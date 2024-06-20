В Германии предлагают ввести налог на сахар

Количество людей, страдающих от ожирения и диабета, растет во всем мире. В Германии ожирение зафиксированно у почти каждого пятого. Около половины взрослого населения весят на несколько килограммов больше нормы. Более семи процентов страдает диабетом, и тенденция - к росту. Вызывает эти болезни, в числе прочего, и чрезмерное употребление сахара. При этом он оказывает не только негативное влияние на здоровье, но и дорого обходится населению, хотя бы потому, что увеличивает расходы на медицинское страхование и приводит к сокращанению рабочей силы.

Поэтому в Германии вновь не утихают дебаты о том, как можно повлиять на эту ситуацию. На этот раз в центре вниманияоказались безалкогольные напитки с содержанием сахара. Именно чрезмерное потребление колы, лимонадов, энергетических напитков считается одной из основных причин увеличения числа людей с избыточным весом во всем мире. В связи с этим Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) уже давно рекомендует облагать эти напитки специальным налогом. Федеральный министр сельского хозяйства Джем Оздемир (Cem Özdemir) тоже выступает за принятие такой меры.

Федеральный министр сельского хозяйства Джем Оздемир уже давно говорит о слишком высоком содержании сахара в напитках, в частности, для детей Фото: Jens Krick/Flashpic/picture alliance

Теперь он получил и поддержку от девяти из 16 федеральных земель. Они призывают немецкое правительство рассмотреть возможность введения такого налога. Основная цель нововведения "сахарного налога" - решение проблемы лишнего веса и связанных с этим заболеваний и смертности, а также числа случаев заболевания сахарным диабетом среди населения.

Что может дать "штрафной" налог на сахар

В ноябре 2023 года Технический университет Мюнхена провел исследование о том, насколько эффективным был бы специальный налог на сладкие безалкогольные напитки в Германии. Как показывают результаты, в ближайшие 20 лет можно было бы предотвратить до 240 тысяч случаев сахарного диабета II типа.

Кроме того были произведены финансовые расчеты, которые показывают, что экономика в целом выиграет от такого налога. Предполагается, что за 20 лет можно сэкономить в общей сложности до 16 миллиардов евро. Из них четыре миллиарда только за счет системы здравоохранения, например, в результате уменьшения количества пациентов с заболеваниями, вызванными ожирением. Также прогнозируется сокращение пропущенных по болезни рабочих дней и число занятых, вынужденных уйти на досрочную пенсию по болезни. И, что особенно важно, сократилось бы число смертей среди людей трудоспособного возраста.

Другое исследование, проведенное Вашингтонским университетом в Сиэтле с участием около 6 тысяч испытуемых показало, что налог на подслащенные напитки снижает покупательский интерес и их потребление. Что, в свою очередь, способствует поддержанию нормального индекса массы тела, в частности, у детей и подростков. Исследователи из Технического университета Мюнхена тоже отметили, что молодые люди чаще потребляют подслащенные напитки. Поэтому можно предположить, что после введения налога положительные изменения в здоровье людей этой возрастной группы будут особенно заметны.

Опыт других стран

Налог на сахаросодежащие напитки существует в более чем 50 странах мира. В их числе Великобритания, Франция, Испания, Польша, а также Индия, Южная Африка, Чили, Саудовская Аравия. Но далеко не всем удалось достичь намеченной цели.

Особенно большой опыт в налогообложении подобного рода - у Норвегии. Здесь акциз на сладкие напитки действует с 1922 года. Причем он затрагивает как сахар, так и искусственные подсластители. Для соседней Швеции это большой плюс, поскольку многие норвежцы приезжают туда, чтобы немного сэкономить на покупке шоколада и других сладостей. В то же время правительство в Осло в 2018 году резко увеличило налог - примерно на 80 процентов. В результате продажи безалкогольных напитков в Норвегии заметно упали.

В Мексике сладкие безалкогольные напитки облагаются налогом в размере одного песо (пять центов) за литр с 2014 года. Эта модель долгие годы считалась успешной. Однако в конце концов потребители перешли на фруктовые соки и подслащенные молочные продукты, не попадающие под налогообложение. И это свело на нет пользу для здоровья от такого акциза.

В число подакцизных товаров сахаросодержащие напитки включены и в Индии. Причем они относятся к самой высокой налоговой ставке в размере 28 процентов, что приравнивает их к категории налогообложения дорогих автомобилей и табачных изделий. Потребление таких напитков упало после его введения, однако стимула производителям снижать количество сахара в своих изделиях создано не было - они продолжают продаваться и покупаться.

"Сахарный налог" - как панацея всех бед?

Наиболее положительный опыт налоговой борьбы с "нездоровой едой" имеет Великобритания. Не в последнюю очередь потому, что законодательство регулирует не только потребительские процессы, но и предоставляет налоговые послабления производителям. Налог на безалкогольные напитки с высоким содержанием сахара вступил там в силу в 2018 году. Напитки с содержанием сахара до 5 грамм специальному налогообложению не подлежат. Если количество сахара составляет от 5 до 8 граммов на 100 миллилитров, то производитель отчисляет в казну 18 пенсов за литр. Если более 8 грамм на 100 миллилитров - 24 пенса за литр. Это привело к значительному снижению потребления населением, а также создало стимул производителям пересмотреть содержание сахара в безалкогольных напитках, чтобы сэкономить на налогах. Многие производители воспользовались этим и изменили свои рецептуры. Содержание сахара в газированных напитках, коле и тому подобных, за первые три года упало в среднем на 29 процентов.

В Германии до сих пор производители лишь добровольно взяли на себя обязательство о снижении содержания сахара в напитках, что, впрочем, не дает ожидаемого результата - в среднем содержание сахара в безалкогольных и энергетических напитках сократилось в последнее время лишь на два процента.