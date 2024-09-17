Журналиста выслали из Грузии. Сигнал политэмигрантам из РБ?

16 сентября журналиста и активиста белорусской диаспоры Андрея Мелешко вместе с несовершеннолетней дочерью не впустили в Грузию, куда они возвращались после поездки в Польшу. Мелешко сообщил, что ему отказали во въезде в страну на основании "иных причин". Как сообщила Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ), жене белоруса, которая приехала в аэропорт за ребенком, девочку не отдали. Обратно в Польшу Мелешко с дочерью отправили рейсом, который задержался на восемь часов. Во время ожидания у журналиста отняли телефон и не допустили к нему адвоката. В Грузии Андрей Мелешко жил с 2021 года, там остаются его жена и младшая дочь.

Почему журналиста не впустили в страну? Как его семья будет жить дальше? Чего ждать политэмигрантам из РБ, живущим в Грузии? Об этом - в материале DW.

"Забрали все девайсы"

В общей сложности в аэропорту Кутаиси Андрей Мелешко и его дочь провели больше половины суток. По словам Мелешко, все это время они находились в отдельной комнате. Если с утра он мог еще "вести эфир", рассказывать, что с ними происходит, то после интервью грузинскому "Радио Свобода", все девайсы отняли.

"Забрали два телефона, компьютер, без всяких объяснений. Мы сидели и ждали, что будет дальше. Периодически к нам заходили какие-то сотрудники, спрашивали, как мы", - рассказывает журналист. Андрей знал, что в аэропорт должны были приехать его жена и адвокат, но он их не видел, о том, были ли они там, никто не сообщил.

Андрея Мелешко и его дочь не выпустили из аэропорта и отправили самолетом в Польшу Фото: Privat

Также журналисту ничего не сказали о причинах отказа во въезде в Грузию: "Отвечали: "Пишите письмо в МВД Грузии, мы ничего вам объяснить не можем, потому что сами ничего не знаем". Мелешко говорит, что у него нет никакого решения о депортации или какой-либо отметки в паспорте, только отказ во въезде в страну. По сути, он может попытаться снова прилететь в Грузию, но делать этого пока журналист не планирует. С его кейсом работают несколько грузинских правозащитных организаций, сам он дистанционно заниматься этим не будет. Андрей собирается обустраиваться в Польше. Жена и младшая дочь Мелешко пока остаются в Грузии.

Офис Тихановской: "Грузия не объясняет причины депортации"

Ситуацию с высылкой из Грузии Андрея Мелешко прокомментировали в офисе Светланы Тихановской. Главный советник Тихановской Франак Вячорка отметил в беседе с телеграм-каналом "Позірк", что "это не первый случай с белорусами в Грузии, хотя и не массовое явление".

"По каким-то причинам Грузия не объясняет причины депортации и не дает возможности обжаловать решение или попросить убежища", - заявил Вячорка. По его словам, офису пока "не удалось наладить отношения с правительством Грузии, а через парламент, к сожалению, решить вопросы не удается".

16 сентября несколько активистов белорусской диаспоры, в том числе правозащитник Роман Кисляк, вышли на пикет в поддержку Андрея Мелешко к зданию канцелярии правительства Грузии в Тбилиси. Как рассказал Кисляк DW, в мае 2023 в страну не впустили основателя белорусской диаспоры Аджарии Евгения Гацака, который выезжал в Турцию для "визарана" - так называют выезд за границу на короткое время, чтобы обнулить срок разрешенного непрерывного пребывания в Грузии без визы.

В мае 2024 СМИ писали о гражданке Беларуси, которая также не смогла вернуться в Грузию после "обнуления". Журналисты не раскрывали ее личность в целях безопасности.

Кто может жить в Грузии, а кто - нет?

Кисляк отмечает, что ему известно и о других случаях, когда белорусам отказывали во въезде при возвращении в Грузию. "Мы до сих пор не можем понять, где эти правила, кто может жить в Грузии, а кто - нет. Момент правовой неопределенности", - комментирует правозащитник.

Без визы или ВНЖ белорусы могут находиться в Грузии 365 дней, поэтому многие не в стране оформляют вид на жительство. Однако даже ВНЖ, говорит Кисляк, не гарантирует, что гражданина РБ впустят в эту страну. По его словам, были случаи, когда ВНЖ аннулировали прямо на границе.

Пикет белорусских активистов в Грузии 16 сентября 2024 года Фото: Privat

По данным правозащитника, сейчас в Грузии постоянно проживает около 11 тысяч белорусов: "Некоторым из тех, кто подается на ВНЖ, отказывают по причине национальной безопасности, и при этом эти люди остаются жить в Грузии. Абсурд". Также по его словам, с февраля 2022 года перестали рассматривать дела белорусов, которые просят в Грузии убежища. В убежище "по соображениям госбезопасности" отказали и ему самому. Кисляк намерен оспаривать это решение в суде. Всего правозащитнику известно о 12 отказах гражданам Беларуси.

Безопасно ли находится в Грузии белорусским активистам?

Зампредседателя БАЖ Борис Горецкий говорит, что после протестов 2020 года Грузия была "перевалочной страной" для многих белорусов, покидающих РБ, в том числе для журналистов. СМейчас же случаи задержания на границе, высылки будут все чаще подталкивать белорусов переезжать из Грузии в ЕС. Он считает, что на месте Андрея Мелешко может оказаться любой. "Сегодня белорусским журналистам, активистам, правозащитникам небезопасно находится в Грузии. Еще не было ни одного случая выдачи белорусов в Беларусь, но любой из нас может стать таким первым", - не исключает Борис Горецкий.

Правозащитник, сооснователь Фонда солидарности BYSOL Андрей Стрижак обращает внимание на несколько моментов, связанных с пребыванием белорусских активистов в Грузии. Во-первых, после полномасштабного вторжения Росси в Украину "белорусский паспорт воспринимается как паспорт государства-соагрессора". Во-вторых, в Грузии начинается "разворот в сторону РФ", "идет противостояние между президентом страны и парламентом", в котором сконцентрированы пророссийские силы.

"Часть ситуации с белорусами - это часть внутриполитической грузинской проблематики", - говорит Стрижак. Он подчеркивает, что речь именно об отношении грузинских властей, а не межличностных контактах.