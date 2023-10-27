Как белорусам оформить ребенку паспорт за границей

Белорусы больше не могут получить паспорт за границей - это касается и детей, рожденных за рубежом или у которых заканчивается срок действия паспорта. Что делать родителям?

Новый указ Лукашенко, согласно которому белорусы больше не могут получать паспорта за границей, создает особую угрозу для детей, отметила специальный докладчик ООН по правам человека в Беларуси Анаис Марен. Согласно Конвенции о правах ребенка, дети заслуживают особой защиты. "В Беларуси она исчезает для тех, кто родился за границей, потому что они даже не могут быть зарегистрированы в консульстве, - заявила Марен в интервью DW. - То есть они даже статистически не существуют (для белорусского государства. - Ред.)".

Проблема с заменой документов может затронуть всех белорусов за границей, независимо от политических взглядов, а это около 1,9 млн человек (согласно ООН, до 2020 года за границей проживало 1,4 млн белорусов. К ним добавились уехавшие после, которых, по разным данным, несколько сотен тысяч человек. - Ред.).

Что делать, если за границей истек срок действия паспорта ребенка?

Юрист Юлия Леванчук отмечает, что легализация в ЕС после нового указа Лукашенко зависит от того, в каком статусе ребенок уже находится в стране. "Если он вместе с родителями прошел процедуру получения беженства, волноваться не о чем: ему, как и родителям, выдадут ПМЖ и Женевский паспорт, который действует пять лет и позволяет путешествовать", - отмечает специалист.

Статус беженца и соответствующую защиту можно получить в любой стране, которая ратифицировала соответствующую конвенцию, а это 145 государств из 193 членов ООН.

"Если у ребенка, как и у родителей, гуманитарный ВНЖ, ему могут выдать паспорт иностранца, который также позволяет покидать страну, - продолжает Леванчук. - Например, в Литве такой документ пока выдают на год, но власти обещают увеличить срок действия до 3 лет".

Если у семьи ВНЖ, полученный на рабочих основаниях, все равно можно пытаться получить паспорт иностранного лица, советует юрист: "Если у родителей есть обоснованные опасения, что по возвращении в Беларусь власти их могут преследовать, миграционные службы рассмотрят такое обращение, - говорит собеседница. - Каждый случай изучают индивидуально".

Юрист обращает внимание, что перечисленные процедуры во всех странах ЕС примерно одинаковые, поскольку привязаны к визовому кодексу ЕС и международным конвенциям. "Может несколько отличаться внешний вид документа, если речь про паспорт иностранца, сроки и стоимость административных процедур, но сами подходы схожи, поскольку вытекают из международных документов", - уточняет специалист.

Получение вышеперечисленных документов не лишает ребенка белорусского гражданства.

Если же угрозы нет, юрист советует съездить за паспортом в Беларусь. В этом случае проблема только в том, что нужно потратить время и деньги на дорогу, однако с доплатой за срочность паспорт могут выдать за пять рабочих дней. Раньше доставка документа в консульства растягивалась на несколько месяцев.

Что делать, если у ребенка пока нет белорусского паспорта?

"Со справкой из роддома родители приходят в орган регистрации, где получают свидетельство о рождении, - продолжает Юлия Леванчук. - В акте указывают национальность ребенка на основании документов родителей. С гражданством все сложнее: его можно получить только на территории Беларуси”.

Как пояснили в консульстве Беларуси в Литве, теперь родителям могут выдать только свидетельство на возвращение в Беларусь. Документ действует до шести месяцев, с ним можно оформить паспорт ребенку по прибытии в страну. Сотрудник диппредставительства уточнил, что подавать документы должен лично родитель с белорусским гражданством, он же получает паспорт ребенка. Перепоручить это другим родственникам, даже на основании действующей доверенности, не получится.

Если родители опасаются возвращаться в Беларусь, то процедура легализации новорожденного схожа с той, которую проходит ребенок, у которого истек срок действия белорусского паспорта: сначала выдача ПМЖ или ВНЖ (на основании свидетельства о рождении и документов родителей), затем выдача Женевского паспорта или паспорта иностранца.

Что означает статус лица без гражданства для ребенка?

Успешные примеры такой легализации уже есть. "Мы с мужем уехали из Беларуси еще в 2020 году, - рассказывает Ольга, вместе с супругом она участвовала в протестах, на мужа завели уголовное дело. - Уже в Литве я забеременела. Сначала мы с супругом получили гуманитарный ВНЖ. А когда родился сын, ему выдали такой же документ. Мы подали подробное заявление в Департамент миграции, где указали, почему не можем вернуться домой, чтобы сделать ребенку белорусский паспорт. И нам выдали паспорт иностранца, по которому мы уже выезжали в другие страны, правда, внутри ЕС".

"У такого ребенка будет статус апатрида, то есть лица без гражданства, - объясняет Юлия Леванчук. - Звучит, может быть, страшно, но по факту ребенок будет иметь доступ и к медицине, и к образованию".

В последующем он сможет получить гражданство страны проживания, однако на это уйдут годы - каждое государство устанавливает свои сроки.

Остается еще один вариант легализации - получение гражданства по рождению. Такая возможность есть, например, в США, Канаде, Чили, Уругвае. Особую популярность набирают роды в Аргентине, белорусские клиники уже предлагают услуги по сопровождению - услуга стоит от 2,5 тысячи евро. Ребенок получает гражданство по факту рождения, его родители могут получить паспорт примерно через два года. Паспорт Аргентины дает право безвизового въезда или с визой по прилету в 171 страну мира, включая страны Шенгенской зоны.

Тем временем в Беларуси в 2023 году ожидается антирекорд по рождаемости.

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