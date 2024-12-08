Большинство немцев критикуют миграционную политику властей

Трое из четырех граждан Германии считают, что немецкое правительство не предпринимает достаточно усилий для предотвращения нелегальной миграции в страну. Об этом свидетельствуют результаты репрезентативного опроса, проведенного социологическим институтом YouGov по заказу агентства dpa, обнародованного в воскресенье, 8 декабря. Само исследование, отмечает dpa, продолжалось с 29 ноября по 3 декабря.

Согласно результатам опроса, только 14 процентов немцев считают, что федеральное правительство делает достаточно для решения этой проблемы. Еще 11 процентов респондентов затруднились дать однозначный ответ. Кроме того, каждый второй обладатель паспорта ФРГ считает, что в сфере управления трудовой миграцией тоже еще есть возможности для улучшения ситуации.

В целом, проблемой нелегальную миграцию считают 93 процента респондентов, причем 51 процент считают эту проблему "очень большой", а 27 процентов - "серьезной". Каждый седьмой немец находит ее "незначительной" и лишь два процента опрошенных не видят никакой проблемы в том, что люди, не являющиеся выходцами из ЕС, въезжают или остаются в Германии без действительного вида на жительство. Каждый второй гражданин ФРГ считает, что за последние десять лет иммиграция в целом была плоха для Германии.

Перспективы трудовых ресурсов Германии

На вопрос института YouGov о том, достаточно ли правительство Германии делает для облегчения иммиграции потенциальных работников из стран, не входящих в ЕС, 30 процентов опрошенных дали утвердительный ответ, а около 50 процентов ответили "недостаточно". Каждый пятый не имеет четкого мнения на этот счет. По оценкам экспертов, одной из причин спада немецкой экономики является нехватка рабочей силы во многих отраслях.

В свою очередь Фонд имени Фридриха Эберта (Friedrich Ebert), близкий к Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в своем недавнем исследовании пришел к выводу, что иностранные специалисты не чувствуют себя желанными гостями в Германии и ощущают трудности с интеграцией. Согласно опросу, около 400 уже покинувших страну иностранных специалистов назвали главной причиной их отъезда стало отсутствие культуры гостеприимства в ФРГ. 38% опрошенных заявили, что не чувствовали себя в Германии как дома, а 27% - что им не были рады. При этом работой в Германии были недовольны лишь 27%, и столько же опрошенных пожаловались на высокую стоимость жизни и высокие налоги. О расизме и дискриминации как мотивах для отъезда заявили 24 процента респондентов.

МВД ФРГ ввело пограничный контроль в сентябре

Как правило, на границах стран, входящих в так называемую Шенгенскую зону, проверки не предусмотрены. Пограничный контроль на всех границах Германии с середины сентября министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер (Nancy Faeser) обосновала борьбой с нелегальной миграцией, исламским терроризмом и трансграничной преступностью.

11 октября, комментируя планы по изменению законодательства ЕС в сфере миграции, Фезер подтвердила в интервью DW, что Германия выступает за более активную отправку нелегальных мигрантов в безопасные третьи страны, уже на внешних границах ЕС. Что касается контроля на границах Германии с другими странами внутри ЕС, она отметила, что эта мера внутри зоны Шенгена, "конечно же, всегда являться исключением".

По данным dpa, за первые десять месяцев этого года федеральная полиция выявила около 71 000 случаев несанкционированного въезда в ФРГ. Согласно полицейской статистике, в целом за 2023 год было зафиксировано около 127 500 несанкционированных въездов.

Оппозиция в Германии относится крайне критично к нелегальной миграции

Политики популистских партий "Альтернатива для Германии" (АдГ) и "Союз Сары Вагенкнехт" (ССВ), а также их сторонники в ФРГ относятся очень критично к вопросам нелегальной иммиграции. Почти все участники опроса института YouGov, которые намерены отдать свои голоса за АдГ или ССВ на предстоящих 23 февраля выборах в бундестаг, считают нелегальную миграцию серьезной или очень серьезной проблемой.

Кандидат в канцлеры Германии от оппозиционного блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц (Friedrich Merz) также призвал ужесточить миграционную политику Берлина: остановить высокий рост нелегальной миграции в ФРГ, в некоторых случаях прекратить воссоединение семей и разворачивать мигрантов еще на немецких границах.