Молоко или альтернатива? Что рекомендуют немецкие эксперты

На полках продовольственных магазинов уже давно альтернативой классическим молочным продуктам стали товары растительного происхождения. Миндальное, соевое, косовое, овсяное, рисовое молоко… Но насколько альтернатива молоку полезна?

Немецкое общество питания (Deutsche Gesellschaft für Ernährung, DGE) решило сравнить полезные качества молочных и альтернативных продуктов и дать свои рекомендации. Об обновленных рекомендациях по здоровой диете этой уважаемой немецкой институции мы уже рассказывали, как и о советах по употреблению алкоголя. Но вернемся к новому информационному поводу: молоку.

Немецкие эксперты сравнили молочные продукты и альтернативы

Немецкое общество питания рекомендует пить коровье молоко и включать в свой дневной рацион продукты молочного происхождения: творог, сыр и так далее. В немецких семьях они обязательно попадают на стол, ведь в них содержаться полезные вещества и витамины: кальций, йод, витамины B2 и B12. Кроме того, как показывают эпидемиологические исследования, употребление молока и молочных продуктов снижают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, высокого давления, диабета второго типа, а также инсульта. Немецкое общество питания рекомендует ежедневно включать в свой рацион молочные продукты. Для взрослых - две порции. Одна порция может, например, составлять стакан молока, йогурт или кусок сыра.

В каких же случаях стоит переходить на альтернативные продукты? Немецкие эксперты отмечают, что увеличение доли молочных продуктов растительного происхождения благоприятно сказывается на окружающей среде, уменьшая экологический след, который мы оставляем. Однако недостаток исследований об их пользе не позволяет экспертам Немецкого общества питания сделать общие выводы о пользе альтернативных молочных продуктов для здоровья человека. И уж точно продукты растительного происхождения нельзя приравнивать к молоку.

Если человек пьет меньше положенного или совсем отказался от коровьего молока, то важно следить за сбалансированным питанием, чтобы организм получал достаточное количество кальция и йода, а при переходе на вегетарианство или веганство важно еще следить за уровнем витаминов B2 и B12. При отказе от молока или сокращении его в рационе эксперты рекомендуют задуматься о продуктах, которые помогут восполнить недостающие элементы.

Молоко животного и растительного происхождения. Какие отличия нашли ученые?

В то время как молоко и производные от него продукты в значительной степени обеспечивают организм кальцием, йодом, витаминами B2 и B12, эти питательные вещества вряд ли содержатся в растительных альтернативах молоку без обогащения. Состав питательных веществ растительных напитков существенно отличается не только от коровьего молока, но и друг от друга. В зависимости от сырья и добавок, таких как масло и сахар, энергетическое содержание и пропорции питательных веществ, обеспечивающих энергию, сильно отличаются. Содержание углеводов и сахара в молоке, приготовленном из бобовых, орехов и семян, обычно ниже, чем в коровьем молоке. Напитки из злаков содержат больше углеводов. Содержание протеина в альтернативных молочных продуктах, как правило, ниже, чем в молоке животного происхождения.

Продукты из бобовых, особенно из сои, часто схожи с коровьим молоком, например, по содержанию белка. Содержание жира в альтернативах сильно различается. Растительные напитки, приготовленные из семян и орехов, содержат больше ненасыщенных жирных кислот, чем коровье молоко. По сравнению с коровьим молоком, альтернативы не содержат холестерина. Кроме того, заменители молока иногда содержат полезную для здоровья клетчатку.

Тем не менее, немецкие эксперты уверены, что частичная замена или полный отказ от молочных продуктов животного происхождения может привести к дефициту питательных веществ. Поэтому важно рассматривать весь рацион в комплексе.