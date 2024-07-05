"Наших друзей выгнали". Почему белорусы уезжают из Литвы?

В Литве ужесточают правила для эмигрировавших туда белорусов. В ответ на это белорусы начали переезжать в другие страны.

В Литве живет более 60 тысяч белорусов, две трети из них переехали после 2020 года. В последнее время проверки и требования к гражданам РБ, которые хотят остаться в этой стране, стали жестче. Многие отмечают проблемы с получением виз, риск непродления или аннулирования ВНЖ, признание "угрозой национальной безопасности" из-за того, что в прошлом человек служил в белорусской армии или работал в госучреждении. В 2023 году "угрозой нацбезопасности" посчитали более тысячи белорусов, большинству из которых отказали в ВНЖ.

Некоторые белорусы уезжают из Литвы, не дожидаясь проблем с легализацией или протестуя против государственной политики в отношении белорусов.

В начале июня о своем переезде в Варшаву сообщил блогер Антон Мотолько. Он написал, что благодарен за все, что Литва и литовцы сделали для белорусов в 2020-21 гг., а также, что за три с половиной года не сталкивался в Литве "с какой-то неприязнью или бытовым хейтом". В то же время, по его словам, некоторые политики "решили выбрать беларусов как удобную для себя "политическую грушу для битья", чтобы набрать себе какой рейтинг на хейте / противопоставлении и мнимых угрозах". Блогер также отметил, что не считает комфортным жизнь в стране, в которой к белорусам на госуровне "выстроилось негативное отношение".

DW поговорила с белорусами, которые уехали или собираются уезжать из Литвы, и попросила рассказать, почему они приняли такое решение.

"Друзей выгнали из Литвы"

Литва была одной из стран, куда массово релоцировались IT-компании с белорусскими корнями.

В одной из них работал Андрей (имя изменено по просьбе собеседника. - Ред.). В марте 2022 года мужчина уехал из Беларуси в Грузию, а через полгода получил рабочую литовскую визу. Мужчина говорит, что мог выбрать для релокации и Польшу, но жена трудно переживала эмиграцию, и Литва "перевесила близостью к Беларуси".

Проблем с получением, а после и с продлением литовского ВНЖ у Андрея с женой не было, хотя переживаний по этому поводу было много. К тому времени они уже слышали немало историй о белорусах, которых лишали ВНЖ, несмотря на то, что они жили в этой стране не один год: "Наших друзей выгнали из Литвы из-за того, что мужчина 10 лет назад служил в армии".

В Вильнюсе белорусы прожили чуть больше года. В конце 2023 года Андрей нашел новую работу - признается, что "целенаправлено искал не в Литве" - и семья переехала в польский Гданьск.

"Попадаю под определение "пятой колонны"

Ирина (имя изменено по просьбе собеседницы. - Ред.) - гражданская активистка, в Беларуси ей угрожала опасность, поэтому несколько лет назад она уехала в Литву, которая предоставляла белорусам гуманитарные документы. Собеседница не скрывает, что до сих пор признательна литовцам за такую возможность.

Литва закрыла еще два КПП: ситуация на границе с Беларусью To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

В Вильнюсе женщина начала новую жизнь. Она зарегистрировала фирму, учила литовский язык, интересовалась культурными событиями - "казалось бы, живи".

Когда в местной прессе начали обсуждать идеологию "литвинизма", вспоминает собеседница, они с друзьями не могли всерьез к этому относиться: "Что белорусы хотят забрать Вильнюс себе, что мы лелеем какие-то планы? Сначала мы шутили все: "Что такое "литвинизм"? Вы слышали когда-нибудь?" Мы смеялись, потому что это было настолько дико и абсурдно".

После, говорит собеседница, некоторые политики и СМИ начали называть белорусов "пятой колонной". "Я поняла, что где-то я уже это видела. Именно так нас называл Лукашенко", - отмечает белоруска.

По ее словам, нескольких ее подруг и знакомых лишили вида на жительство в Литве, посчитав угрозой национальной безопасности. Женщина признается, что нагнетание напряженности вокруг того, что белорусы "враги" и "угрожают госбезопасности", заставило ее задуматься о новом переезде.

"Не может быть какой-то группы людей, которая во всем виновата. Я была этой группой людей дома, так там я хоть могла иметь фантазию, что могу повлиять на процессы. А тут, потому что я белоруска - а у меня очень сильная белорусская идентичность, - я снова попадаю под определение "пятой колонны", - объясняет собеседница. - Это все настолько унизительно, как-то нелепо, что хочется уехать, а не оставаться в Литве".

"Было ощущение, что меня здесь просто не существует"

На условиях анонимности с DW согласилась поговорить еще одна белоруска, уехавшая в Литву, опасаясь политического преследования. Собеседница оказалась в Литве осенью 2023 года. Сейчас она ожидает вид на жительство, но не уверена, что его получит.

Как власти Беларуси преследуют бежавшую в Литву активистку To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Из плюсов жизни в Литве белоруска отмечает относительно несложный, по сравнению с другими странами, процесс получения документов. Кроме того, здесь довольно просто открыть банковский счет и снять жилье.

В то же время, по ее мнению, есть проблемы с интеграцией эмигрантов в литовское общество: нет изначальных языковых курсов, или, к примеру, гайдов, которые помогут приезжим разобраться в каких-то бытовых вопросах.

По словам белоруски, другие народы в Литве "как-то теряются": "У меня было ощущение, что меня здесь просто не существует. Единственный подходящий способ существования - быть тихой, незаметной, раствориться".

Собеседница признается, что не видит для себя реализации в Литве. Сфера ее профессиональных интересов - искусство и история идеологий. Ей нравится, как в Литве работают с сохранением культурного и исторического наследия, но в то же время у нее есть вопросы к тому, как в местных музеях показана "тема совместной истории Литвы и Беларуси, Великого Княжества Литовского и сложная часть истории, связанная с Советским Союзом". Белоруска предполагает, что у нее не получится найти подходящую работу. "Может быть, те случаи, которые у меня были, подсознательно заставляют думать, что я в очередной раз столкнусь с вежливым, но игнорированием. Очень надеюсь, что я ошибаюсь", - говорит она.