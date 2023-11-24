Английский язык в Украине. Учить придется всем?

Верховная рада поддержала в первом чтении законопроект о применении английского языка в Украине. Согласно ему, знание английского должно стать обязательным требованием при назначении на государственные должности. На английском языке обязательно должны заговорить не только госслужащие всех категорий, но и служащие по контракту офицеры, а также сотрудники правоохранительных органов среднего и высшего состава. Учить английский также придется прокурорам, таможенникам и представителям органов местного самоуправления, если должность предусматривает международное сотрудничество.

Английского должно стать больше

Английского языка должно стать больше и в общественных местах. Так, согласно законопроекту, в музеях, аэропортах, на вокзалах, в общественном транспорте информация рядом с украинским языком должна дублироваться на английском. На государственной границе с иностранцами, не владеющими украинским, пограничный и таможенный контроль должен осуществляться на английском или другом языке - "приемлемом для сторон".

Соответствующий законопроект внес на рассмотрение парламента президент Украины Владимир Зеленский. Перед голосованием, которое состоялось 22 ноября, профильный комитет внес в документ ряд правок, в частности, убрал нашумевшую норму о показе англоязычных фильмов в кинотеатрах на языке оригинала с субтитрованием, на чем раньше настаивал президент. Как в социальных сетях сообщали депутаты Владимир Вятрович и Евгения Кравчук, из законопроекта вычеркнули также все нормы, сузившие сферу применения украинского на телевидении и в кинопрокате.

Английский язык в образовании - высокие ожидания

В то же время осталась норма о том, что изучение английского языка должно обязательно начинаться еще с детского сада. В школах каждый ученик должен пройти государственную итоговую аттестацию. В образовательном фонде GoGlobal, который уже не один год выступает за закрепление статуса английского языка как одного из языков международного общения в Украине, поприветствовали такой законопроект. Это очень нужно для украинского образования, считает руководитель образовательных программ GoGlobal Любовь Залюбовская, поскольку это поможет унифицировать преподавание английского и повысить его уровень.

Залюбовская обратила внимание на то, что сейчас в средней школе действует параллельно два государственных стандарта по изучению английского: старый стандарт, по которому еще учатся 7-9 классы, и новый образовательный стандарт, внедряемый вместе с Новой украинской школой (НУШ) уже с 5 класса. По старому стандарту выпускники 9 класса должны знать английский на уровне А2, а по новому - на уровне В2. "Государство уже закрепило свои ожидания по поводу знаний английского языка на более высоком уровне. Законопроект, когда станет законом, еще и усилит все это", - говорит Залюбовская.

Она надеется, что и в дошкольных учреждениях уровень преподавания английского языка повысится. Как констатировала Залюбовская, не многие детсады включают изучение английского в свою работу, а теперь очевидно им придется искать учителей, разрабатывать методологию и материалы для работы с маленькими детьми, чтобы они могли овладевать языком.

Для военных знать английский жизненно важно

Чрезвычайно нужен английский для военнослужащих, поскольку многие из них работают с военной техникой и вооружением западного образца, инструкции по использованию которых написаны на английском языке. Поэтому в Вооруженных силах Украины уже активно изучают английский - даже несмотря на то, что это еще не обязательно.

"Поскольку мы постепенно интегрируемся в НАТО, знать английский военным высшего офицерского состава обязательно нужно", - говорит военнослужащий ВСУ Олег Мартыненко, который до службы был экспертом Центра гражданских свобод. Но, продолжил он, знания английского нужны и для того, чтобы понимать маркировку на вооружении, чтобы знать, какую клавишу нажимать, чтобы, например, ручной гранатомет сработал. "Потому что там стрелочка есть, которую нужно наводить на цель, но если не знаешь английский, то можно ненароком выстрелить в своих товарищей позади", - говорит Мартыненко.

Он рассказывает, что в боевых бригадах военнослужащие изучают язык благодаря видеоурокам по военному английскому языку. "Конечно, на линии фронта сейчас не до этого и изучение английского там двигается понемногу, но все остальные бригады овладевают языковым минимумом, необходимым для работы за один-два месяца", - отмечает Мартыненко. Он считает, что норма обязательного владения английским языком в целом поддерживается военными.

Госслужащим нужно дать время на овладение английским

Однако не все так просто с государственными служащими, которым будет необходимо предоставлять при трудоустройстве на работу сертификат на знание английского. "Нельзя отвергать тех, кто не знает английский сейчас на должном уровне, но может быть полезен государству", - отмечает в разговоре с DW глава правления Центра политико-правовых реформ Игорь Колиушко. По его мнению, быстрое и резкое введение этой нормы может негативно отразиться на качестве кадров на госслужбе. "Людей, желающих работать на государственной службе и так мало, а если выбирать из них знающих английский, то вообще получим кадровый голод", - говорит эксперт. Колиушко предлагает давать госслужащим год на изучение английского языка после назначения на должность, а уже потом устраивать для них соответствующий тест.

При этом Колиушко предостерегает, чтобы не произошло так, что на фоне поощрения изучения и применения в Украине английского, владение украинским языком превратится во второстепенный вопрос. Эксперт указывает на то, что законопроект еще должен быть серьезно доработан, чтобы изъять все нормы, которые могут угрожать украинскому языку. "Английский должен быть, но он должен быть вторым языком, чтобы мы не оказались в ситуации, как было раньше, когда можно было жить без украинского, зная только русский. И чтобы теперь не появились такие люди, которые, зная английский, будут отказываться говорить по-украински", - сказал Колиушко.

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