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ifo: Четверть украинских беженцев хотят остаться за рубежом

Роман Сулима
18 октября 2024 г.

Значительная часть людей, бежавших от войны в Украине, не планирует возвращаться домой, показал опрос института ifo. Это приблизительно в 2,5 раза выше показателей, полученных вскоре после начала войны.

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Украинские беженцы в Берлине в начале марта 2022 года
Украинские беженцы в Берлине в начале марта 2022 года (фото из архива)Фото: Jochen Eckel/IMAGO

Почти четверть украинских беженцев в Европе не хотят возвращаться домой в долгосрочной перспективе. Об этом в пятницу, 18 октября, сообщил мюнхенский Институт экономических исследований ifo, ссылаясь на анализ собственного опроса украинцев, бежавших из-за войны, проведенного в июне 2023 года. "Около 35 процентов украинских беженцев хотят вернуться в Украину, как только там снова станет безопасно", - уточнил Пану Поутваара (Panu Poutvaara), руководитель Центра миграционных исследований ifo. 4 процента планируют вернуться в ближайшее время, независимо от ситуации с безопасностью. Чуть менее 11 процентов уже вернулись в Украину, а еще 25 процентов не определились с выбором.

Чем дольше Россия ведет свою агрессивную войну в Украине, тем больше людей, бежавших оттуда, представляют себе будущее за пределами страны, говорится в докладе. "Вскоре после бегства только 10 процентов украинцев заявили, что в долгосрочной перспективе поселятся за пределами Украины, - сообщает исследователь миграции ifo Ивонн Гизинг (Yvonne Giesing). - К концу 2023 года эта доля выросла в среднем на 1,6 процентного пункта за 100 дней, в то время как фактический показатель возвращения составил 2,7 процентного пункта". При этом сразу после начала войны почти 60 процентов беженцев хотели вернуться в Украину, уточняют в докладе. Со временем эта доля резко сократилась - в среднем на 4,7 процентных пункта за каждые 100 дней. 

Уровень занятости украинцев в ФРГ существенно вырос

За год доля украинцев трудоспособного возраста, нашедших работу в Германии, увеличилась на 6 процентных пунктов - с 23 до 29 процентов, заявил 16 октября на экономическом форуме в Берлине глава ведомства федерального канцлера Вольфганг Шмидт (Wolfgang Schmidt), уточнив, что это стало возможным благодаря улучшению консультационных услуг.

В конце сентября канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) сообщил, что в Германии благодаря правительственной программе ускоренного и облегченного трудоустройства беженцев Jobturbo по состоянию на июль 2024 года на работу устроились уже 266 000 украинцев - это увеличение по сравнению с октябрем прошлого года на 71 000.

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