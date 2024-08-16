Немецкие ученые кардинально изменили свое мнение об алкоголе

В некоторых странах сопровождать трапезу бокалом вина считается частью культуры - особенно этим славятся французы и итальянцы. К немецким традициям можно отнести пиво за ужином в кругу друзей.

О том, что спиртные напитки в умеренных количествах не вредят здоровью, раньше говорили и специалисты из Немецкого общества питания (Deutsche Gesellschaft für Ernährung, DGE). В частности, они рассчитали, что допустимое количество алкоголя для здоровых женщин - максимум 10, а для здоровых мужчин - 20 граммов в день. Для беременных и кормящих женщин алкогольные напитки всегда были табу.

Новые рекомендации - "0" промилле

Однако теперь немецкие исследователи здорового питания изменили свою позицию. В четверг, 15 августа, были опубликованы новые рекомендации Немецкого общества питания (Deutsche Gesellschaft für Ernährung, DGE) по потреблению алкоголя , в которых говорится, что самое здоровое - это не брать в рот ни капли алкоголя. Даже минимального количества спиртных напитков, которое бы не нанесло вреда организму, согласно выводам специалистов, не существует. Алкоголь всегда отрицательно влияет на здоровье.

Помимо краткосрочных последствий употребления алкоголя, которые способствуют травмам, несчастным случаям и насилию, он также повышает риск развития рака, особенно рака груди и толстой кишки, сердечно-сосудистых заболеваний, повышению давления и заболеваний печени. У того, кто употребляет алкоголь, шансы на преждевременную смерть выше.

Еще один немаловажный аспект - неконтролируемое употребление алкоголя, и особенно алкоголизм, занчительно снижает общее качество жизни. Часто это приводит к потере работоспособности, и как следствие к финансовым проблемам и социальной изоляции. Семьи, члены которых страдают от алкоголизма, нередко имеют более низкий социально-экономический статус. Дети из таких семей обычно хуже учатся в школе и чаще подвергаются социальной изоляции и моббингу.

"Рекомендуется полностью отказаться от спиртных напитков. А тем, кто употребляет алкоголь, следует избегать его высоких концентраций в крови и запоев. Особенно это касается молодых людей. Дети, подростки, беременные женщины и кормящие матери вообще должны отказаться от алкоголя", - говорит Киран Вирмани (Kiran Virmani), директор Немецкого общества питания. Эта профильная организация дает базовые рекомендации для населения по здоровому питанию.

Сколько алкоголя пьют в Германии

В среднем жители Германии употребляют более чем в два раза больше алкоголя, чем жители других стран мира. Данные, опубликованные Всемирной организацией здравоохранения параллельно с текущим документом Немецкого общества питания, показывают, что ФРГ является страной с высоким уровнем потребления алкоголя в международном сравнении: 12,2 литра на душу населения в год. Таким образом, среднее количество потребляемого алкоголя в стране более чем в два раза превышает среднемировой показатель, составивший в 2019 году 5,5 литра.

Не только про алкоголь

Немецкое общество питания - некоммерческая ассоциация, насчитывающая около 4 тысяч членов. С момента своего основания в 1953 году она является независимой, а цель ее работы - решать все вопросы, возникающие в области питания, собирать и оценивать соответствующие результаты и вырабатывать на их основе рекомендации на основе научной оценки.

В марте 2024 года были опубликованы рекомендации по здоровому питанию. Продукты растительного происхождения должны составлять в рационе не менее 75 процентов, а животного происхождения - не более четверти рациона. В частности, фруктов и овощей надо съедать 550 граммов в день, круп - 300 граммов в сутки, бобовых - не менее 125 граммов в неделю, орехов – 25 граммов в сутки. Потребление мяса следует ограничить 300 граммами, а рыбы - до 180 граммов в неделю. Молочные продукты советуют есть два раза в день и не более 400 граммов. А вот рекомендация Немецкого общества питания употреблять одно-единственное яйцо в неделю вызвала весной этого года бурные дискуссии в обществе.