Молодежи в Германии могут запретить пить алкоголь

Министр здравоохранения ФРГ предлагает запретить подросткам пить алкоголь. Сегодня пиво, вино и шампанское в Германии можно пить с 14 лет - но в присутствии родителей или опекунов.

Предложение министра здравоохранения ФРГ Карла Лаутербаха (Karl Lauterbach) изменить правила, регулирующие потребление спиртных напиток молодежью, вызвало в стране большую дискуссию.

В Германии подростки могут пить алкоголь с 14 лет, но...

На данный момент крепкие алкогольные напитки в Германии можно покупать и пить с 18 лет, пиво и вино - с 16 лет. Подросткам с 14 лет разрешено пить пиво, вино и шампанское в заведениях, но в присутствии родителей или законных опекунов. В международном сравнении Германия в этом отношении либеральнее США и ряда европейских соседей. В Великобритании, например, распитие алкоголя в присутствии родителей разрешено с 16 лет. В Испании продажа алкогольных напитков и распитие разрешены только по достижению совершеннолетия.

Именно оговорку об употреблении алкоголя с 14 лет в сопровождении и предлагает отменить немецкий министр здравоохранения. От того, что это делается под контролем взрослых, менее вредным алкоголь для подростков не становится, заявил Карл Лаутербах. Он уверен, что разных мнений на этот счет быть просто не может.

Министерство здравоохранения рассматривает еще несколько ограничительных мер. Например, подросткам могут запретить покупать "веселящий газ", который молодые люди часто приносят с собой на вечеринки. И вообще ужесточить правила для его продавцов. Еще одна идея Лаутербаха - полностью запретить продажу "нокаутирующих капель" - так называемых наркотиков изнасилования, к которым в Германии относят "Рогипнол" ("Флунитразепам").

Немецкие родители поддержали министра

Федеральный родительский совет Германии (BER) поддержал инициативу министра здравоохранения, выразив свое одобрению идеи введения запрет на "веселящий газ" и распивание алкогольных напитков в присутствии взрослых. "Это уже давно назрело и должно быть принято как можно быстрее, чтобы защитить детей и молодых людей от наркотиков и злоупотребления", - заявил в интервью немецкому изданию Rheinischen Post председатель Федерального родительского совета Дирк Хейартц (Dirk Heyartz). Однако он предостерегает от наивности. "Запрет на практике мало что принесет, потому что дети и подростки всегда найдут способ его обойти", - уверен он. По его мнению, гораздо важнее работать превентивно и проводить просветительскую деятельность с молодежью, рассказывая им о вреде алкогольных напитков и наркотических средств. Большие надежды немецкие родители возлагают и на учителей, которые, по их мнению, должны больше говорить с детьми на эту важную тему.

Купить пиво и вино подростки могут в Германии уже с 16 лет Фото: Wolfram Steinberg/dpa/picture alliance

Надо отметить, что мнения экспертов совпадают с позицией министра здравоохранения. Чрезмерное потребление спиртных напитков - это всегда риск для здоровья. Ежегодно 40 тыс. смертей в Германии эксперты связывают именно с алкоголем.

Молодежь находится в группе риска, когда речь заходит об алкоголе

Согласно многочисленным исследованиям, алкоголизм среди молодежи является глобальной проблемой. Однако у Германии еще не так давно появился повод для радости. Федеральное статистическое ведомство сообщало, что немецкая молодежь стала потреблять меньше алкоголя. По данным из Висбадена, число молодых пациентов, оказавшихся в медицинских учреждениях по причине чрезмерного употребления спиртного, в 2021 году стало самым низким показателем за последние 10 лет. Такие положительные сдвиги были достигнуты во многом благодаря ограничительным мерам во время пандемии коронавирусной инфекции.

Однако молодежь все еще остается группой риска в вопросах чрезмерного потребления алкоголя, как и мужское население Германии. В 2021 году среди пациентов клиник, страдающих алкоголизмом, было 70 процентов мужчин. Согласно последнему "Алкогольному атласу", который был опубликован в 2022 году Немецким онкологическим научно-исследовательским центром - DKFZ - в Гейдельберге), пьянство распространено в первую очередь среди молодого населения: четверть подростков в возрасте 16 - 17 лет и примерно 30 процентов населения в возрасте от 18 до 25 лет употребляют алкоголь в чрезмерном количестве (мужчины - больше пяти бокалов за раз, женщины - больше четырех).

Предложения Карла Лаутербаха - пока только озвученные им вслух идеи. Правда, о своей поддержке уже заявили ряд министров здравоохранения на земельном уровне. Ожидается, что всерьез немецкое правительство будет их обсуждать уже после летних каникул, принятие мер возможно до ноября.