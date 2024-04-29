Токсичные консервы. Что обнаружили в жестяных банках

От солянки до кокосового молока - в большинстве проверенных немецким фондом Stiftung Warentest консервов из супермаркетов обнаружено вредное для здоровья химическое вещество: бисфенол А.

Суп, рыба, помидоры или кокосовое молоко из консервных банок спасают при чувстве голода и нехватке времени, помогают разнообразить меню недоступными по сезону или географии продуктами. Однако недавние результаты главного немецкого фонда независимой экспертизы товаров и услуг Stiftung Warentest портят аппетит и вызывают тревогу.

В чем опасность бисфенола для здоровья

Независимые эксперты исследовали 58 банок с консервами, продающимися в немецких супермаркетах. В абсолютном большинстве из них (в 51 банке) был обнаружен бисфенол А (BPA), сообщает фонд Stiftung Warentest в майском выпуске своего журнала для потребителей test. Это вещество может вызывать серьезные последствия для здоровья.

"Бисфенол А среди прочего способен повлиять на репродуктивную систему, его воздействие подобно гормонам", - объясняет в интервью информационному агентству AFP сотрудница издания Свантье Ватерштраат (Swantje Waterstraat). Бисфенол А обладает структурным сходством с эстрогеном, может вызывать эндокринные нарушения и, в частности, бесплодие.

В большинстве консервных банок обнаружен бисфенол А Фото: Manfred Bail/imageBROKER/picture alliance

Европейское агентство по химикатам (ECHA) классифицирует бисфенол А как химическое вещество, вызывающее у экспертов "очень большую озабоченность". В 2023 году Европейское агентство по безопасности пищевых продуктов (EFSA) снизило допустимый уровень потребления этого вещества, не оказывающий вредного воздействия на здоровье, в 20 тысяч раз.

Немецкий Федеральный институт оценки рисков (BfR) также уменьшил показатель, но менее радикально. Другой наблюдательный орган ЕС, Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA), не видит такой степени опасности от BPA. Прошлой весной EMA раскритиковало методологию EFSA как слишком поспешную, поскольку причинно-следственная связь не была доказана в исследованиях ни на животных, ни на людях.

Солянка с бисфенолом, сгущенка - без

Если учитывать показатели EFSA, то 51 продукт, прошедший тестирование, является "сильно загрязненным". Если же за основу взять значение BfR, то бисфенол А обнаружен только в 14 консервных банках. На проверку к независимым экспертам попали продукты различных производителей и ценовых категорий: томатная паста, тунец, куриный бульон и солянка, равиоли, кокосовое молоко. Химическое вещество может попадать из внутреннего покрытия банки в содержимое консервов. BPА не нашли лишь в банках со сгущенкой, а также в одной банке с горошком и морковью. Объяснения этому у экспертов нет.

Для тех, кто ест консервированные продукты лишь изредка, риск для здоровья невелик, указывают эксперты - бисфенол А опасен при регулярном потреблении. До сих пор неизвестно, какое количество BPA является для организма критическим. Stiftung Warentest рекомендует использовать продукты из консервных банок как можно реже и отдавать предпочтение стеклянным банкам.

Бисфенол А уже почти полвека используется при изготовлении пластмассы и поликарбонатного пластика, из которого, в числе прочего, делают бутылки для напитков, спортивный инвентарь, медицинские инструменты, зубные пломбы. Это вещество входит в состав термобумаги, используемой в некоторых странах для печати чеков. В германии бисфенол А ранее обнаруживали в некоторых книжках для детей и водопроводной воде в зданиях, где трубы были отремонтированы с использованием эпоксидной смолы.

С 2010 года BPA запрещено использовать при изготовлении бутылочек для кормления младенцев, а с 2020 года - при печати кассовых чеков. Еврокомиссия планирует запретить использование бисфенола и в производстве тары для напитков и еды - соответствующий проект постановления был представлен в феврале этого года. Однако на обсуждение и принятие документа, а также на переход производителей на тару без BPA потребуется время.