Мэр города в Баварии не принял новых беженцев-украинцев

В баварском городе Бад-Грисбах, население которого составляет менее 10 000 человек, разгорелся спор из-за нежелания муниципальных властей регистрировать дополнительных беженцев из Украины. Как пишет газета Welt в среду, 16 октября, бургомистр Юрген Фундке (Jürgen Fundke), представляющий объединение "Надпартийное сообщество избирателей", несмотря на требование ведомства главы земельного совета зарегистрировать в городе до 16 октября 35 украинцев, наотрез отказался делать это.

Медиакомпания Bayerischer Rundfunk сообщает , что советующее письменное требование было передано Фундке лично в руки. Однако градоначальник заявил, что следовать ему не намерен. "Что они смогут сделать? Отстранить меня от должности? Они не могут этого сделать, и им нельзя это сделать", - цитируют его журналисты.

Ситуация с беженцами в городе Бад-Грисбах

По оценке бургомистра, в Бад-Грисбахе проживают уже достаточно беженцев, уточняет BR. Помимо около 90 украинцев, которые были распределены в город ранее, еще 140 беженцев в сентябре поселили в пустующей гостинице на окраине. Фундке призывает к более справедливому распределению беженцев в земельном округе. Если в других общинах нет свободных мест, там должны быть установлены контейнеры для жилья, предлагает он.

В свою очередь глава земельного совета Раймунд Кнайдингер (Raimund Kneidinger) из партии Христианско-социальный союз (ХСС) считает отказ регистрировать украинских беженцев в Бад-Грисбахе правонарушением. "Я сожалею, что этот спор происходит за счет пострадавших", - указал он.

Город Бад-Грисбах расположен в 25 км к юго-западу от Пассау, на юго-востоке Баварии - между Альпами и национальным парком Баварский лес. Город имеет статус санатория с особенно чистым и полезным для здоровья воздухом и оздоровительными купальнями, а также курорта, предлагающего возможность игры в гольф.