберт Хабек (Robert Habeck) связал это решение с энергетической безопасностью страны. По его словам, эксплуатация заводов оказалась под угрозой из-за нежелания "центральных, критически важных провайдеров", таких как поставщики комплектующих, страховые компании, банки и IT-компании, сотрудничать с российским концерном.
"Роснефть", которая настаивала, что выполняла свои обязательства по поставкам сырья на заводы в полном объеме, пыталась оспорить решение правительства Германии, но суд не удовлетворил ее иск.