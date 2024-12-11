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ЕК разрешила жестче бороться с нелегалами на границе с РФ

Даниил Сотников
11 декабря 2024 г.

Страны ЕС, страдающие от нелегальных мигрантов на границе с РФ и Беларусью, могут жестче реагировать на эти гибридные атаки.

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Нелегальные мигранты на границе Беларуси и Польши
Нелегальные мигранты на границе Беларуси и ПольшиФото: Czarek Sokolowski)/AP/picture alliance

Польше, Финляндии и другим европейским странам, граничащим с Россией и Беларусью, разрешено ограничивать права на убежище, если Москва и Минск продолжат использовать мигрантов в качестве "оружия". Об этом говорится в коммюнике Еврокомиссии, опубликованном в среду, 11 декабря. 

Страны, сталкивающиеся с использованием Россией и Беларусью мигрантов для гибридных атак, могут принимать меры против них - "в исключительных случаях и при жестких условиях". "Сюда могут относиться меры, которые могут повлечь за собой серьезное вмешательство в основные права, такие как право на убежище и связанные с ним гарантии", - говорится в документе. 

Подобные меры должны быть "соразмерными", "ограниченными" и "временными", подчеркивается в коммюнике. В Еврокомиссии при этом уклонились от прямого ответа на вопрос, какими могут быть разрешенные новые меры, отмечает агентство AFP. На вопрос, разрешено ли теперь пограничникам силой вытеснять нелегалов обратно, в Еврокомиссии сказали, что "чрезвычайные меры должны соответствовать международному праву и законодательству ЕС", пишет AFP.

ЕС выделит 150 млн странам, граничащим с РФ и Беларусью

Еврокомиссия также объявила о выделении дополнительного финансирования для усиления пограничного контроля на границах с Россией и Беларусью. 170 млн евро будут выделены на модернизацию оборудования электронного наблюдения, улучшение телекоммуникационных сетей, мобильные технологии обнаружения и противодействия вторжениям дронов. 

Самые большие единовременные выплаты получат Польша (52 млн евро) и Финляндия (50 млн евро). Эстонии выделят 19,4 млн евро, Латвии - 17 млн ​​евро, Литве - 15,4 млн евро, Норвегии - 16,4 млн евро.

Россия и Беларусь используют нелегальных мигрантов на границах ЕС

В 2024 году на границе ЕС и Беларуси было зарегистрировано на 66% больше нелегальных мигрантов, чем в предыдущий год. 90% мигрантов, незаконно пересекающих польско-белорусскую границу, имеют российскую студенческую или туристическую визу, отмечают в Еврокомиссии. 

Из-за наплыва нелегальных мигрантов с российской стороны Финляндия в течение года несколько раз приостанавливала работу КПП. Приток беженцев напомнил ситуацию двухлетней давности, когда на границах Беларуси с Польшей, Литвой и Латвией скопились мигранты, стремившиеся попасть в ЕС. 

В октябре 2024 года польские пограничники при содействии европейского полицейского агентства Европол обезвредили крупную преступную группировку, занимавшуюся доставкой мигрантов из Беларуси и России в Евросоюз. Мигранты преимущественно из Афганистана, Египта, Ирана, Ирака и Сирии легально приезжали в Беларусь напрямую или через Россию. Потом члены криминальной группировки отвозили их на белорусско-польскую границу, которую мигранты незаконно пересекали. Затем их подбирали уже на территории Польши и доставляли преимущественно на легковых автомобилях в другие страны ЕС, в основном, в Германию.

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