Орбита - украинский город-призрак, город парадоксов

В Орбите нет ни аптеки, ни почты, ни больницы. Но живущие здесь покидать город не спешит. Более того, есть и новоселы. Репортаж DW из города-сателлита недостроенной Чигиринской АЭС.

Полуразрушенные дома, за ними - огромная труба недостроенной АЭС, поросшие сорняками площадки и усыпанная осколками стекла дорога. Такой Орбита предстает перед теми, кто попадает сюда впервые. Жили ли здесь когда-то люди - так сразу и не поймешь. Следы их жизни тщательно скрыли мародеры: вырезали двери, балконные конструкции, батареи, вывезли мебель и бытовую технику.

И хотя с первого взгляда Орбита напоминает безлюдную Припять, стоит пройти вглубь - и город оживает. На скамейке у подъезда сидят люди, по двору бегают коты, из гаража доносится гул автомобиля.

(Без) перспективный город Орбита

Орбита не имеет официального статуса, это только одноименная улица соседнего села Витово. Впрочем, когда-то на Орбиту возлагали большие надежды и называли ее "перспективным городом".

В 1970-х годах советские власти решили построить здесь Чигиринскую ГРЭС - государственную районную электростанцию. В дальнейшем в рамках дополнительных мероприятий по развитию атомной энергетики вместо ГРЭС решили строить АЭС на четыре энергоблока. Тогда параллельно начали сооружать город для работников будущей АЭС: построили девяти- и пятиэтажки, открыли универмаг и дом культуры.

Нина живет в Орбите с 1977 года Фото: DW

Первое время в общежитиях - теперь полуразрушенных - жили строители и атомщики, всего до 5 тысяч человек. "Два девятиэтажных общежития были полностью заселены. Все молодые, дети маленькие. Автобусов, наверное, семь или восемь возили детей в садик и школу в Чигирин. Если у кого-то гулянка, то вынесут колонки во двор, музыку включат, и вся Орбита пляшет", - вспоминает местная жительница Нина.

Постепенно жилищный фонд Орбиты должны были увеличить и заселить еще около 15 тысяч человек. Однако в 1980-х годах строительство АЭС заморозили, а после Чернобыльской трагедии вообще остановили. Со временем Орбита пришла в упадок, большинство людей уехали, а потом и сам город официально перестал существовать.

Без аптеки, почты и больницы: "Мне здесь очень нравится"

В двух частично заселенных пятиэтажках живет около ста человек. Это преимущественно пенсионеры, которые еще молодыми переехали в только что основанную Орбиту.

Среди них и бывшая электромонтажница - 76-летняя Нина. В 1977 году вместе с мужем и младенцем она поселилась в общежитии. Тогда ее муж работал на строительстве АЭС. Вскоре семье дали трехкомнатную квартиру в пятиэтажке, с тех пор здесь и живет Нина. "Мужа здесь похоронила, трое детей было. Как бы я уехала? Я бы их лишила крыши и бродила бы где-нибудь по миру. И куда я поеду? Я уже здесь буду столько, сколько намечено", - рассказывает пенсионерка.

"Мне здесь очень нравится, ей-богу, очень нравится". Фото: DW

Бытовые и инфраструктурные проблемы, которых здесь немало, Нину не пугают. К примеру, в свое время у орбитчан были перебои с водоснабжением, не было газа и отопления. 10 лет назад местные сами позаботились о подключении Орбиты к газоснабжению и установили в квартирах газовые котлы.

В городе нет аптеки, почты и больницы. Если кто-то заболеет - надо ехать 11 километров в Чигирин. Школы и детского сада тоже нет. Нескольких местных детей возят в соседнее село Витово в 5 километрах. Около трех лет назад в Орбите закрылся единственный магазин, а автобусы сюда не ездят уже больше пяти лет. Так что добираться отсюда каждый день на работу - настоящее приключение, говорят местные. Именно поэтому они в шутку называют Орбиту "городом для пенсионеров".

Но, несмотря на все неудобства, люди в Орбите остаются. "Мне здесь очень нравится, ей-богу, очень нравится. Вы знаете, я уже привыкла здесь. Я говорю: "Я никуда не хочу". Когда было плохо с отоплением, холодно было, мне брат звонил и говорил: "Нина, приезжай сюда, в мамин дом, в Житомирскую область". Говорю: "Нет, мое гнездышко здесь". Мне здесь нравится", - рассказывает Нина.

Внутренние переселенцы в Орбите

Десять лет назад в Орбиту начали прибывать новые жители: после 2014 года - переселенцы из Донецкой и Луганской областей, а после начала полномасштабного вторжения РФ - переселенцы с востока и юга Украины. Сюда их влекут в первую очередь умеренные цены на жилье.

Евгений из Донецкой области, в Орбите живет с 2022 года Фото: DW

Это стало главным фактором переезда в Орбиту и для Евгения, который за последние десять лет дважды бежал от войны. Летом 2014 года Евгений вместе с семьей выехал из Донецка во Львов. Но долго без родного края семья не выдержала и перебралась на собственную дачу в Краматорском районе. Однако полномасштабное вторжение РФ лишило дома еще раз. В конце концов, осенью 2022-го семья поселилась в Орбите. С поиском квартиры помогли родственники, а деньги на нее дал сын Евгения.

"Предложили нам родственники: "Вот Орбита, а вы на пенсии, что вам?". Ну, и сын старший: "Отец, хватит вам с мамой слоняться по домам". Купил квартиру нам. Я приехал, посмотрел. Через неделю сели в машину, погрузили все, что было и поехали", - рассказывает Евгений.

Второй шанс для Орбиты

Сейчас цены на квартиры здесь начинаются с двух тысяч долларов. Если жилье в хорошем состоянии и с отоплением, то цена выше. Впрочем, владельцы здешних квартир не спешат продавать их: ожидают, что цены на жилье поползут вверх, ведь летом 2024 года в "Энергоатоме" заявили о планах достроить Чигиринскую АЭС.

На месте недостроенной АЭС планируют построить четыре новых энергоблока по технологии AP1000. А это значит, что и Орбита получит шанс на вторую жизнь.

"Намерены возродить Орбиту, сделав ее одним из самых современных городков типа Нетишина, Южноукраинска или Вараша. Успешная реализация этих планов, безусловно, является весомой инвестицией в послевоенное восстановление и поддержку энергетической безопасности государства. Внедрение инновационных ядерных технологий сделает Украину лидером в сфере атомной энергии с уникальным опытом и собственными технологическими решениями", - заявил руководитель "Энергоатома" Петр Котин.

Впрочем, когда именно может начаться строительство - пока не сообщают. Тем временем в Орбите об этом только и говорят. Местные надеются, что однажды вместо руин здесь появится новый современный город.