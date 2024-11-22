Украинские беженцы в Германии голодают?

В Германии около 15 процентов населения находится под угрозой бедности, то есть располагают менее 60 процентами медианного дохода всех жителей страны. Это более 12 миллионов человек. Чаще всего в группе риска оказываются многодетные семьи и родители, воспитывающие детей в одиночку. Однако вопросу, как эта проблема отражается на питании и соответственно здоровье этих людей, до сих пор ученые уделяли мало внимания. И вот Немецкое общество питания (Deutsche Gesellschaft für Ernährung, DGE) опубликовало результаты нового и довольно необычного исследования - MEGA_kids-Studie , которое позволяет взглянуть на то, как питаются семьи, оказавшиеся на пороге бедности. Для этого исследования сразу два ведущих научных института Гогенгеймский университет (Universität Hohenheim), старейший университет Штутгарта, и университетская клиника и научный центр в Берлине "Шарите" (Charité Universitätsmedizin Berlin) провели перекрестное исследование. "Нам было понятно, что бедность каким-то образом влияет на питание людей, но что в таких масштабах, нас это сильно удивило и даже напугало", - говорит в интервью DW Анья Зиммет (Dr. Anja Simmet) из Гогенгеймского университета. В целях исследования были опрошены 500 домашних хозяйств с детьми. Как уточняет немецкий эксперт прикладной психологии питания, оно не является репрезентативным, поэтому делать обобщающие выводы и экстраполировать их на все немецкое общество было бы поспешным и неправильным.

Центральной темой стало отсутствие продовольственной безопасности

Одной из центральных тем для ученых стало отсутствие продовольственной безопасности, так как из исследований стран с высоким доходом на душу населения, например США, Канады, Великобритании, немецким ученым было известно, что отсутствие продовольственной безопасности является дополнительным фактором риска для развития хронических заболеваний у населения, особенно психологического характера. По Германии же до сих пор было очень мало данных, поэтому, как подчеркивает исследовательница из Штутгарта, MEGA_kids проливает свет.

Главной проблемой отсутствия продовольственной безопасности является недостаточное потребление питательных веществ и возникающее в результате этого недоедание. При этом бедность и отсутствие продовольственной безопасности находятся в зависимости друг от друга, но знак равенства между ними ставить не стоит. То есть не все люди с низкими доходами страдают от отсутствия продовольственной безопасности и не все те, кто столкнулся с этим явлением, находятся на пороге бедности. Но бедность остается главным фактором риска для недоедания, уверены немецкие ученые.

С острой формой недоедания имеют дело три процента опрошенных

Что же удалось выяснить исследователям: cемьи с детьми, стоящие на пороге бедности, в Германии недоедают или речь идет о том, что они употребляют продовольственные товары недостаточно хорошего качества? Анья Зиммет подчеркивает, что социальные ножницы у этого явления достаточно широкие. Если речь идет о группе, которую проблема недоедания касается слегка, то, как правило, эта группа людей начинает испытывать психологический дискомфорт, их переживания могут носить циклический или хронический характер. "Это может быть и только в конце месяца, когда зарплата уже заканчивается, и люди начинают переживать, что им не хватит еды, потому что у них недостаточно денег", - объясняет исследовательница. Когда ситуация ухудшается, семьям приходится ограничивать себя в ассортименте, например, готовить только спагетти с томатной пастой. "Некоторые рассказывали нам, что они намазывают только варенье на хлеб, потому что у варенья срок годности больше, чем у сыра и колбасы, и это дешевле. А если и этого оказывается недостаточно в рамках бюджета, которым располагает семья, то может наступить момент, когда ограничения из качественных переходят в количественные", - говорит Анья Зиммет.

Считает ли она полученные результаты по Германии драматичными? "Однозначно, - говорит Зиммерт. - По сравнению с другими странами с высокими доходами эти цифры еще достаточно умеренные, что, однако, не делает ситуацию в Германии лучше. И я нахожу это ужасным, что три процента опрошенных домашних хозяйств имеют дело с самой сильной степенью отсутствия продовольственной безопасности, то есть они физически сталкиваются с голодом. Эти респонденты признались в том, что могут целый день ничего не есть. И это не потому, что они на диете, у них просто нет денег, чтобы купить себе еду". Каждый четвертый заявил, что сталкивался с проблемой недоедания в умеренной или сильной степени.

Почему украинским беженцам в новом исследовании уделено так много внимания

46 процентов опрошенных родителей на момент проведения исследования в 2022 и 2023 годах проживали в Германии меньше года. Большая часть (88 процентов) из этой группы - родом из Украины. Поэтому на основе этого исследования нельзя делать обобщающиеся выводы о питании немцев. Как, впрочем, не стоит торопиться и делать выводы, что украинские беженцы в Германии голодают!

Среди украинских беженцев - много женщин с детьми Фото: Pablo Gianinazzi/KEYSTONE/picture alliance

Набор респондентов для участия в исследовании совпал по времени с полномасштабным вторжением России в Украину, а так как для поиска участников были подключены разные общественные организации, оказывающие помощь нуждающимся, то в поле зрения ученых попали и украинские беженцы. При этом на местах людей приглашали принять участие, не спрашивая специально о происхождении. Поэтому такое количество респондентов из Украины можно считать волей случая. "Это было не запланировано", - говорит ученая. Данные по украинским беженцам ученые собираются проанализировать и опубликовать еще отдельно, но уже сейчас Зиммет говорит, что у них не складывается впечатление, что украинские беженцы в большей степени подвержены проблеме отсутствия продовольственной безопасности в Германии, чем люди с другим миграционным происхождением или немцы, но эта проблема касается и их, подчеркивает ученый. Одно из проявлений проблемы имеет социальный характер - психологический дискомфорт, когда респонденты признаются, что им стыдно за ту ситуацию, в которой они оказались, люди испытывают тревогу и переживания.

Факт, что украинцы имеют в Германии значительно большую финансовую помощь, чем все другие соискатели убежища. Так, беженцам из Украины, как и неимущим гражданам Германии, выплачивают базовое социальное пособие, так называемые "деньги для граждан" (Bürgergeld). Кроме того, государство покрывает расходы на медицинскую страховку, оплату жилья и частично коммунальных услуг, выделяет деньги на покупку мебели для дома и школьных принадлежностей, оплачивает языковые курсы. Поэтому вполне логично напрашивается вопрос, почему для украинских беженцев актуальна проблема отсутствия продовольственной безопасности. Немецкая исследовательница признается, что этот аспект они не исследовали, но они могут констатировать, что эта проблема касается части украинских беженцев в Германии, как и тех, кто имеет другое миграционное прошлое или является коренным немцем.

Цифры и что за ними стоит

Как показало актуальное исследование, 70 процентов опрошенных испытывают тревогу, стыд, дискомфорт, чувство изоляции и несправедливости - из-за того, что не могут позволить себе купить продукты питания, которые доступны другим родителям. DW попросила привести примеры, которые наиболее поразили ученых. Анья Зиммет без промедления ответила: "Этот социальная составляющая. Родители признавались нам, что им приходится говорить детям, чтобы они не приводили домой друзей, потому что они не могут предложить им ничего кроме воды из-под крана. Или то, что люди отказываются от приглашения на барбекю, так как знают, что не смогут сделать ответное приглашение". При наличии помощи нуждающимся от организаций масштаб проблем сокращался, и это порадовало исследователей.