Немцы страдают от одиночества

Среди молодых людей в Германии почти половина чувствует себя одинокими. И особенно, как выяснил в результате своего исследования Фонд Бертельсмана, от этого страдают женщины.

Чувствуете ли вы себя одиноким? Почти половина (46 процентов) опрошенных в Германии молодых людей в возрасте от 16 до 30 лет ответила на этот вопрос утвердительно. При этом 10 процентов из них признались, что чувствуют себя совершенно одинокими. Если разделить одиночество на эмоциональную и социальную составляющую, то от первой страдают 60, а от второй - 39 процентов. Всего в репрезентативном опросе, проведенном в марте 2024 года по инициативе немецкого Фонда Бертельсмана, приняли участие 2532 жителей Германии.

Также было отмечено, что от изоляции во время пандемии COVID-19, по данным так называемого барометра одиночества правительства ФРГ за 2021 год, больше всего пострадали молодые люди. Однако и после отмены ограничений количество одиноких все еще превышает допандемийный уровень. Таким образом исследование подтвердило, что одиночество больше не является явлением, которое затрагивает только пожилых, как это считалось долгое время. "В последние годы стало ясно, что молодые люди также все чаще страдают от одиночества и, следовательно, становятся новой группой риска", - считает Аня Лангнесс (Anja Langness), эксперт по вопросам молодежи и здоровья Фонда Бертельсмана.

Причины и следствия одиночества

Одиночество - неприятное, болезненное чувство, которое испытывают люди, когда воспринимают количество и качество своих социальных контактов и отношений не так, как им того хотелось бы. Согласно результатам опроса , опубликованным в июне, наиболее сильно одиночество ощущают жители ФРГ в возрасте 19-22 лет. При этом молодые женщины страдают от одиночества чаще, чем мужчины. Другими факторами, которые увеличивают риск одиночества, являются безработица (75 процентов одиноких сказали, что не имеют работы), низкий уровень образования (62 процента имеют минимальное школьное образование), а также миграционные корни (55 процентов). Кроме того, очень большая вероятность почувствовать себя одиноким у разведенных или овдовевших молодых людей, живущих в средних по величине городах.

Помимо одиночества, это исследование также проливает свет на то, насколько благополучны, то есть удовлетворены своей жизнью представители этой возрастной группы в настоящее время. Оказалось, что молодые немцы умеренно удовлетворены своей жизнью - 6,75 балла по шкале от 0 (совсем не удовлетворен) до 10 (полностью удовлетворен).

Одиночество влияет на рынок труда

Многие психологи считают, что благополучие, так же, как и одиночество, - субъективны. Их можно измерить при помощи хорошо зарекомендовавших себя опросников, а также узнав, что лично думает человек о том, насколько он удовлетворен своей жизнью. Поскольку одиночество - не болезнь в традиционном понимании, то стандартных показателей не существует.

В то же время увеличение числа чувствующих себя одинокими людей, как среди пожилых, так и молодых, является вызовом для общества в целом. Многочисленные научные исследования говорят о том, что это состояние в течении длительного времени влияет на физическое и психическое здоровье. Существует огромный спектр заболеваний, вызванных, в том числе, одиночеством: от тревожных расстройств или депрессии до нарушений работы сердечно-сосудистой системы и даже преждевременной смерти. В целом одинокие люди менее удовлетворены своей жизнью.

Федеральный министр по делам семьи Лиза Паус с 30-страничной "Стратегией против одиночества" Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/picture alliance

Считается, что кризисы нашего времени делают человека более восприимчивым к одиночеству. В свою очередь тот, кто долгое время чувствует себя одиноким, начинает меньше доверять обществу, с большей вероятностью начинает придерживаться крайних политических взглядов и охотнее верить в теории заговора. Если говорить о сфере труда, то из негативных моментов специалисты отмечают, например, то, что одинокие люди чаще отсутствуют на работе из-за болезней и менее производительны.

Госстратегия против одиночества

Подводя итог презентации результатов исследования на сайте Фонда Бертельсмана, Аня Лангнесс призывает реализовывать больше целенаправленных мер по снижению чувства одиночества среди молодежи: "Больше профилактики, больше консультаций в интернете, а также от специалистов в области образования и психологов. Здесь мы также можем многому научиться у других стран, которые занимаются этой проблемой гораздо дольше и разработали инновационные подходы".

Большие надежды возлагаются и на "Стратегию против одиночества", подготовленную федеральным правительством Германии и опубликованную в декабре 2023 года. На 30 страницах этого документа содержится более ста предложений, направленных на привлечение внимания и изучение проблемы одиночества, а также на поиск решений.