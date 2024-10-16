Мэр города в Баварии не принял новых беженцев-украинцев

Мэр города в Баварии не принял новых беженцев-украинцев16 октября 2024 г.
В баварском городе Бад-Грисбах, население которого составляет менее 10 000 человек, разгорелся спор из-за нежелания муниципальных властей регистрировать дополнительных беженцев из Украины. Как пишет газета Weltв среду, 16 октября, бургомистр Юрген Фундке (Jürgen Fundke), представляющий объединение "Надпартийное сообщество избирателей", несмотря на требование ведомства главы земельного совета зарегистрировать в городе до 16 октября 35 украинцев, наотрез отказался делать это.
Медиакомпания Bayerischer Rundfunk сообщает, что советующее письменное требование было передано Фундке лично в руки. Однако градоначальник заявил, что следовать ему не намерен. "Что они смогут сделать? Отстранить меня от должности? Они не могут этого сделать, и им нельзя это сделать", - цитируют его журналисты.
Ситуация с беженцами в городе Бад-Грисбах
По оценке бургомистра, в Бад-Грисбахе проживают уже достаточно беженцев, уточняет BR. Помимо около 90 украинцев, которые были распределены в город ранее, еще 140 беженцев в сентябре поселили в пустующей гостинице на окраине. Фундке призывает к более справедливому распределению беженцев в земельном округе. Если в других общинах нет свободных мест, там должны быть установлены контейнеры для жилья, предлагает он.
В свою очередь глава земельного совета Раймунд Кнайдингер (Raimund Kneidinger) из партии Христианско-социальный союз (ХСС) считает отказ регистрировать украинских беженцев в Бад-Грисбахе правонарушением. "Я сожалею, что этот спор происходит за счет пострадавших", - указал он.
Город Бад-Грисбах расположен в 25 км к юго-западу от Пассау, на юго-востоке Баварии - между Альпами и национальным парком Баварский лес. Город имеет статус санатория с особенно чистым и полезным для здоровья воздухом и оздоровительными купальнями, а также курорта, предлагающего возможность игры в гольф.