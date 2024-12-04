  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
В фокусе
Распад коалиции в ФРГВойна в УкраинеСитуация в Беларуси
Последние аудиоПоследние видео
Права человекаБеларусь

Белорусы не могут получить убежище в Грузии. Что известно?

Татьяна Гаргалык
4 декабря 2024 г.

С 2019 года белорусы не получили в Грузии ни одного положительного решения о предоставлении международной защиты. Почему - разбиралась DW.

https://p.dw.com/p/4ngQ8
Двукратная чемпионка мира по тайскому боксу, член Координационного совета белорусской оппозиции Марина Зеленая во время пикета против дискриминации белорусов в Грузии
Марина ЗеленаяФото: privat

Грузия, которая после 2020 года стала одной из стран для массовой эмиграции из Беларуси, отказывает в предоставлении международной защиты политическим активистам, бежавшим от режима Лукашенко. С 2019 года грузинским властям поступило 74 подобных прошения, 32 получили отказ. Большинство отрицательных решений выданы в этом году. Положительных решений пока не было. Несколько историй - на DW.

"Рекордсмен в статусе просителя убежища"

"Я, наверное, рекордсмен в статусе просителя убежища", - говорит белорусский активист Лев Михеев. Он подал документ на получение международной защиты в Грузии в августе 2021-го, практически сразу после экстренного переезда в эту страну.

В 2020 году Михеев был волонтером штаба Виктора Бабарико, собирал подписи за его выдвижение кандидатом в президенты. После из-за этого его много раз вызывали в милицию по надуманным поводам, а летом 2021-го к мужчине пришли с обыском. Вскоре он уехал из Беларуси. Недавно активист узнал, что находится в межгосударственном розыске.

Белорусский активист Лев Михеев
Лев МихеевФото: Alexandr Burakow/DW

Несмотря на это, в предоставлении убежища в Грузии Михееву отказали, посчитав, что в Беларуси мужчине ничего не угрожает, а доказательства его политического преследования неубедительны. Активист подал апелляцию, суд назначен на 14 января 2025 года.

Белорусы с просроченным паспортом из Грузии могут выехать только в Беларусь

У Михеева есть действующий белорусский паспорт, поэтому, если оспорить решение грузинских властей не удастся, он постарается получить гуманитарную визу и уехать в одну из стран ЕС.

Шанс попасть в безопасную страну есть не у всех белорусов, которым Грузия отказала в международной защите. Те, у кого просрочен или потерян паспорт, выехать могут только в Беларусь, где им может грозить тюрьма.

"Я пытался писать в посольство Великобритании, Германии, Польши. К сожалению, мне везде ответили, что, так как у меня паспорт истек, у меня нет опции податься на гуманитарную визу", - рассказывает на условиях анонимности один из просителей убежища.

Собеседник DW был наблюдателем на президентских выборах 2020-го, в Беларуси против него заведено уголовное дело, но в международной защите Грузия ему также отказала. В январе мужчина будет обжаловать это решение в суде.

В международной защите отказали брату вдовы Андрея Зельцера

В подобной ситуации оказался и Максим Юрченко, брат белорусской политзаключенной, фигурантки "дела Зельцера" Марии Успенской.

28 сентября 2021 года в перестрелке в минской квартире на улице Якубовского погибли IT-менеджер Андрей Зельцер и сотрудник КГБ Дмитрий Федосюк. Вдову Зельцера Марию Успенскую обвинили в соучастии в убийстве сотрудника КГБ и в июне 2022-го направили на принудительное лечение в психиатрическом стационаре.

Максим Юрченко говорит, что в квартиру на Якубовского силовики пришли за ним за публикацию в Instagram видео атаки дрона на базу минского ОМОН. Сам мужчина в то время находился в России.

В декабре 2021-го Юрченко прилетел с семьей в Грузию. В 2022 году у белоруса закончился срок действия паспорта и он подал документы на получение международной защиты. Дело рассматривали почти два года. В сентябре 2024-го Юрченко получил отказ.

"Нет оснований никаких, грузины не разбирались: в Беларуси все нормально, можно возвращаться. А то, что сто человек отсидели по два-три года за комментарий по "делу Зельцера", никого не волнует", - говорит собеседник.

"Ребенок не может со мной покинуть Грузию"

Среди тех, кому Грузия отказала в международной защите, - двукратная чемпионка мира по тайскому боксу, член Координационного совета белорусской оппозиции Марина Зеленая. Она бежала в Грузию с ребенком весной 2023 года. В начале 2024-го женщина подала документы на получение международной защиты, так как у ее сына истекал срок действия паспорта. Через девять месяцев белоруске отказали в убежище, посчитав угрозой национальной безопасности Грузии.

Марина Зеленая с сыном
Из-за истекшего срока действия паспорта сына Марина Зеленая не может вместе с ним уехать из ГрузииФото: privat

В чем именно обвиняют Марину, неизвестно, но она намерена "бороться за свою возможность получить международную защиту" для себя и своего ребенка.

Если белоруска прекратит судебные разбирательства, ей придется покинуть Грузию в течение 30 дней. "Мой ребенок не может со мной покинуть Грузию, потому что у него нет документа, на основании которого я могла бы купить билет, страховку и так далее, - отмечает  собеседница. - Получается, что Грузия таким образом, во-первых, разъединяет семью, во-вторых, помещает ребенка в тоталитарное государство (Беларусь. - Ред.), где у него из опекунов - старая бабушка с дедушкой и отец, который не выполняет свои функции".

Марина говорит, что откажется уезжать из Грузии, "если жизнь ребенка будет под угрозой".

"Мы видим в этом дискриминацию белорусов "

Юрист, активист белорусской диаспоры в Грузии Роман Кисляк отмечает, что в последнее время белорусы стали чаще просить международную защиту в этой стране. Но никто ее пока не получил. МВД Грузии отказывает в убежище всем, независимо от кейса, даже если в Беларуси на человека заведено политически мотивированное уголовное дело. "Мы видим в этом дискриминацию белорусов", - отмечает юрист.

Самая распространенная причина отказа - проситель якобы не отвечает критериям Конвенции о статусе беженцев. Есть также отказы по причине угрозы нацбезопасности, как указано в  ответах Марине Зеленой и саму Роману Кисляку.

"У меня ситуация ухудшается тем, что, пока рассматривали дело, в феврале закончилось действие паспорта. Я в такой ловушке", - говорит Кисляк.

Юрист, активист белорусской диаспоры в Грузии Роман Кисляк с бело-красно-белым флагом
Роман КислякФото: privat

Активисты белорусской диаспоры встречались с депутатами грузинского парламента, но не увидели понимания того, что у белорусов есть проблемы и что их надо как-то решать.

На начало 2024 года в Грузии проживали около 13 тысяч белорусов, большинство переехали в последние четыре года.

Помимо отказов в международной защите, известны случаи, когда белорусов не впускали в Грузию после короткого выезда за границу для "обнуления" срока пребывания в стране. Даже получение грузинского ВНЖ, по словам юриста, не гарантирует, что гражданина РБ не вышлют из страны.

В то же время посольства некоторых европейских стран в Грузии отказывают белорусам в гуманитарных визах, говоря, что это безопасная страна.

Польша ввела "особые меры" для оперативной выдачи гуманитарных виз белорусам в Грузии

Между тем, 18 ноября заместитель руководительницы Объединенного Переходного кабинета (ОПК) Павел Латушко обратился с официальным письмом в МИД Польши с просьбой содействовать в выдаче гуманитарных польских виз белорусам в Грузии.

В ответ МИД Польши сообщил, что ввел "особые меры для оперативной выдачи гуманитарных виз членам белорусской оппозиции в связи с ситуацией в Грузии, а также для текущего обслуживания граждан Беларуси, вовлеченных в продемократическую деятельность и стремящихся въехать в ЕС". 

Представители демократических сил Беларуси продолжают активные контакты с посольствами и властями различных стран для содействия в выдаче виз белорусам, проживающим в Грузии. Однако, как отметил заместитель представительницы Объединенного переходного кабинета по социальной политике Виталий Молчанов в комментарии для DW, эта задача остается сложной в силу того, что Беларусь воспринимается многими странами как страна-соагрессор в войне России против Украины.

По его словам, белорусские активисты и правозащитники в Грузии продолжают привлекать внимание международного сообщества к этой проблеме, однако поддержка на уровне грузинских властей остается ограниченной. 

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Кутаиси, вид на город

Белорусского журналиста выслали из Грузии. Сигнал для политэмигрантов?

Белорусского журналиста выслали из Грузии. Сигнал для политэмигрантов?

Случай Андрея Мелешко не первый, когда белорусам отказывают во въезде в Грузию. DW разбиралась, что происходит.
Права человека17 сентября 2024 г.
Граница Литвы и Беларуси

"Наших друзей выгнали". Почему белорусы уезжают из Литвы

"Наших друзей выгнали". Почему белорусы уезжают из Литвы

В Литве ужесточают правила для эмигрировавших туда белорусов. В ответ на это белорусы начали переезжать в другие страны.
Общество5 июля 2024 г.
external

Белорусы в Грузии: почему бежавших от Лукашенко не впускают в другие страны

Белорусы в Грузии: почему бежавших от Лукашенко не впускают в другие страны

Политические эмигранты из Беларуси сталкиваются с проблемами при въезде в другие страны, например, в Россию или Украину. Истории двух белорусов, осевших в Тбилиси, - в репортаже DW.
Политика25 января 2022 г.21:32 мин.
Показать еще