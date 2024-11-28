Швеция против ветропарков на Балтике из-за российской угрозы

В условиях растущей российской военной угрозы установка ветрогенераторов в Балтийском море ведет к снижению обороноспособности Швеции и ее союзников по НАТО. К такому выводу пришли шведские военные. После этого правительство в Стокгольме не выдало разрешение на строительство 13 ветропарков у побережья страны. Это решение ставит под вопрос масштабные планы Евросоюза по развитию на Балтике ветровой энергетики, которая должна стать важным элементом европейской "зеленой" энергетики.

Помехи мешают следить за Калининградом и подлодками

Как башни ветрогенераторов, так и вращающиеся лопасти вызывают радиолокационное эхо и создают другие технические помехи, которые серьезно мешают бесперебойной работе оборонных систем, отслеживающих воздушное пространство и ситуацию под водой. Это осложняет обнаружение подводных лодок и может снизить время предварительного предупреждения о ракетном нападении вдвое - с двух минут до одной, отмечалось в докладе, подготовленном шведской армией.

Июнь 2024. Участники совместных учений шведских и американских морских пехотинцев Фото: JONAS EKSTRÖMER/TT NYHETSBYRÅN/picture alliance

Иными словами, по мнению военных, появление целого пояса ветропарков у восточного побережья Швеции - от Аландских островов на севере до пролива Эресунн на юге - сделало бы эту скандинавскую страну и такие ее крупнейшие города, как Стокгольм и Мальмё, более уязвимыми для возможных подводных и надводных российских ударов, особенно из расположенной "напротив" Калининградской области РФ.

В том, что выводы военных поддержал министр обороны Швеции Пол Йонсон, отметивший "серьезную ситуацию с безопасностью в Северной Европе и в Балтийском море" и прямо указавший на Калининградскую область, ничего удивительного нет.

Куда более показательной для царящих в сегодняшнем шведском обществе настроений выглядит реакция на возражения военных министра климата и окружающей среды Швеции Ромины Пурмохтари. Она четко определила приоритеты, решительно поддержав отказ от столь масштабного плана в области "зеленой" энергетики, поскольку он, по ее словам, привел бы к "неприемлемым последствиям" для обороноспособности страны. В результате правительство одобрило строительство лишь одного ветропарка на западном побережье "напротив" Дании и отложило решение по еще десяти заявкам.

Задачи энергетики противоречат интересам обороны

Однако морские ветропарки - проблема не только для Швеции, но и для ее европейских союзников по НАТО, уверены военные этой страны, ставшей членом Североатлантического альянса в марте 2024 года. "В настоящий момент мы не видим никаких технических решений или правовых предпосылок для совмещения оборонных интересов и ветровой энергетики в Балтийском море", - заявило 27 ноября в ответ на запрос информационного агентства AFP руководство шведской армии.

11 марта 2024. Церемония поднятия шведского флага перед штаб-квартирой НАТО в Брюсселе Фото: John Thys/AFP

Оно напомнило, что после нападения России на Украину "положение в сфере безопасности сильно ухудшилось", а потому никакие компромиссы в деле защиты от внешних угроз недопустимы. Таким образом, спустя три недели после принятого 4 ноября решения правительства Швеции отказаться о строительства 13 ветропарков у побережья страны, шведские вооруженные силы, подчеркивает AFP, разъяснили, что считают любые ветропарки на Балтике "неприемлемым риском".

"Наша способность распознавать внешние угрозы для Швеции и наших союзников имеет решающее значение. Нашей системе сенсоров, играющей при этом ключевую роль, необходимо обеспечить возможность работать с максимальной эффективностью", - говорится в ответе шведских вооруженных сил агентству AFP.

Так что если в начале ноября шведский министр обороны Пол Йонсон говорил о том, что его страна столкнулась с "конфликтом между двумя нашими важнейшими задачами на будущее - обеспечением безопасности и удовлетворением потребности в энергии", то теперь приходит понимание, что перед этой дилеммой неожиданно оказался и весь Евросоюз. Его масштабные планы по развитию "зеленой" энергетики, в которых морским ветропаркам отводится ключевая роль, на фоне растущей агрессивности России вошли в противоречие с задачей укрепления обороноспособности стран НАТО в регионе Балтийского моря.

Почему ЕС нужны именно морские ветропарки?

Особая роль именно морских ветропарков объясняется тем, что в открытом море ветра всегда более сильные и постоянные, а ветроэлектрические установки - более мощные. К тому же на суше во многих густонаселенных европейских странах не так легко найти подходящие площади для размещения большого числа ветрогенераторов - если, конечно, не отдавать под них земли сельскохозяйственного назначения, сокращая тем самым возможности для производства продовольствия.

Поэтому еще во второй половине 2022 года все прилегающие к Северному и Балтийскому морям страны ЕС под впечатлением энергетического кризиса, вызванного полномасштабной войной России против Украины, договорились о совместном форсированном развитии ветроэнергетики. За полмесяца они утвердили тогда две масштабные программы, о чем DW подробно рассказала в статье "Морские ветропарки станут основой электроэнергетики Европы".

Ветропарк в Балтийском море к северо-востоку от немецкого острова Рюген Фото: Fred Tanneau/AFP/Getty Images

Одна программа касалась Северного моря, где ветроэнергетика уже весьма сильно развита, другая - Балтийского моря, которое в этой сфере пока значительно отстает. Поэтому было решено, что темпы сооружения ветропарков на Балтике будут в ближайшие годы выше, так что к 2030 году имеющиеся мощности вырастут здесь в семь раз. Частью этой программы были и те 13 ветропарков, от сооружения которых Швеция теперь отказалась.

А что будет с другими проектами? С теми ветропарками, например, что намечены у балтийского побережья Германии в рамках амбициозных планов ФРГ в области "зеленой" энергетики. Пока совершенно непонятно, как позиция нового члена НАТО Швеции отразится на энергетических планах других европейских членов альянса. Но можно исходить из того, что эта тема уже обсуждается в новом военно-морском штабе НАТО для отслеживания ситуации в регионе Балтийского моря (CTF Baltic - Commander Task Force Baltic). Он был открыт в октябре этого года в немецком балтийском порту Ростоке.