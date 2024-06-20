В Германии предлагают ввести налог на сахар

В Германии предлагают ввести налог на сахар20 июня 2024 г.
Количество людей, страдающих от ожирения и диабета, растет во всем мире. В Германии ожирение зафиксированно у почти каждого пятого. Около половины взрослого населения весят на несколько килограммов больше нормы. Более семи процентов страдает диабетом, и тенденция - к росту. Вызывает эти болезни, в числе прочего, и чрезмерное употребление сахара. При этом он оказывает не только негативное влияние на здоровье, но и дорого обходится населению, хотя бы потому, что увеличивает расходы на медицинское страхование и приводит к сокращанению рабочей силы.
Поэтому в Германии вновь не утихают дебаты о том, как можно повлиять на эту ситуацию. На этот раз в центре вниманияоказались безалкогольные напитки с содержанием сахара. Именно чрезмерное потребление колы, лимонадов, энергетических напитков считается одной из основных причин увеличения числа людей с избыточным весом во всем мире. В связи с этим Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) уже давно рекомендует облагать эти напитки специальным налогом. Федеральный министр сельского хозяйства Джем Оздемир (Cem Özdemir) тоже выступает за принятие такой меры.
Теперь он получил и поддержку от девяти из 16 федеральных земель. Они призывают немецкое правительство рассмотреть возможность введения такого налога. Основная цель нововведения "сахарного налога" - решение проблемы лишнего веса и связанных с этим заболеваний и смертности, а также числа случаев заболевания сахарным диабетом среди населения.
Что может дать "штрафной" налог на сахар
В ноябре 2023 года Технический университет Мюнхена провел исследование о том, насколько эффективным был бы специальный налог на сладкие безалкогольные напитки в Германии. Как показывают результаты, в ближайшие 20 лет можно было бы предотвратить до 240 тысяч случаев сахарного диабета II типа.
Кроме того были произведены финансовые расчеты, которые показывают, что экономика в целом выиграет от такого налога. Предполагается, что за 20 лет можно сэкономить в общей сложности до 16 миллиардов евро. Из них четыре миллиарда только за счет системы здравоохранения, например, в результате уменьшения количества пациентов с заболеваниями, вызванными ожирением. Также прогнозируется сокращение пропущенных по болезни рабочих дней и число занятых, вынужденных уйти на досрочную пенсию по болезни. И, что особенно важно, сократилось бы число смертей среди людей трудоспособного возраста.
Другое исследование, проведенное Вашингтонским университетом в Сиэтле с участием около 6 тысяч испытуемых показало, что налог на подслащенные напитки снижает покупательский интерес и их потребление. Что, в свою очередь, способствует поддержанию нормального индекса массы тела, в частности, у детей и подростков. Исследователи из Технического университета Мюнхена тоже отметили, что молодые люди чаще потребляют подслащенные напитки. Поэтому можно предположить, что после введения налога положительные изменения в здоровье людей этой возрастной группы будут особенно заметны.
Опыт других стран
Налог на сахаросодежащие напитки существует в более чем 50 странах мира. В их числе Великобритания, Франция, Испания, Польша, а также Индия, Южная Африка, Чили, Саудовская Аравия. Но далеко не всем удалось достичь намеченной цели.
Особенно большой опыт в налогообложении подобного рода - у Норвегии. Здесь акциз на сладкие напитки действует с 1922 года. Причем он затрагивает как сахар, так и искусственные подсластители. Для соседней Швеции это большой плюс, поскольку многие норвежцы приезжают туда, чтобы немного сэкономить на покупке шоколада и других сладостей. В то же время правительство в Осло в 2018 году резко увеличило налог - примерно на 80 процентов. В результате продажи безалкогольных напитков в Норвегии заметно упали.
В Мексике сладкие безалкогольные напитки облагаются налогом в размере одного песо (пять центов) за литр с 2014 года. Эта модель долгие годы считалась успешной. Однако в конце концов потребители перешли на фруктовые соки и подслащенные молочные продукты, не попадающие под налогообложение. И это свело на нет пользу для здоровья от такого акциза.
В число подакцизных товаров сахаросодержащие напитки включены и в Индии. Причем они относятся к самой высокой налоговой ставке в размере 28 процентов, что приравнивает их к категории налогообложения дорогих автомобилей и табачных изделий. Потребление таких напитков упало после его введения, однако стимула производителям снижать количество сахара в своих изделиях создано не было - они продолжают продаваться и покупаться.
"Сахарный налог" - как панацея всех бед?
Наиболее положительный опыт налоговой борьбы с "нездоровой едой" имеет Великобритания. Не в последнюю очередь потому, что законодательство регулирует не только потребительские процессы, но и предоставляет налоговые послабления производителям. Налог на безалкогольные напитки с высоким содержанием сахара вступил там в силу в 2018 году. Напитки с содержанием сахара до 5 грамм специальному налогообложению не подлежат. Если количество сахара составляет от 5 до 8 граммов на 100 миллилитров, то производитель отчисляет в казну 18 пенсов за литр. Если более 8 грамм на 100 миллилитров - 24 пенса за литр. Это привело к значительному снижению потребления населением, а также создало стимул производителям пересмотреть содержание сахара в безалкогольных напитках, чтобы сэкономить на налогах. Многие производители воспользовались этим и изменили свои рецептуры. Содержание сахара в газированных напитках, коле и тому подобных, за первые три года упало в среднем на 29 процентов.
В Германии до сих пор производители лишь добровольно взяли на себя обязательство о снижении содержания сахара в напитках, что, впрочем, не дает ожидаемого результата - в среднем содержание сахара в безалкогольных и энергетических напитках сократилось в последнее время лишь на два процента.