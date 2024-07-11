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Немцы недовольны тем, как и что едят

Вера Фридрих
11 июля 2024 г.

89 процентов жителей Германии недовольны хотя бы одним из аспектов своего пищевого поведения. Таковы данные актуального исследования.

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Продукты питания на столе
Что из этих продуктов вы считаете полезным?Фото: monticello/IMAGO/Zoonar

Согласно актуальному исследованию, для 88 процентов жителей Германии прием пищи - это удовольствие. При этом 89 процентов недовольны своим пищевым поведением, точнее - хотя бы одним из его аспектов. Одни считают, что едят слишком много, другие - что употребляют в пищу слишком много жирного, в рационе третьих - мало разнообразия. Результаты исследования были представлены в среду, 10 июля, сообщает информационное агентство KNA.

Исследование проводил кельнский институт Rheinhold по заказу швейцарской транснациональной корпорации Nestle, производящей продукты питания. Согласно полученным данным, больше всего недовольных (96 процентов) - в возрастном сегменте от 16 до 27 лет. Молодых людей (65 процентов опрошенных) особенно тревожит перспектива навредить здоровью и набрать лишний вес.

Кто виноват в том, что немцы неправильно питаются? 

При этом винить в своих ошибках немцы склонны самих себя. По словам руководителя исследований компании Rheingold Штефана Грюневальда (Stephan Grünewald), растущее недовольство питанием неразрывно связано с мировыми кризисами. Ощущение собственного бессилия переносится, зачастую подсознательно, и на пищевое поведение. "Люди повышают планку в том, что касается идеального питания, - отмечает Грюневальд. - И тот, кто не оправдывает своих собственных ожиданий, часто воспринимает это как личную неудачу".

Опрос выявил стратегии, которые люди используют для, по их убеждению, улучшения пищевого поведения. Некоторые, например, стараются не есть мяса, избегать появления лишних отходов или делать покупки без пластика

Согласно исследованию, каждый второй немец является мясоедом, в данный момент активно сокращающим потребление мяса. Семь процентов опрошенных заявили, что они вегетарианцы, два процента назвали себя веганами.

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