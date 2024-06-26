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ПолитикаУкраина

В Украине будут обязаны изучать английский с детского сада

Сергей Ромашенко
26 июня 2024 г.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о статусе английского языка в стране. Закон закрепляет статус английского как одного из языков международного общения в Украине.

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Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Зеленский подписал закон о статусе английского в странеФото: Omar Havana/AP Photo/picture alliance

В Украине английский язык впредь будут обязаны изучать с детского сада. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о статусе английского языка в стране, следует из сообщения, опубликованного на сайте Верховной рады в среду, 26 июня. Документ закрепляет статус английского как одного из языков международного общения в Украине.

Он может использоваться как язык международного общения в вооруженных силах Украины (ВСУ) и Национальной гвардии. Государство должно обеспечить обязательное изучение английского и способствовать изучению других языков международного общения в образовательных учреждениях. В частности, закон требует от детских садов обеспечить обязательное изучение английского детьми старшего дошкольного возраста.

Украинские чиновники должны будут знать английский

Кроме того, документ определяет список должностей, кандидаты на которые должны в обязательном порядке знать английский. Среди них - некоторые категории чиновников, военнослужащих офицерского состава, прокуроры, главы и преподаватели вузов. Госслужащим, владеющим английским языком, предусмотрена надбавка к зарплате в размере 10 процентов.

Законопроект о статусе английского языка в Украине был подготовлен правительством страны летом прошлого года и внесен в парламент Владимиром Зеленским. Верховная рада одобрила его 4 июня.

Первоначально законопроект содержал норму, согласно которой с 2027 года все англоязычные фильмы должны были показываться в кинотеатрах Украины на языке оригинала с украинскими субтитрами. На фоне общественного резонанса эта норма была исключена из проекта.

 

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