Немецкие ученые рекомендуют съедать одно яйцо в неделю

Немецкое общество питания представило новые рекомендации по здоровому рациону. Впервые был учтен экологический фактор. К мясоедам же у ученых есть особая просьба.

Немецкое общество питания (Deutsche Gesellschaft für Ernährung, DGE) опубликовало обновленные рекомендации по здоровой диете . Рацион следует обогатить фруктами и овощами, не скупиться на цельнозерновые продукты и отказаться от мясного изобилия, убеждены специалисты.

Советы основаны на математической модели оптимизации, разработанной DGE при поддержке экспертов из разных дисциплин. В ее основе лежит взвешенное потребление калорий и достаточное количество питательных веществ. "Новая модель оптимизации может одновременно учитывать при расчете количества потребляемой пищи несколько аспектов, связанных с окружающей средой, таких как выбросы парниковых газов и землепользование", - говорит Анне Каролин Шефер (Anne Carolin Schäfer), диетолог из научного отдела DGE.

Прежняя версия рекомендаций появилась в 2017 году. Что же предлагают немцам теперь? Продукты растительного происхождения должны увеличить свою долю в рационе и составлять в нем не менее 75 процентов, следует из советов специалистов по здоровому питанию. "Любой, кто придерживается преимущественно фруктовой и овощной диеты, а также употребляет в пищу цельнозерновые, бобовые культуры, орехи и растительные масла, не только защищает свое здоровье", - подчеркивает председатель DGE Бернхард Ватцль (Bernhard Watzl). Такая диета защищает окружающую среду, указывает он.

300 граммов мяса вместо килограмма

В то же время на продукты животного происхождения следует отвести не более четверти рациона. В частности, потребление мяса следует ограничить на уровне 300 граммов в неделю, что соответствует четырем венским колбаскам или двум порциям мясных котлет. По сравнению с нынешними привычками жителей Германии рекомендации DGE по потреблению мяса являются радикальным шагом, ведь в 2022 году немцы еженедельно съедали в среднем по килограмму мяса.

Между тем научное сообщество все больше склоняется к мысли, что высокий уровень потребления мяса вредит здоровью. Риск развития хронических заболеваний, сахарного диабета второго типа, ишемической болезни сердца, инсульта, рака, особенно рака толстой кишки, растет непрерывно за счет потребления мяса, отмечает в беседе с изданием Die Zeit Забрина Шлезингер (Sabrina Schlesinger), эксперт Немецкого центра изучения диабета.

Диетологи обратили внимание на окружающую среду

Впрочем, существует и другая причина есть меньше мяса. Животноводство является не только одной из основных причин выбросов парниковых газов, но и основным фактором вырубки лесов и исчезновения биоразнообразия. Немецкое общество питания впервые включило связанные с окружающей средой факторы в свою оценку.

Прежние рекомендации DGE действовали 7 лет Фото: Colourbox

Следует ограничить себя и в молочных продуктах - DGE советует максимум две порции в день (или 400 граммов) вместо трех, указанных в прошлой версии рекомендаций. А вот с рыбой все осталось без изменений - до двух порций рыбных блюд (180 граммов в неделю). Зато любителям яичницы по утрам не позавидуешь, ведь специалисты в области правильного питания наставивают: одно-единственное яйцо в неделю - достаточно.

Орехи - каждый день

Часть рекомендаций за 7 лет не изменилась. В Немецком обществе питания по-прежнему советуют пить не менее полутора литров жидкости в сутки и съедать пять порций фруктов и овощей (или 550 граммов) в день. Раньше в эту категорию входили орехи и бобовые культуры, однако теперь они выделены отдельно: бобовые - не менее 125 граммов в неделю, орехи же - 25 граммов в сутки.

Кроме того, каждый день рацион следует обогащать пятью порциями (или 300 граммами) круп и зерновых продуктов, гласят советы. А вот от сладкой, соленой и жирной пищи лучше воздержаться.

Рекомендации DGE применимы к здоровым взрослым людям в возрасте от 18 до 65 лет. Даже небольшие изменения в ежедневном рационе являются шагом в правильном направлении, отмечают ученые.

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