Сколько яиц в неделю? Питательные советы немецких ученых

В марте Немецкое общество питания (DGE) обновило свои рекомендации по здоровому и сбалансированному рациону: еще меньше мяса, больше овощей, фруктов, бобовых. Это и полезно для собственного здоровья, и менее вредно для окружающей среды. Экологический аспект играет в рекомендациях важную роль, но именно он спровоцировал жаркие дискуссии и вызвал критику.

Представители оппозиции, а точнее - христианские демократы, упрекают "зеленого" министра продовольствия Джема Оздемира (Cem Özdemir) в инструментализации исследования. По их мнению, он подогнал продовольственную программу под свои политические убеждения - и теперь забота об экологии в новых рекомендациях чуть ли не важнее заботы о здоровье. А Немецкая академия превентивной медицины (DAPM) среди прочего считает неправильной автоматическую приписку растительным продуктам полезных качеств, а животным - вредных.

Растительная пища - основа здорового питания

Однако с такими замечаниями согласны не все. "Я считаю абсолютно своевременным включение в рекомендации аспектов, способствующих укреплению здоровья, а также аспектов устойчивого развития, поскольку на питание приходится значительная часть ресурсов. Кроме того, в подавляющем большинстве случаев рекомендации совпадают с аспектами здоровья", - комментирует DW Ута Кёпке (Uta Köpcke), глава Федерального объединения диетологов. Здесь рекомендации DGE используют как основу для работы диетологов со здоровыми взрослыми людьми в возрасте до 65 лет - для консультаций, обучения тому, как правильно делать покупки, а также для составления меню для предприятий общественного питания.

В то же время Кёпке отмечает, что реальная ситуация с питанием в Германии далека от представленных DGE рекомендаций. "Люди едят большое количество обработанных продуктов. Им не хватает интереса, времени и кулинарного опыта, чтобы выполнять рекомендации изо дня в день", - говорит она. Поэтому так важны просвещение и консультирование, отмечает Кёпке.

Колбаса и сосиски - излюбленный, но не полезный для здоровья продукт в немецкой кухне Фото: Thomas Frey/picture alliance/dpa

Руководитель Института диетологии в клинике при Мюнхенском техническом университете также критику не разделяет. "Здоровый рацион и диета с преобладанием растительной пищи тесно связаны. Растительная диета - это очень полезное питание для человека", - подчеркивает Ханс Хаунер (Hans Hauner). Конечно, среди растительных продуктов также встречаются вредные - такие, например, как пальмовое масло. В новых рекомендациях - о нем ни слова, но DGE писало об этом продукте в других своих текстах. В математической модели, которая легла в основу рекомендаций, учитывались сегодняшние привычки питания немцев, а пальмовое масло используется преимущественно в промышленности, а не в быту, поясняет профессор.

В чем проблема со злаками? Отвечают диетологи

Бурную критику также вызвало рекомендуемое количество злаков. DGE советует 300 граммов в день. Немецкая академия превентивной медицины предостерегает, что такая порция эквивалентна 45 чайным ложкам сахара и может вызвать большие проблемы у людей с избыточным весом, диабетом и другими заболеваниям. Однако DGE четко обозначает, что рекомендации, вышедшие сейчас, разработаны для здоровых людей в возрасте от 18 до 65 лет, которые едят как растительную пищу, так и мясо. Для других групп населения рекомендации еще последуют.

"Три четверти калорий должна поставлять растительная пища. А зерновые относятся к немецкой культуре питания: 20 процентов калорий немцы потребляют в виде хлеба", - говорит Ханс Хаунер. При этом проблемы с непереносимостью глютена существуют лишь у пяти процентов населения Германии. "А кто плохо переносит, может есть рис, кукурузу или злакоподобные культуры, скажем, гречку или киноа", - советует профессор, который, в числе прочего, занимается исследованием хронических заболеваний, связанных с питанием, и разработкой новых концепций в диетологии.

Отвечая на критику, он подчеркивает: конечно, важно качество углеводов, зерно должно быть цельным. "Мука грубого помола содержит много клетчатки, которая так полезна для здоровья человека, плюс микроэлементы, такие как цинк, и витамины, которые теряются при тонком помоле. Кроме того, она не так быстро повышает уровень сахара в крови", - говорит ученый из Мюнхена. Такие продукты, по его убеждению, могут есть даже страдающие ожирением и диабетики.

Одно яйцо в неделю - не слишком ли мало?

В новых рекомендациях профессор Хаунер не согласен лишь с одним: DGE ограничивает потребление яиц одной штукой в неделю. Не слишком ли строгое ограничение? "Неуклюжая формулировка. Суть в том, что экологический баланс яиц хуже, чем у растительного белка", - уточняет ученый, который также консультировал DGE.

Одно яйцо в неделю? По статистике, немцы съедают в четыре раза больше! Фото: Design Pics/IMAGO

При этом он отмечает, что актуальные научные данные о пользе или вреде яиц неоднозначны. Некоторые исследования показывают, что яйца не имеют никакого отношения к здоровью, другие - что их употребление вредит сердечно-сосудистой системе. "Яйца содержат холестерин, а это может повысить уровень холестерина в организме человека. Но если кто-то скажет: "Я и дальше буду съедать три яйца в неделю", это тоже окей. Рекомендации являются лишь ориентиром. Их публикуют для того, чтобы люди задумались над тем, что они могут изменить в сторону экологичности".

В целом диета играет главную роль в развитии современных заболеваний, в том числе ожирения, подчеркивает глава мюнхенского Института диетологии: "Благодаря растущему числу данных нам известно, что 40 - 50 процентов сердечных приступов можно объяснить только плохим питанием. Мы можем прожить на 10 лет дольше при соблюдении диеты". Питание играет важную роль в предотвращении и лечении диабета, высокого кровяного давления, ожирения, а также ряда видов рака - например, рака толстой кишки. "Потенциал огромен, и, по нашим оценкам, питание ответственно за 20 - 30 процентов всех заболеваний и смертей", - констатирует ученый-диетолог.

Смотрите также: