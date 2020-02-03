Самые весенние овощи и фрукты Германии

Прилавки современных магазинов ломятся от изобилия овощей и фруктов, круглый год у нас есть возможность приготовить или съесть то, что раньше попадало на стол (а затем и в наши желудки) исключительно сезонно. Питание, включающее свежие продукты регионального происхождения, по мнению диетологов и экотрофологов, помогает сохранять баланс не только в собственном организме и окружающей среде, но и в кошельке. Ведь все полезные и нужные нам витамины растут буквально на ближайшей грядке, откуда они прямиком отправляются на традиционные ("недельные") рынки (Wochenmarkt) и в магазины.

Общество защиты потребителей Германии (Verbraucherzentrale Bundesverband e. V. , vzbv) регулярно выпускает так называемый "Сезонный календарь: местные овощи и фрукты" (Saisonkalender "Heimisches Obst und Gemüse"), в котором отмечены не только сроки сбора урожая овощей и фруктов местного значения, но и указано, как выращиваются (на полях, в теплицах с отоплением или без), хранятся (если это предусмотрено) и насколько экологичны данные культуры.

Свежая зелень и прочие весенние дары

Понятно, что именно весной больше всего тянет на свежую зелень, выращенную прямо под открытым небом. Вкусовые качества местных сортов овощей сполна компенсируют их небогатый выбор, считает Джессика Тейс (Jessica Thijs) из Берлингена, расположенного в регионе Айфель (Eifel), в беседе с DW. Хозяйка автолавки без упаковки под названием "Füll Mal" (полное название "Füll Mal - Unverpackt ist schön verpackt", можно перевести как "Наполни сам: отсутствие упаковки - это лучшая упаковка") знает о чем говорит.

Молодая предпринимательница торгует всем необходимым, включая и продукты региональных фермеров. "В начале мая есть все, что помогает нам справиться с весенним авитаминозом: редиска, шпинат, майская репка, лук-порей", - перечисляет она. Уже появилась первая местная клубника. А вот картофель и морковь - прошлогодние, свежие появятся только в середине лета, поясняет основательница стартапа. Джессика Тейс старается придерживаться сезонного питания, утверждая, что у овощей и фруктов, собранных в сезон, и вкус гораздо интенсивнее, да и витаминов в них содержится гораздо больше, чем у тех, которые доставляют издалека. Впрочем, убедитесь сами: вот самые весенние дары полей Германии.

Редиска - самый первый овощ

Один из первых, по-настоящему весенних овощных сортов – редиска (редис). Если быть точнее, она - просто разновидность редьки: ярко-розовая, ярко-красная или красная с белыми хвостиками. Пикантной на вкус редиске особо и похвалиться не чем: ни питательности, ни особого витаминного состава здесь не наблюдается.

Редиска, ее мы любим просто потому, что она - первая на весеннем столе

Но именно ее мы любим - за яркость, неповторимость и за то, что она - первая! Сегодня в моде не только кругленькие, яркие корнеплоды, но и (снова!) старинные сорта: белые, длинненькие "сосульки"(Eiszapfen) или желтые "деревенские". В продаже местная редиска - с апреля по октябрь.

Репка, редька и кольраби

Скороспелая белая "майская" репка (Mairübchen) оказывает благотворное влияние на деятельность сердечно-сосудистой системы и желудочно-кишечного тракта. А молодая ботва репки вполне способна заменить шпинат. Самый популярный в Германии вид обычно горькой редьки (Rettich) - совершенно лишенный горечи дайкон. Кольраби (Kohlrabi, то есть "капустная репа") - популярный в Германии и незаменимый во всех отношениях овощ, местный поставщик столь необходимого нам витамина С. Все три родственника капусты (их урожай снимают с мая по октябрь) хороши в салатах, их можно тушить, фаршировать или мариновать.

Лук, укроп, салат и прочие "сорняки"

Лук-порей – настоящий кладезь полезных веществ (калий, кальций, железо, магний, фосфор) и витаминов. Удивительный овощ, урожай которого снимают с апреля и до самого января, при длительном хранении умудряется преумножать количество витамина С. Еще один поставщик витамина С, а также витамина А, фосфора, калия и фолиевой кислоты - популярный в Германии "полевой" салат (Feldsalat), он же - валерианелла или рапунцель. Не менее "витаминным" (включая железо, цинк и фосфор) можно окрестить пряно-острые на вкус листья еще одного салата - руколы (рукколы) или гусеничника посевного. Первый урожай руколы собирают уже в начале апреля. И, конечно, самый весенний листовой овощ - шпинат (Spinat). Из молодых листьев первого, апрельского урожая готовят салаты, смузи, соусы и заправки, добавляют в начинки для пирогов, в запеканки. Прекрасно сочетаются зеленые овощи с не менее популярными "сорняками" - черемшой, крапивой, одуванчиком, причем совершенно бесплатно!

Спаржа, мангольд и клубника

Мангольд (Mangold) - морозоустойчивое двулетнее растение, уже ранней весной радующее овощеедов своей листвой, напоминающей свекольную ботву.

Первый урожай клубники, созревающей на местных полях, в Германии снимают уже в начале мая

В Германии весенняя кухня без спаржи (Spargel) просто немыслима. Это "оздоровительное чудо", как его называют немцы, несмотря на дороговизну (в 2021 году килограмм спаржи стоит в среднем, в зависимости от сорта и категории, от 7 до 16 евро), - обязательный ингредиент как минимум воскресного семейного обеда. В качестве десерта - первая, невероятно ароматная клубника, созревшая, разумеется, не в теплице, а под открытым небом. Где ее (а заодно и свежие овощи) уже скоро можно будет собирать собственноручно: удовольствие и для души, и для тела, и для семейного бюджета.

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