Белорусы не могут получить убежище в Грузии. Что известно?

С 2019 года белорусы не получили в Грузии ни одного положительного решения о предоставлении международной защиты. Почему - разбиралась DW.

Грузия, которая после 2020 года стала одной из стран для массовой эмиграции из Беларуси, отказывает в предоставлении международной защиты политическим активистам, бежавшим от режима Лукашенко. С 2019 года грузинским властям поступило 74 подобных прошения, 32 получили отказ. Большинство отрицательных решений выданы в этом году. Положительных решений пока не было. Несколько историй - на DW.

"Рекордсмен в статусе просителя убежища"

"Я, наверное, рекордсмен в статусе просителя убежища", - говорит белорусский активист Лев Михеев. Он подал документ на получение международной защиты в Грузии в августе 2021-го, практически сразу после экстренного переезда в эту страну.

В 2020 году Михеев был волонтером штаба Виктора Бабарико, собирал подписи за его выдвижение кандидатом в президенты. После из-за этого его много раз вызывали в милицию по надуманным поводам, а летом 2021-го к мужчине пришли с обыском. Вскоре он уехал из Беларуси. Недавно активист узнал, что находится в межгосударственном розыске.

Лев Михеев Фото: Alexandr Burakow/DW

Несмотря на это, в предоставлении убежища в Грузии Михееву отказали, посчитав, что в Беларуси мужчине ничего не угрожает, а доказательства его политического преследования неубедительны. Активист подал апелляцию, суд назначен на 14 января 2025 года.

Белорусы с просроченным паспортом из Грузии могут выехать только в Беларусь

У Михеева есть действующий белорусский паспорт, поэтому, если оспорить решение грузинских властей не удастся, он постарается получить гуманитарную визу и уехать в одну из стран ЕС.

Шанс попасть в безопасную страну есть не у всех белорусов, которым Грузия отказала в международной защите. Те, у кого просрочен или потерян паспорт, выехать могут только в Беларусь, где им может грозить тюрьма.

"Я пытался писать в посольство Великобритании, Германии, Польши. К сожалению, мне везде ответили, что, так как у меня паспорт истек, у меня нет опции податься на гуманитарную визу", - рассказывает на условиях анонимности один из просителей убежища.

Собеседник DW был наблюдателем на президентских выборах 2020-го, в Беларуси против него заведено уголовное дело, но в международной защите Грузия ему также отказала. В январе мужчина будет обжаловать это решение в суде.

В международной защите отказали брату вдовы Андрея Зельцера

В подобной ситуации оказался и Максим Юрченко, брат белорусской политзаключенной, фигурантки "дела Зельцера" Марии Успенской.

28 сентября 2021 года в перестрелке в минской квартире на улице Якубовского погибли IT-менеджер Андрей Зельцер и сотрудник КГБ Дмитрий Федосюк. Вдову Зельцера Марию Успенскую обвинили в соучастии в убийстве сотрудника КГБ и в июне 2022-го направили на принудительное лечение в психиатрическом стационаре.

Максим Юрченко говорит, что в квартиру на Якубовского силовики пришли за ним за публикацию в Instagram видео атаки дрона на базу минского ОМОН. Сам мужчина в то время находился в России.

В декабре 2021-го Юрченко прилетел с семьей в Грузию. В 2022 году у белоруса закончился срок действия паспорта и он подал документы на получение международной защиты. Дело рассматривали почти два года. В сентябре 2024-го Юрченко получил отказ.

"Нет оснований никаких, грузины не разбирались: в Беларуси все нормально, можно возвращаться. А то, что сто человек отсидели по два-три года за комментарий по "делу Зельцера", никого не волнует", - говорит собеседник.

"Ребенок не может со мной покинуть Грузию"

Среди тех, кому Грузия отказала в международной защите, - двукратная чемпионка мира по тайскому боксу, член Координационного совета белорусской оппозиции Марина Зеленая. Она бежала в Грузию с ребенком весной 2023 года. В начале 2024-го женщина подала документы на получение международной защиты, так как у ее сына истекал срок действия паспорта. Через девять месяцев белоруске отказали в убежище, посчитав угрозой национальной безопасности Грузии.

Из-за истекшего срока действия паспорта сына Марина Зеленая не может вместе с ним уехать из Грузии Фото: privat

В чем именно обвиняют Марину, неизвестно, но она намерена "бороться за свою возможность получить международную защиту" для себя и своего ребенка.

Если белоруска прекратит судебные разбирательства, ей придется покинуть Грузию в течение 30 дней. "Мой ребенок не может со мной покинуть Грузию, потому что у него нет документа, на основании которого я могла бы купить билет, страховку и так далее, - отмечает собеседница. - Получается, что Грузия таким образом, во-первых, разъединяет семью, во-вторых, помещает ребенка в тоталитарное государство (Беларусь. - Ред.), где у него из опекунов - старая бабушка с дедушкой и отец, который не выполняет свои функции".

Марина говорит, что откажется уезжать из Грузии, "если жизнь ребенка будет под угрозой".

"Мы видим в этом дискриминацию белорусов "

Юрист, активист белорусской диаспоры в Грузии Роман Кисляк отмечает, что в последнее время белорусы стали чаще просить международную защиту в этой стране. Но никто ее пока не получил. МВД Грузии отказывает в убежище всем, независимо от кейса, даже если в Беларуси на человека заведено политически мотивированное уголовное дело. "Мы видим в этом дискриминацию белорусов", - отмечает юрист.

Самая распространенная причина отказа - проситель якобы не отвечает критериям Конвенции о статусе беженцев. Есть также отказы по причине угрозы нацбезопасности, как указано в ответах Марине Зеленой и саму Роману Кисляку.

"У меня ситуация ухудшается тем, что, пока рассматривали дело, в феврале закончилось действие паспорта. Я в такой ловушке", - говорит Кисляк.

Роман Кисляк Фото: privat

Активисты белорусской диаспоры встречались с депутатами грузинского парламента, но не увидели понимания того, что у белорусов есть проблемы и что их надо как-то решать.

На начало 2024 года в Грузии проживали около 13 тысяч белорусов, большинство переехали в последние четыре года.

Помимо отказов в международной защите, известны случаи, когда белорусов не впускали в Грузию после короткого выезда за границу для "обнуления" срока пребывания в стране. Даже получение грузинского ВНЖ, по словам юриста, не гарантирует, что гражданина РБ не вышлют из страны.

В то же время посольства некоторых европейских стран в Грузии отказывают белорусам в гуманитарных визах, говоря, что это безопасная страна.

Польша ввела "особые меры" для оперативной выдачи гуманитарных виз белорусам в Грузии

Между тем, 18 ноября заместитель руководительницы Объединенного Переходного кабинета (ОПК) Павел Латушко обратился с официальным письмом в МИД Польши с просьбой содействовать в выдаче гуманитарных польских виз белорусам в Грузии.

В ответ МИД Польши сообщил, что ввел "особые меры для оперативной выдачи гуманитарных виз членам белорусской оппозиции в связи с ситуацией в Грузии, а также для текущего обслуживания граждан Беларуси, вовлеченных в продемократическую деятельность и стремящихся въехать в ЕС".

Представители демократических сил Беларуси продолжают активные контакты с посольствами и властями различных стран для содействия в выдаче виз белорусам, проживающим в Грузии. Однако, как отметил заместитель представительницы Объединенного переходного кабинета по социальной политике Виталий Молчанов в комментарии для DW, эта задача остается сложной в силу того, что Беларусь воспринимается многими странами как страна-соагрессор в войне России против Украины.

По его словам, белорусские активисты и правозащитники в Грузии продолжают привлекать внимание международного сообщества к этой проблеме, однако поддержка на уровне грузинских властей остается ограниченной.