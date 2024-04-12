В Берлине открылся веганский супермаркет Rewe

В немецкой столице открылся супермаркет Rewe Group, в ассортименте которого - продукты исключительно растительного происхождения. Для компании это тестовый проект.

В районе Фридрихсхайн немецкой столицы открылся первый супермаркет компании Rewe Group, ассортимент которого состоит исключительно из продуктов растительного происхождения, сообщили немецкие СМИ в четверг, 11 апреля.

По словам представителей сети розничной торговли, главная задача нового филиала - опробовать, насколько хорошо покупатели воспримут инновацию, и отследить, какие продукты будут пользоваться спросом, чтобы в последствии активнее продавать их и в филиалах со смешанным ассортиментом.

Веганский Rewe - тестовый проект. Как долго продлится испытательный срок, пока сложно сказать, однако как минимум год супермаркет просуществует как исключительно веганский. Тестовым его можно назвать еще и потому, что там покупателям будут постоянно предлагать различные новинки - прежде чем они попадут в другие филиалы сети.

Не только в супермаркетах Rewe, но также в филиалах Edeka, Aldi, Lidl и других уже давно продаются веганские продукты. В некоторых магазинах сети Edeka целый ряд наименований продается без упаковки - например, мюсли или крупы. Rewe Group специализируется на розничной торговле, штаб-квартира компании находится в Кельне.