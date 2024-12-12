Беженцев из Сирии в ФРГ оказалось меньше, чем из Украины

Сирийцы составляют вторую по численности группу просителей убежища в Германии после украинцев. Около 85 тысяч сирийских беженцев - это дети, родившиеся на территории ФРГ.

В Германии проживают около 1,3 млн сирийцев. Из них лишь около половины (712 тысяч) - это просители убежища, сообщается в четверг, 12 декабря, в докладе Федерального статистического ведомства ФРГ.

По состоянию на конец 2023 года, на сирийцев приходилось 22% всех прошений об убежище в Германии. Они составляют вторую по численности группу беженцев в ФРГ после украинцев (около 1,65 млн).

Среди беженцев-сирийцев более половины прибыли в 2014–2016 годах, 12% из них, то есть около 85 тысяч, - это дети, родившиеся в Германии.

Сколько сирийцев в Германии?

Всего в Германии примерно 1,3 млн выходцев из Сирии. Около 18% из них родились в Германии. У почти 17% есть гражданство ФРГ. "Число людей с миграционным прошлым из Сирии значительно превышает число сирийцев, ищущих здесь убежища", - заявили в статистическом ведомстве.

Средний возраст, в котором сирийцы переехали в Германию, составляет 23 года. Этим объясняется то, что многие из них не могут найти работу. В ФРГ работают лишь около 42% сирийцев трудоспособного возраста. "Одна из причин заключается в том, что значительная часть сирийских иммигрантов все еще получает образование из-за низкого среднего возраста", - говорится в докладе.