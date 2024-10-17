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Уровень занятости украинцев в ФРГ существенно вырос

Евгений Жуков
17 октября 2024 г.

Глава ведомства канцлера ФРГ Вольфганг Шмидт объясняет рост занятости украинских беженцев в Германии улучшением уровня консультационных услуг.

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Объявление о ярмарке вакансий для украинских беженцев в Германии
В Германии часто устраивают ярмарки вакансий для украинских беженцевФото: Christoph Soeder/dpa/picture alliance

За год доля украинцев трудоспособного возраста, нашедших работу в Германии, увеличилась на 6 процентных пунктов - с 23 до 29 процентов. Об этом вечером в среду, 16 октября, заявил на экономическом форуме в Берлине глава ведомства федерального канцлера Вольфганг Шмидт (Wolfgang Schmidt), уточнив, что это стало возможным благодаря улучшению консультационных услуг.

По его словам, правительство ФРГ принимает и другие меры для борьбы с нехваткой квалифицированной рабочей силы. Так, выступая на мероприятии, организованном медиакомпанией Table.Media и объединением научно-исследовательских фармацевтических компаний VfA, Шмидт пообещал, что с 2025 года в Германии будет действовать "самое современное иммиграционное законодательство в мире".

В конце сентября канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) сообщил, что в Германии благодаря правительственной программе ускоренного и облегченного трудоустройства беженцев Jobturbo по состоянию на июль 2024 года на работу устроились уже 266 000 украинцев - это увеличение по сравнению с октябрем прошлого года на 71 000.

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