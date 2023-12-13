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Статистика: Украинские беженцы в ФРГ редко находят работу

Евгений Жуков
13 декабря 2023 г.

Чистая иммиграция из Украины в Германию после начала 2022 года составила 1 млн человек. Статистики отмечают высокий образовательный уровень беженцев, но им тем не менее трудно найти работу.

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Центр по приему украинских беженцев в Берлине
Центр по приему украинских беженцев в БерлинеФото: Emmanuele Contini/IMAGO

В Германии в настоящее время проживает около миллиона украинцев, бежавших с родины с начала 2022 года. Это почти 17 процентов всех украинских беженцев, покинувших Украину после российского полномасштабного вторжения: их общее цисло, по оценкам ООН, составляет шесть миллионов человек. Таковы данные Федерального статистического ведомства за 2022 год и первое полугодие 2023-го, обнародованные в среду, 13 декабря.

По подсчетам статистиков, почти 70 процентов взрослых, бежавших в Германию из Украины, составляют женщины, которые очень часто приехали вместе с детьми. При этом 40% украинских беженцев в ФРГ - либо родители-одиночки (15%), либо их дети (25 процентов). В сообщении статистического ведомства отмечается для сравнения, что в первой половине 2023 года в неполных семьях жили лишь 8% людей от общей численности населения Германии.

Авторы исследования указывают на очень высокий образовательный уровень украинцев, прибывших в Германию, - высшее образование среди них имеют 45%, при том что аналогичный показатель для населения ФРГ в целом составляет 27 процентов.

Тем не менее только каждый пятый украинец в возрасте от 25 до 59 лет смог найти в Германии работу. В частности, это объясняется тем, что одиноким родителям с детьми трудно найти работу. Однако, по данным соцопросов, доля трудоустроенных украинских беженцев повышается, если они находятся в Германии дольше года.

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40 % der seit 2022 aus der Ukraine Eingewanderten sind Alleinerziehende und deren Kinder

Statistisches Bundesamt
www.destatis.de