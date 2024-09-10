Латвия продлила усиленный режим контроля границы с Беларусью

Правительство в Риге обеспокоено непрекращающимися попытками мигрантов нелегально проникнуть в ЕС из Беларуси. Усиленный режим на границе Латвии с Беларусью продлен до конца года.

Латвия по соображениям безопасности продлевает до конца текущего года усиленный режим контроля на границе с Беларусью. Это вызвано тем, что мигранты в больших количествах продолжают попытки нелегально проникнуть в Евросоюз через белорусско-латвийскую границу, сообщило правительство в Риге во вторник, 10 сентября.

В сообщении отмечается, что при принятии решения учитывались и риски, которые связаны с поддерживаемой авторитарным режимом в Минске войной России против Украины.

Первоначально предполагалось, что усиленный режим на границе с Беларусью продлится до конца сентября. Силовики сохранят расширенные полномочия в шести восточных областях Латвии.

Организованная переправка мигрантов

Протяженность границы Латвии и Беларуси составляет 172 км. Латвия, как и Польша и Литва, обвиняет белорусского правителя Александра Лукашенко в том, что тот организованным порядком переправляет мигрантов к латвийской границе, чтобы облегчить им переход в Латвию. В Риге заявляют, что белорусские власти используют это в качестве средства политического давления.

По данным министерства внутренних дел Латвии, в этом году латвийские силовики не позволили нелегально перейти границу 4210 мигрантам.