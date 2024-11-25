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Россия атаковала ракетами ряд регионов Украины

Александра Иванова
25 ноября 2024 г.

При российской атаке на Одессу пострадали по меньшей мере 11 человек, при ракетном ударе по Харькову - 23 человека, сообщают местные власти.

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Спасатели ликвидируют последствия удара РФ по Одессе, 17 ноября 2024 года
Спасатели ликвидируют последствия удара РФ по Одессе, 17 ноября 2024 годаФото: STATE EMERGENCY SERVICE OF UKRAINE/Handout/REUTERS

В результате ракетного удара ВС РФ по Одессе в понедельник, 25 ноября, пострадали как минимум 11 человек. В городе также повреждена гражданская инфраструктура: жилые дома, автомобили, магазины. Об этом сообщает в Telegram глава областной военной администрации (ОВА) Олег Кипер.

"На месте была оказана помощь двум людям. На стационарном лечении остается 8 раненых: одна женщина в тяжелом состоянии, остальные в состоянии средней степени тяжести. Также один пострадавший продолжает лечение амбулаторно", - говорится в его посте. Среди пострадавших объектов гражданской инфраструктуры, по данным Кипера, - школа и спортивный зал университета. "Там выбиты окна и двери. К счастью, педагоги и ученики в момент удара были в укрытиях", - указал глава ОВА.

Между тем Одесская областная прокуратура написала в Telegram, что, по предварительным данным, удар по областному центру был нанесен ракетой "Искандер-М".

Атаки РФ на регионы Украины

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский сообщил в Telegram, что Россия с 24 ноября применила для атак на десять регионов Украины "около полутора сотен ударных дронов, авиабомбы, ракеты". По его данным, Запорожье атаковали десятки ударных дронов, ранен один ребенок.

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов указал в Telegram, что число пострадавших от российского ракетного удара по городу составляет 23 человека, 14 человек госпитализированы. Утром 25 ноября Синегубов сообщил, что, по данным, известным на тот момент, обстрел Харькова производился из ЗРК С-400.

 

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