 Праздник сельди и другие рыбные традиции немцев | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 10.06.2021

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Культура и стиль жизни

Праздник сельди и другие рыбные традиции немцев

Какой рыбой славится немецкая кухня и почему именно у скромной селедки в Германии особый статус?

Члены традиционного хоря моряков снимают пробу свежей маринованной сельди в Эмдене

В тройке самых популярных рыбных блюд у немцев, съедающих в год в среднем примерно 13,2 килограмма рыбы, - минтай, лосось, форель… Но скромную селедку они чествуют особенно. "Праздники сельди" проводятся сегодня во многих регионах страны, но впервые "Недели маринованной сельди" (Glückstädter Matjeswochen) прошли в северо-немецком "городе счастья" Глюкштадте (Glückstadt). Во второй четверг июня здесь празднуется открытие ежегодного сезона популярного рыбного лакомства. Речь идет о сельди особого (голландского) посола под названием "матьес" (от голландского "Meisje", то есть "юная девушка").  

Да здравствует селедка!

Когда-то быстроходные рыболовецкие парусники-люгеры (или люггеры, нем. Logger/Lugger) отправлялись в море и возвращались через несколько недель с богатым уловом - бочками соленой селедки. Тут же на берегу, на глазах у нетерпеливой публики, снимали пробу - первая селедка доставалась главе города. Но… в конце XIX века парусники и обычаи уступили место современным рыболовецким суднам и новым правилам заготовки рыбы. 

Возродить эту славную традицию в Глюкштадте решили в 1968 году. С тех пор на ежегодный спектакль, который из порта перекочевал на городскую площадь, съезжаются не только горожане, но и жители всей страны. Несколько лет назад на этом празднике побывал и уроженец Кельна Удо Юлих (Udo Julich). "Праздник открытия сезона начинается в четверг с торжественной дегустации селедки нового сезона из только что открытого бочонка с рыбой", - вспоминает Удо Юлих в беседе с DW. Во время народного гуляния (праздник длится целых четыре дня) можно послушать музыку, посоревноваться в ловкости, находчивости и смелости (например, суметь удержаться на плоту), но главное, отведать местных разносолов, перечисляет рыболов-любитель из Кельна. Ведь "сельдь из Глюкштадта" стала уже европейским брендом, которому присвоено право "наименования места происхождения товара" (Schutzsiegel g.g.A.). 

Юные моряки на празднике сельди в Бремени

Юные "моряки" на празднике, посвященном открытию нового сезона свежей маринованной сельди в Бремене

Современные технологии (замораживание улова прямо на борту судна) позволяют солить сельдь (пригодна исключительно юная сельдь весенне-летнего улова в возрасте около пяти лет) круглый год. Поэтому сельдью из Глюкштадта теперь можно наслаждаться не только летом, как в былые времена, но и в любое время года. Благо заготавливают ее здесь по-прежнему - традиционно вручную, и солят без ускорения процесса ферментации (не менее недели в бочке!). Этим оригинал отличается от "подделки", то есть сельди, которую готовят лишь "по рецептуре" (по-немецки - "Hering nach Matjes Art"): быстро, дешево, эффективно, но… не так вкусно.

"Чтобы это понять, нужно лишь попробовать знаменитую рыбку: просто так, без ничего - на булочку и в рот!", - причмокивает Удо Юлих. Именно так советуют есть эту сельдь эксперты. Они призывают не вымачивать рыбу в молоке (она малосольная!), не "топить" нежную селедку в соусе, не "заваливать" ее обилием репчатого лука и, главное, не позволять этому скоропортящемуся продукту залеживаться в холодильнике. 

Налим, форель, карпы...

В почете у немцев не только сельдь. Все зависит от региона и (или) индивидуальных предпочтений. За весенним уловом сельди и камбалы, следуют морские и пресноводные "любимцы" - лосось, щука, судак, сиг, угорь, линь, окунь, сом... Среди них и радужная форель - ее заядлый рыболов из Кельна больше всего любит в жареном или в копченном виде собственного изготовления, признается Удо Юлих.

Богатый улов карпов

Богатый улов карпов: масштабно их разводят неподалеку от орода Нойштадт-Глеве в земле Мекленбург - Передняя Померания

Сезон карпов, которых повсеместно разводят в прудах Германии, начинается традиционно в сентябре. Особое внимание им уделяют, однако, в Бранденбурге, Баварии и Саксонии, где c 2002 года ежегодно избирается эксперт по карпам - настоящая рыбная королева (Fischkönigin). А за налимом рыбаки Шпревальда (Spreewald) отправляются обычно зимой. Жители "Немецкой Венеции" налима величают не иначе, как "пресноводной треской".

К рыбной ловле в Германии относятся более чем серьезно, ведь без специального разрешения к рыбе подходить запрещено. Опытные рыбаки чтут древние традиции, знакомя с ними всех желающих. Старейшее объединение профессиональных рыбаков Германии, обладавших правом ловли рыбы, было основано в 987 году в районе реки Зиг (правом притоке Рейна). Это право, действующее по сей день, рыбацкие кланы передают своим потомкам по наследству. Сегодня "Братство рыболовов Бергхайма" (Fischerei-Bruderschaft zu Bergheim), состоящее из 400 человек, руководит Рыболовецким музеем, заботится о сохранении рыбацких традиций. Познакомиться с ними поближе, а заодно научиться плести корзины, сети, правильно забрасывать невод, коптить рыбу и многое другое, можно на одном из ежегодных июльских "Праздников рыбака" (Fischerfest). В 2016 году "Братство рыболовов", как хранителей традиций речного рыболовства, передаваемых от поколения к поколению, включено ЮНЕСКО в список Нематериального культурного наследия человечества.

День рыболова и прочие рекорды

Ежегодную народную забаву - День рыболова (Fischertag) в баварском Меммингене - устраивают в августе. Полторы тысячи мужчин - от мала до велика - участвуют при этом в коллективном отлове форели из городского канала. Того, кто выловит самую большую рыбу, ждет высокая награда - титул "Короля рыбалки".

В цене у рыбаков не только самый большой улов. Немецкие любители рыбы могут похвастаться и кулинарными рекордами, созданными из улова. Например, на приготовление "заливного из рыбы" в формате XXL весом 182,4 килограмма ушло около 90 килограммов сельди, лосося и судака, а для рекордного размера рыбной солянки(в котел вошло 268 литров наваристого супа!) понадобилось целых 100 килограммов атлантической трески. Автором этих кулинарных шедевров, сваренных в Херингсдорфе (на балтийском острове Узедом), стал немецкий повар Андре Домке (Andre Domke).

Заливное из рыбы - рекорд, приготовленный на острове Узедом

На приготовление "заливного из рыбы" в формате XXL весом 182,4 килограмма ушло около 90 килограммов сельди, лосося и судака

Гигантского размера яства первый рыбный сомелье федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания приготовил (в 2018 и в 2019 гг) не только на радость гостям своего ресторана. Оба популярных в Германии блюда стали мировыми рекордами, которые зафиксировало официальное ведомство - Институт рекордов Германии (Rekord-Institut für Deutschland, RID).

Часть вырученных средств Андре Домке передал в благотворительный фонд, а остатки солянки закатал в банки. Неравнодушен к рыбному супу и рыболов-любитель Удо Юлих. Рыбалка для него - и отдых, и здоровая еда, и бережное отношение к природе. "Ведь рыбу я ем только ту, которую ловлю сам - в чистом пруду или свежевыловленную на побережье Северного моря", - признается он в беседе DW. А чтобы рыбакам сопутствовала удача, перед выходом в море (или отправляясь на берег ближайшего водоема) они и сегодня приветствуют друг друга заветным "Petri Heil!" (буквально: "Слава апостолу Петру!"), то есть "Удачного улова!". Но главное - за богатый улов не забыть поблагодарить заступника рыболовов душевным "Petri Dank!" ("Спасибо Петру!").

Смотрите также:

  • Рыбная кухня Германии - мидии в вине

    Рыбная кухня Германии

    Мидии в вине

    Слегка обжаренные кольца репчатого лука, нарезанную соломкой морковь, ложку томатной пасты и майоран залить рыбным бульоном и белым сухим вином. Мидии (можно и замороженные) запустить в кипящий бульон. Варить минут 15, пока мидии не откроются. Подавать с подрумяненным хлебом.

  • Рыбная кухня Германии - селедка матьес

    Рыбная кухня Германии

    Селедка "матьес"

    Во время ежегодных "Праздников сельди" эту селедку нежного посола подают во всевозможных вариациях. Например, в сочетании с воздушным, сметанно-винным соусом, огурцом и маринованными помидорчиками черри.

  • Рыбная кухня Германии - рыбные закуски

    Рыбная кухня Германии

    Рыбные закуски

    "Тартар" готовят (1) из мелко рубленного маринованного лосося (сбрызнуть лимонным соком, заправить ложкой растительного масла), (2) из маринованной рубленой сельди с луком, а (3) "рыбный крем" из копченой форели, сметаны, майонеза и красной икры. Вкусно с ржаным хлебом "пумперникель" (Pumpernickel).

  • Рыбная кухня Германии - пирог с лососем, спаржей и брокколи

    Рыбная кухня Германии

    Пирог с лососем, спаржей и брокколи

    Для открытого пирога используется песочное тесто, покрывающее дно формы для выпекания. На тесто выложить начинку (кусочки лосося или другой рыбы, спаржу, брокколи или кубики кабачка), залить яично-молочной смесью со сметаной, пригоршней орехов и зелени.

  • Рыбная кухня Германии - карп в пивном тесте

    Рыбная кухня Германии

    Карп в пивном тесте

    Из 100 г муки, полстакана пива и соли приготовить жидкое тесто. Дать ему немного постоять, затем осторожно смешать со взбитым яичным белком. Порционные куски карпа окунуть в тесто, пожарить. Подавать с тушеными в сливках огурцами или огуречным салатом с яблоком и укропом.

  • Рыбная кухня Германии - рыбные котлетки

    Рыбная кухня Германии

    Рыбные котлетки

    Для фарша подойдет филе любой рыбы - минтая, лосося, трески, щуки. Если вместо лука в него положить грушу, пучок рубленной зелени, пригоршню овсяных хлопьев, сливки и яйцо, котлеты получатся гораздо нежнее.

  • Рыбная кухня Германии - жареная сельдь

    Рыбная кухня Германии

    Жареная сельдь

    Сельдь обжарить. Политая перед подачей уксусным маринадом с кольцами репчатого лука и гарниром из жареного картофеля или фасоли сельдь - в былые времена считалась едой бедняков. Сегодня это традиционное яство северо-немецкой кухни.

  • Рыбная кухня Германии - рыбный суп с креветками

    Рыбная кухня Германии

    Рыбный суп с креветками

    Морковь, пастернак, сельдерей и лук нарезать соломкой, помидоры - кубиками. Все обжарить, залить рыбным бульоном, добавить розмарин, лавровый лист, кубики рыбы, мидии. В готовый суп добавить креветки, немного вина и через пять минут подать на стол.

  • Рыбная кухня Германии - Майская камбала с крабами по-бюзумски

    Рыбная кухня Германии

    "Майская" камбала с крабами по-бюзумски

    Камбала, выловленная в мае, отличается особо нежным вкусом. В северно-немецком Бюзуме (Büsum) ее обильно поливают лимонным соком, обжаривают на сковороде, а затем запекают в печи. Подают это лакомство со знаменитыми крабами - так здесь называют мясо обыкновенных креветок.

  • Рыбная кухня Германии - кнели из щуки

    Рыбная кухня Германии

    Кнели из щуки

    Из охлажденного филе щуки, черствого хлеба, сливок и муската приготовить пюре (миксером). В едва кипящую воду (с вином и зеленью) опустить овальные кнели (тесто брать ложкой), варить до готовности (когда всплывут) на медленном огне. Подавать в соусе из рыбного бульона со сливками, гречневой мукой и укропом.

  • Рыбная кухня Германии - лабскаус

    Рыбная кухня Германии

    Лабскаус

    Ингредиенты этого популярного северного блюда томят в глиняном горшке или котле несколько часов. Лабскаус (Labskaus) издревле готовят из говяжьей солонины, свеклы и картофеля, превращая их в "кашу". В сочетании с селедкой "Бисмарка", соленым огурчиком и глазуньей невзрачный на вид лабскаус способен удивить любого.

  • Рыбная кухня Германии - форель, жареная на решетке

    Рыбная кухня Германии

    Форель, жареная на решетке

    Одно из популярных рыбных блюд в Германии - форель по рецепту "прекрасной мельничихи" (Müllerinart): панированная в муке и жареная на сковороде с пластиками миндаля. Другой вариант - жарить ее на решетке в печи или на гриле с гарниром из жареных грибов и фенхеля.

  • Рыбная кухня Германии - Боденский сиг с картофелем

    Рыбная кухня Германии

    Боденский сиг с картофелем

    Легендарный сиг из Боденского озера (Bodenseefelchen) слегка обжаривают или готовят на пару. Зеленый салат, гарнир из отварного картофеля и бокал местного белого вина довершают это популярное в южно-немецких регионах блюдо.

    Автор: Инга Ваннер


Контекст

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