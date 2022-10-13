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Мигранты на грнице Беларуси и ЕвросоюзаФото: Attila Husejnow/SOPA/ZUMA/dpa/picture alliance
МиграцияЛатвия

Amnesty раскритиковала Латвию за обращение с мигрантами

Сергей Ромашенко
51 мин. назад

Латвия подвергает пыткам и незаконно депортирует мигрантов из Сирии и Ирака, сообщила правозащитная организация. Amnesty International призвала ЕС заставить Латвию покончить с этой практикой.

https://www.dw.com/ru/amnesty-raskritikovala-latviu-za-obrasenie-s-migrantami/a-63421939

Правозащитная организация Amnesty International (AI) обвинила Латвию в том, что она произвольно задерживает, подвергает пыткам и депортирует мигрантов, нуждающихся в защите. Мужчины, женщины и дети из Сирии, Ирака и других стран содержатся в неизвестных местах в лесных массивах на границе с Беларусью и впоследствии незаконно депортируются в эту страну, сообщила AI в обнародованном в четверг, 13 октября, докладе, подготовленном на основе показаний мигрантов и собственных расследований.

Amnesty International призвала Евросоюз заставить Латвию прекратить такую практику. "Латвия поставила нуждающимся в защите ужасный ультиматум - либо согласиться на "добровольное" возвращение в страны происхождения, либо оставаться на границе, где им угрожают задержание, пытки и противоправная депортация. Все это не имеет ничего общего с охраной границы и вопиюще нарушает нормы международного права и Евросоюза", - заявила представитель германского филиала AI Юлия Духров (Julia Duchrow).

Миграционный кризис на белорусско-латвийской границе

Латвия обвиняет Беларусь во главе с авторитарным правителем Александром Лукашенко в организованной переправке мигрантов из кризисных регионов на совместную границу. В конце лета 2021 года ситуация на внешней границе ЕС резко обострилась. Тысячи мигрантов попытались незаконно прорваться на территорию Евросоюза.

После этого Латвия неоднократно вводила режим ЧС в приграничном с Беларусью регионе. Это позволило латвийским властям фактически аннулировать право на убежище и "без разбора принудительно депортировать этих людей в Беларусь", констатировала Amnesty. В то же время правозащитная организация резко раскритиковала и руководство в Минске.

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