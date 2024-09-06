Все больше немцев - за запрет на продажу алкоголя молодежи

Сегодня молодежь в Германии может распивать спиртные напитки - пиво, вино и шампанское - уже с 14 лет. Должно быть соблюдено только одно условие - при этом обязан присутствовать один из родителей или опекун. С 16 лет молодые люди могут уже самостоятельно покупать спиртное, за исключением высокоградусных напитков. Такая ситуация настораживает немецких врачей, которые предупреждают: чем раньше человек начинает употреблять алкоголь, тем больше риск попасть в алкогольную зависимость!

Летом этого года министр здравоохранения ФРГ Карл Лаутербах (Karl Lauterbach) выступил с предложением изменить правила, регулирующие потребление спиртных напитков молодежью, что вызвало в стране большую дискуссию. Однако, как показывает актуальный опрос, результаты которого были обнародованы 5 сентября, число сторонников этой идеи явно растет.

В обществе растет одобрение идеи министра здравоохранения ФРГ

Немецкий онкологический научно-исследовательский центр (DKFZ) в Гейдельберге в июле 2024 года провел очередной опрос (последние проводились в 2023 и 2022 годах). Респондентов спрашивали, поддерживают ли они продажу алкоголя лицам младше 18 лет. Опрос носил репрезентативный характер.

Почти две трети его участников (72 процента) высказались за ограничение на продажу алкоголя подросткам и за общий единый возрастной ценз - 18 лет, как сообщил DKFZ. Эта доля за последний год выросла - в 2023 году только 63 процента выступали за такое ограничение. Причем, такие настроения наблюдаются в немецком обществе в целом, вне зависимости от политической принадлежности.

Немецкие врачи требуют запрета продажи алкоголя лицам младше 18 лет

Немецкий онкологический научно-исследовательский центр требует от немецкого правительства изменить существующие правила и запретить продажу и потребление алкогольных напитков лицам младше 18 лет. Уте Монз (Ute Mons), эксперт из DKFZ, подчеркивает, что "уже маленькое количество алкоголя вредит здоровью, а в молодом возрасте алкоголь вызывает долгосрочные последствия в развитии мозга. Поэтому подросткам не следует употреблять алкоголь".

Наряду с потерей концентрации и нарушениями социализации немецкие врачи причисляют к рискам от употребления алкоголя развитие онкологических, сердечно-сосудистых, инфекционных заболеваний и проблем с печенью. Несмотря на превентивную работу и информирование о вреде алкоголя, в Германии почти треть молодежи в возрасте от 12 до 17 лет употребляют спиртное. А в возрасте старше 16 лет почти каждый десятый из несовершеннолетних употребляет спиртные напитки ежедневно и больше одного раза.